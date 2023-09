CertiK et OKX collaborent pour introduire la normalisation des demandes de gel d'actifs (FAR) afin d'améliorer la sécurité des fonds

Singapore, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKLink, fournisseur de données Web3 on-chain de premier plan, et CertiK, chef de file en matière de sécurité de la blockchain, ont annoncé aujourd'hui une collaboration à l'origine de la norme technique Freeze Asset Request (FAR). Cette initiative vise à simplifier les voies de signalement des incidents et à accélérer le gel des actifs volés.

Les deux parties approfondiront leur collaboration en cours dans les domaines du contrôle des risques et de la conformité des données, y compris, mais sans s'y limiter, l'exploration des normes d'étiquetage des données et la normalisation des processus d'interaction de l'information. CertiK et OKLink s'engagent à améliorer la précision et la couverture des données, en favorisant le développement sécurisé de l'industrie du Web3.



Au cours du sommet, CertiK a organisé une table ronde intitulée "Comment la communauté améliore la sécurité pour les utilisateurs du Web 3.0". Cette table ronde réunissait des experts, notamment le professeur Kang Li de CertiK, Jeff Ren de OKG Tech et OKLink, et le professeur Yang Liu de l'université technologique de Nanyang. Ils ont exploré les mesures de collaboration par lesquelles l'industrie peut renforcer la protection des actifs des utilisateurs.



Jeff Ren a fait remarquer que les incidents de sécurité dans le Web3 sont trop fréquents, et que les acteurs malveillants tentent souvent de transférer les actifs compromis aux bourses. En réponse, les parties concernées demandent à la bourse de geler les fonds volés. Historiquement, chaque bourse a développé de manière indépendante ses propres procédures pour traiter ces demandes de blocage de fonds, ce qui se traduit par un ensemble varié d'exigences techniques et d'attentes en matière de documentation. Dans ce cas, la communication entre les victimes et les bourses est souvent longue, alors que le délai pour récupérer les fonds est très court. Il est urgent que la communauté du Web 3.0, y compris les bourses et les entreprises de sécurité, formule un plan directeur cohérent pour le gel des fonds, dans l'intérêt des victimes et des bourses. Compte tenu de l'expertise d'OKLink dans l'analyse de la blockchain, le partenariat avec des leaders de la sécurité comme CertiK est un catalyseur de changements positifs dans la sphère du Web 3.0.

Le professeur Kang Li, responsable de la sécurité chez CertiK, a présenté la collaboration actuelle de CertiK avec OKLink et d'autres bourses pour défendre l'initiative FAR. Cette initiative vise à normaliser les procédures de gel des fonds et CertiK invite d'autres entreprises à se joindre à ce mouvement. Ce faisant, les victimes peuvent être mieux orientées pour assurer la liaison avec les bourses en cas de crise. Outre la normalisation des procédures de gel des fonds, CertiK et OKX collaborent également à l'établissement d'une taxonomie universelle des étiquettes de transaction, qui unifiera les étiquettes d'enquête provenant de divers fournisseurs de données. S'appuyant sur ses vastes ressources, qui lui ont permis de détecter plus de 4,8 milliards de dollars de pertes dans le cadre de plus de 1 100 incidents depuis 2022, CertiK propose une base de données solide et des outils d'analyse de qualité supérieure. Avec une surveillance active de deux milliards de portefeuilles et de contrats intelligents, et des audits de plus de 4 100 projets Web3, CertiK est prêt à mener l'industrie vers une normalisation et une collaboration renforcées en matière de sécurité.

Il s'agit de la dernière étape de la solide association professionnelle entre OKLink et CertiK. Les deux entreprises partagent la vision d'élever les normes de sécurité et de transparence dans le Web3. Ce partenariat stratégique est une étape importante dans leur mission commune, et s'accompagne d'avantages majeurs pour l'ensemble de l'industrie du Web3.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, combinant l'examen manuel par des experts avec la meilleure technologie d'IA pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde du Web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec près de 4 000 entreprises clientes, sécurisé plus de 360 milliards de dollars d'actifs numériques et détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels qu'Aptos, Ripple, Sandbox, Polygon, BNB Chain et TON.



CertiK est soutenu par InsightPartners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital et d'autres investisseurs.

À propos d'OKLink

OKLink est une filiale d'OKG Technology Holdings Limited ("OKG Tech", 1499.HK), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de conformité et de données Web3 on-chain. En se concentrant sur le développement d'applications basées sur la blockchain, le big data et l'IA, la plateforme d'analyse de données complète Web 3 du groupe, oklink.com, offre actuellement une gamme de produits, qui comprend l'explorateur de blockchain ("Explorer"), la solution anti-blanchiment d'argent on-chain ("Onchain AML"), la plateforme d'enquête et de traçabilité tout-en-un ("Chaintelligence") pour les régulateurs, et le service OpenAPI robuste pour soutenir le développement positif de l'industrie.

En outre, OKLink couvre plus de 170 réseaux blockchain différents, agrège plus de 1 000 To de données on-chain, traite jusqu'à 300 milliards de transactions de données on-chain et se targue d'avoir plus de 3,4 milliards d'étiquettes d'adresses, dont près de 70 millions ont été signalées comme des adresses potentiellement à haut risque.