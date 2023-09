Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Sustainable Bitcoin ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 12 september 2023 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av digitala tillgångar i Sverige, lanserar en ny innovativ Bitcoin ETP (“Exchange Traded Product”) på Nasdaq Stockholm. Virtune lanserar idag Virtune Sustainable Bitcoin ETP som erbjuder en hållbar exponering mot Bitcoin genom klimatkompensation för att nå koldioxidneutralitet.

ETP:n är 100% fysiskt backad och handlas i SEK för svenska investerare samt är tillgänglig på Avanza och Nordnet. Genom att klimatkompensera för att nå koldioxidneutralitet erbjuder denna produkt investerare i Norden en hållbar investering i världens största kryptovaluta, allt detta sker genom en transparent och fysiskt backad struktur med institutionell säkerhetsnivå.

Om Bitcoin

Bitcoin är världens största kryptovaluta med ett marknadsvärde om cirka USD 502 miljarder och introducerades 2009 av en anonym person eller grupp vid namn Satoshi Nakamoto. Genom att använda en decentraliserad blockkedja möjliggör Bitcoin säkra transaktioner utan mellanhänder. Med en begränsning på 21 miljoner Bitcoins kan Bitcoin idag ses som ett skydd mot bankrelaterade risker och inflation världen över. Dess blockkedjeteknologi erbjuder ett revolutionerande och transparent sätt att överföra värde över internet utan att behöva lita på tredje part.

En hållbar Bitcoin-investering

Under 2022 och 2023 har Virtune utvärderat olika alternativa samarbetspartners kring hållbarhets- och klimatrelaterade frågor. Efter omfattande analysarbete och kartläggning av potentiella samarbetspartners föll valet på ClimatePartner Sweden AB (“ClimatePartner”) för detta strategiska samarbete. Genom samarbetet med ClimatePartner genomförs beräkningar av de koldioxidutsläpp som Virtunes transaktioner relaterade till Bitcoin-innehavet ger upphov till, Virtune kompenserar kontinuerligt för koldioxidutsläppen genom investeringar i en diversifierad portfölj av certifierade klimatprojekt inom naturbaserade lösningar, social impact och förnybar energi. Du kan läsa om vilka certifierade klimatprojekt som Virtune har valt att stötta på Virtunes hemsida (https://virtune.com/sustainability)

Om Virtune Sustainable Bitcoin ETP

Denna produkt riktar sig till institutionella investerare såväl som till privatinvesterare som ser Bitcoin som ett intressant alternativ till traditionella tillgångsslag såsom aktier och obligationer.

Viktig information om produkten:

100% koldioxidneutral

100% fysiskt backad

1:1 exponering mot Bitcoin

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Sustainable Bitcoin ETP

Fullständigt namn: Virtune Sustainable Bitcoin ETP

Förkortat namn: Virtune Sustainable Bitcoin

Handelsvaluta: SEK

Ticker: VIRBTC

ISIN: SE0020845709

Första handelsdag: Tisdagen den 12 september 2023

Christopher Kock, vd för Virtune:

"Virtune har sedan starten tagit ESG-frågor på stort allvar och vi är väldigt glada att kunna introducera en hållbar och 100% fysiskt backad Bitcoin-ETP, vilket markerar startskottet i Virtunes klimatarbete. Enligt oss representerar detta det enda hållbara ETP-alternativet för att få exponering mot Bitcoin på den nordiska marknaden. Det finns en växande efterfrågan för Bitcoin i Norden bland både institutionella och privata investerare samtidigt som hållbarhetsfrågor är mer aktuella än någonsin.

Virtune har valt att använda Coinbase som förvaringsinstitut för alla sina ETP:er, vilket är samma förvaringsinstitut som BlackRock, världens största kapitalförvaltare, avser att använda för sin Spot Bitcoin ETF i USA.”

Om du är en institutionell investerare som är intresserad av att utforska krypto ETP:er som ett alternativt tillgångsslag i er förvaltning eller om du vill veta mer om Virtune som bolag och om vårt aktuella produkterbjudande, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Besök gärna www.virtune.com för mer information och registrera även din e-postadress på vår webbplats för att få uppdateringar om marknadshändelser, om kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till digitala tillgångar.

Presskontakt:

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

About Virtune AB (Publ)

Virtune, a Swedish company with its headquarters in Stockholm, is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges.

With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative, sophisticated and sustainable investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market. You can read more about Virtune at www.virtune.com





About ClimatePartner

ClimatePartner is a leading solution provider for corporate climate action: We combine individual consulting with a cloud-based software that is unique on the market. We help our customers to calculate their carbon footprint, to set reduction targets and to implement reductions. Additionally we offer verified climate projects and transparent communication solutions.

ClimatePartner was founded in Munich in 2006. Today, our more than 500 employees are spread across offices in Barcelona, Berlin, Boston, Essen, Frankfurt, London, Milan, Munich (HQ), Paris, Stockholm, The Hague, Vienna, and Zurich. We work with more than 5,000 companies in 60+ countries. You can read more about ClimatePartner at www.climatepartner.se