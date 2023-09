GAUMONT : Résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023

Communiqué de presse



Neuilly-sur-Seine, le 7 septembre 2023

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni le 7 septembre 2023 sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 30 juin 2023.

RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES au 30 juin 2023

Chiffres significatifs des opérations (en M€) 30 juin 20231 30 juin 2022 Variation Chiffre d’affaires consolidé 91,0 110,0 -17% Résultat des activités de production et distribution avant frais de structure 28,7 19,4 17% Résultat net part du Groupe 4,6 -4,1 n.a. Investissements 40,8 28,7 42% Chiffres significatifs du bilan (en M€) 30 juin 20231 31 décembre 2022 Variation Capitaux propres part du groupe 201,8 196,9 2% Endettement financier net -17,7 -23,7 n.a. 1 Les procédures de revue limitée sont effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission.

La fréquentation des salles de cinéma en France au premier semestre 2023 est en hausse de 25% par rapport à 2022 mais en repli de 13% par rapport à la période d’avant la pandémie (2016-2019).

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2023





Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2023 s’élève à M€ 91,0 contre M€ 110,0 au premier semestre 2022.

Production et distribution cinématographique française





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et distribution de films cinématographiques s’élève à M€ 38,2 au 30 juin 2023 contre M€ 31,7 au 30 juin 2022.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution des films dans les salles en France s’élève à M€ 8,4 au 30 juin 2023 contre M€ 3,4 au 30 juin 2022. Quatre films sortis au premier semestre ont enregistré 2,9 millions d’entrées, dont Tirailleurs et Mon Crime qui ont dépassé le million d’entrées.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes françaises s’élève à M€ 12,3 au 30 juin 2023 contre M€ 8,0 au 30 juin 2022. Outre les ventes de titres de catalogue, il comprend les revenus liés aux droits de première diffusion des films Menteur, Rumba la vie et Les couleurs de l’incendie.

Le chiffre d’affaires lié à la vidéo à la demande et l’édition vidéo s’élève à M€ 8,2 au 30 juin 2023 contre M€ 9,4 au 30 juin 2022. Il comprend en 2023 les revenus de la production de Voleuses, long-métrage produit pour Netflix.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution de films cinématographiques à l’export s’élève à M€ 6,7 au 30 juin 2023 contre M€ 8,9 au 30 juin 2022.

Production Audiovisuelle





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de programmes audiovisuels s’élève à M€ 48,0 au 30 juin 2023 contre M€ 73,7 au 30 juin 2022.

A l’instar du premier semestre 2022, quatre programmes ont été totalement ou partiellement livrés au premier semestre 2023 : les derniers épisodes de la deuxième saison de la série d’animation américaine Stillwater, livrés à Apple, la troisième saison de la série de fiction allemande The Wasp, livrée à Sky et les séries de fiction britannique Obsession et For Her Sins, livrées à Netflix et Channel 5.

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2023 comprend le revenu reconnu à l’avancement de productions pour le compte de tiers, notamment la série française Kaiser Karl en cours de production pour le compte de Disney +, le film britannique Locked In en cours de production pour Netflix et la série allemande Plan B en cours de production pour ZDF.

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2023





Le résultat net consolidé de Gaumont se solde par un bénéfice de M€ 4,6 au 30 juin 2023 contre une perte de M€ 4,1 au 30 juin 2022.

Le résultat des activités de production et distribution de films cinématographiques, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 12,6 au 30 juin 2023 contre M€ 10,2 au 30 juin 2022.

Le résultat des activités de production et distribution de programmes audiovisuels, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 16,1 au 30 juin 2023 contre M€ 9,2 au 30 juin 2022. Ce résultat comprend un revenu non récurrent de M€ 6,0.

Le résultat des activités immobilières et de holding s’élève à M€ 3,1 au 30 juin 2023 contre M€ 2,4 au 30 juin 2022.

Les coûts de structure y compris les coûts de financement des besoins généraux s’élèvent à M€ 26,7 au 30 juin 2023 contre M€ 26,8 au 30 juin 2022.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE AU 1er SEMESTRE 2023





Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent au 30 juin 2023 à M€ 201,8 contre M€ 196,9 au 31 décembre 2022. L’augmentation des capitaux propres est principalement liée au résultat de l’exercice.

La trésorerie nette s’élève à M€ 12,7 au 30 juin 2023 contre M€ 23,7 au 31 décembre 2022. Elle comprend principalement M€ 85,1 de trésorerie positive, M€ 26,9 de prêt de refinancement, M€ 25,0 de Prêt garanti par l’Etat et M€ 15,0 d’emprunt obligataire de Gaumont SA. Aucun tirage n’a été effectué sur la ligne de crédit renouvelable et son tirage disponible s’élève à M€ 62,5 au 30 juin 2023.

Les investissements dans les œuvres cinématographiques s’élèvent à M€ 16,7 au premier semestre 2023 contre M€ 9,6 au premier semestre 2022. Les investissements dans les œuvres audiovisuelles s’élèvent à M€ 24,0 au premier semestre 2023 contre M€ 19,1 au premier semestre 2022.

PERSPECTIVES





Dans un contexte économique toujours aussi incertain, Gaumont sortira six films dans les salles au deuxième semestre et livrera six séries et deux long-métrages produits pour des plateformes. Le résultat de la plupart des œuvres devant être livrées au second semestre a été reconnu à l’avancement au cours des périodes précédentes.

Les grèves des auteurs et comédiens américains, débutées respectivement en mai et juillet dernier, auront un impact négatif significatif sur l’activité du second semestre.

PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE





Le communiqué sur les résultats annuels consolidés au 31 décembre 2023 sera publié le 7 mars 2024.



ANNEXE : Chiffre d’affaires consolidé semestriel

Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 30-juin-23 30-juin-22 % de variation Production et distribution cinématographique française 38,3 31,7 21% Distribution en salles 8,4 3,4 148% Ventes aux chaînes de télévision françaises 12,3 8,0 54% Ventes en vidéos et VOD 8,2 9,4 -13% Ventes à l'export 6,7 8,9 -24% Autres produits d'exploitation (1) 2,7 2,0 34% Production et distribution audiovisuelle 48,0 73,7 -35% Production américaine et Animation jeunesse 9,9 48,1 -79% Production audiovisuelle française et européenne 38,1 25,6 49% Activité immobilière et holding (2) 4,4 4,2 5% Autres produits divers (3) 0,3 0,4 -27% GROUPE GAUMONT 91,0 110,0 -17% (1) Produits dérivés, échanges de marchandises pour les salles, édition musicale et activités de GP Archives (2) Dont redevances de marques LCPG (3) Diverses prestations de services rendues à des tiers

