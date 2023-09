Sidetrade remporte un contrat global auprès d'un leader mondial de l'industrie manufacturière

Sidetrade , leader mondial des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce avoir signé un contrat global avec BIC, leader mondial de la papeterie, des briquets et des rasoirs, pour le déploiement de sa plateforme aux États-Unis et en Europe.



Dans un contexte économique en constante mutation, il est impératif pour toute entreprise opérant à l'échelle internationale de s'associer avec le bon partenaire pour la gestion de ses processus mondiaux. BIC, une multinationale renommée pour ses produits de papeterie, ses briquets et ses rasoirs vendus dans plus de 160 pays, a pris la décision de sélectionner Sidetrade afin d'optimiser son cycle Order-to-Cash (O2C) et de réduire les délais de paiement.

Faciliter la transformation du cycle O2C de BIC

Pour mener à bien la transformation de son cycle O2C, BIC s'appuiera sur les fonctionnalités de gestion du poste client et de gestion des litiges de Sidetrade, ainsi que sur sa nouvelle application CashApp, qui automatise le rapprochement des règlements clients reçus en banque avec les factures en cours. BIC a choisi Sidetrade en raison de son expertise avancée dans la gestion des centres de services partagés à l'échelle mondiale, de sa compétence reconnue dans ce domaine, ainsi que de ses capacités analytiques, alignées sur l'objectif de BIC d'étendre l'utilisation des données pour prendre des décisions éclairées dans l'ensemble de ses activités commerciales.

Eric Balaÿ, Vice President, Group Commercial Finance chez BIC, a déclaré : « La présence mondiale de Sidetrade et sa capacité à proposer des solutions personnalisées au niveau régional constituent des avantages notables pour notre activité. Son analyse experte des données nous permettra par ailleurs d'obtenir des informations pertinentes et exploitables pour continuer à optimiser nos capacités en matière de service client. »

Une couverture mondiale

Ce nouveau contrat est le plus récent d'une série de contrats globaux remportés par Sidetrade en 2023, mettant en évidence l'expansion de sa présence mondiale. L'offre personnalisée de Sidetrade et sa capacité d'accompagnement tant au niveau régional que local constituent des atouts indéniables pour faire face aux divers défis auxquels sont confrontées les entreprises internationales.

La réputation d'excellence de Sidetrade en matière de gestion de la relation client, soutenue par des experts seniors dans le domaine de l'Order-to-Cash, a également joué un rôle décisif dans la décision de BIC. Son approche orientée client lui permet de fournir un service complémentaire visant à maximiser sa création de valeur et ses résultats.

Timothy Ray, North America Area VP Sales chez Sidetrade, a déclaré : « Notre engagement en tant que prestataire mondial de BIC pour le cycle l’Order-to-Cash est clair : renforcer leur expansion internationale tout en favorisant une collaboration étroite avec leurs clients et en améliorant leur efficacité, leur transparence ainsi que la qualité des informations basées sur les données.

« La décision de BIC de recourir à l'application CashApp de Sidetrade témoigne de notre innovation en matière d'IA et d'analyse prédictive. Notre partenariat passionnant avec BIC met en lumière la collaboration de Sidetrade avec des entreprises mondiales qui recherchent des solutions O2C polyvalentes. »

BIC rejoint les rangs des acteurs internationaux de l'industrie manufacturière qui s'appuient déjà sur Sidetrade pour optimiser l'ensemble de leur cycle O2C et générer des gains d'efficacité continus dans leur processus O2C.

À propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, Parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Criteo, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat ou encore Bidfood.

Sidetrade est membre du Pacte mondial des Nations Unies et adhère à son approche fondée sur des principes en matière d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

À propos de BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC® FlexTM, BodyMark® by BIC®, Cello®, Djeep, Lucky® Stationery, Rocketbook®, Soleil®, Tipp-Ex®, Us. TM, Wite-Out®, Inkbox, et bien d'autres. BIC a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 2 233,9 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et également d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez legroupe.bic.com

