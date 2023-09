eXp Realty Perkuasakan Potensi Pendapatan Ejen

BELLINGHAM, Wash., Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” dan anak syarikat teras eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan pelancaran Accelerate – program insentif yang fokus semata-mata untuk membantu ejen eXp membina masa depan mereka dengan memaksimumkan potensi perolehan bahagian hasil mereka pada tahun pertama mereka bersama syarikat.



“Dalam jangka hayat ejen, komponen penting kejayaan jangka panjang adalah keupayaan untuk membina persaraan mereka, jadi kami melancarkan Accelerate untuk membantu memangkin potensi pendapatan mereka dan mencipta momentum pada tahun pertama dan membina masa depan mereka,” ujar Glenn Sanford, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif eXp Realty. “Kami terus fokus tanpa henti untuk menyampaikan model yang mengutamakan ejen. Saya amat berbangga dengan hasil yang telah kami cipta sekarang, terutamanya bagi mereka yang ingin membina kekayaan jangka panjang, dengan pembahagian hasil dan program ekuiti kami untuk ejen, serta model had dan pecahan yang menggalakkan.”

Accelerate, yang tersedia di semua 24 negara tempat eXp Realty beroperasi, terpakai kepada ejen yang menyertai pada atau selepas 1 Mac 2023. Program ini secara automatik membuka pembahagian hasil peringkat 2 dan 3 selama 12 bulan bermula 7 Sept. 2023, mewujudkan peluang untuk mempunyai 10 ejen layak barisan hadapan (FLQA) dengan segera. Ini boleh membuka komponen eXponential program bahagian hasil eXp pada tahun pertama itu. Selepas tempoh 12 bulan, kriteria pembahagian hasil standard akan digunakan.

“Accelerate telah direka khusus untuk mengurangkan halangan dan memberi insentif kepada ejen untuk mengembangkan organisasi mereka," kata Michael Valdes, Ketua Pegawai Pertumbuhan, eXp Realty. “Program ini membolehkan mereka menumpukan pada penjualan dan mengembangkan perniagaan mereka sambil memperoleh bahagian hasil potensi maksimum untuk peringkat dua dan tiga untuk tahun pertama. Model pampasan sejajar kami, yang memberikan ganjaran kepada ejen pengeluaran dan juga sumbangan kepada pertumbuhan eXp, membawa lebih nilai berbanding sebelum ini.”

Pelancaran ini dibuat selepas pengumuman Jun syarikat yang, buat pertama kalinya, sedang memperhalusi kriteria bahagian hasil untuk ejennya, mengurangkan ambang FLQA peringkat 7 semasa daripada 40 kepada 30 FLQA. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk terus meningkatkan model mereka, syarikat turut melancarkan Boost, program yang direka khusus untuk memberi insentif kewangan kepada pasukan bebas dan pembrokeran yang layak untuk menyertai eXp Realty.

Bahagian hasil hanyalah sebahagian daripada model pampasan sejajar eXp Realty, yang turut merangkumi komisen kompetitif dan program ekuiti saham yang direka untuk membolehkan ejennya membina untuk masa depan mereka.

Perihal eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ialah syarikat induk untuk eXp Realty®, Virbela dan SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ialah syarikat hartanah bebas terbesar di dunia dengan lebih daripada 88,000 ejen di Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Australia, Afrika Selatan, India, Mexico, Portugal, Perancis, Puerto Rico, Brazil, Itali, Hong Kong, Colombia, Sepanyol, Israel, Panama, Jerman, Republik Dominican, Greece, New Zealand, Chile, Poland dan Dubai dan terus berkembang pada peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah syarikat dagangan awam, eXp World Holdings menyediakan peluang unik kepada profesional hartanah untuk memperoleh anugerah ekuiti untuk matlamat pengeluaran dan sumbangan kepada pertumbuhan syarikat secara keseluruhan. eXp World Holdings dan perniagaannya menawarkan rangkaian lengkap penyelesaian teknologi pembrokeran dan hartanah, termasuk model pembrokeran kediaman dan komersialnya yang inovatif, perkhidmatan profesional, alat kerjasama dan pembangunan peribadi. Pembrokeran berasaskan awan dikuasakan oleh Virbela, platform 3D imersif yang sangat sosial dan kolaboratif, membolehkan ejen lebih berhubung dan produktif. SUCCESS® Enterprises, yang dinaungi oleh majalah SUCCESS® dan ciri-ciri media berkaitannya, telah ditubuhkan pada tahun 1897 dan merupakan jenama dan penerbitan pembangunan peribadi dan profesional yang terkemuka.

Untuk maklumat lanjut, lawati https://expworldholdings.com.

