Ipsos : Actualisation des perspectives 2023

Paris, le 14 septembre 2023 – Ipsos poursuit sa croissance mais à un rythme plus modéré que prévu pour 2023. Le Groupe vise désormais une croissance organique comprise entre 3 % et 4 %, contre « autour de 5 % » annoncé en début d’année.

Cette révision s’explique, pour l’essentiel, par la persistance de vents contraires déjà évoqués dans les précédents communiqués financiers :

En premier lieu, l’activité des grands clients de la Tech ne s’est pas redressée pendant l’été. Après une croissance exceptionnelle pendant la pandémie, ces clients connaissent depuis l’automne 2022 une période d’incertitudes. Malgré un retour à des niveaux d’activité prépandémiques, ils restent des clients majeurs d’Ipsos. Par ailleurs, de nouvelles opportunités liées à l’intelligence artificielle générative se présentent.

Si notre activité en Amérique du Nord sera impactée par le secteur de la Tech et inférieure à nos attentes, nous anticipons néanmoins une croissance positive du chiffre d’affaires dans cette zone pour 2023.





Si notre activité en Amérique du Nord sera impactée par le secteur de la Tech et inférieure à nos attentes, nous anticipons néanmoins une croissance positive du chiffre d’affaires dans cette zone pour 2023. En Chine, l’activité est restée stable en juillet et août et se révèle inférieure à nos attentes, reflétant les difficultés plus globales de l’économie chinoise.





La révision de nos perspectives de croissance pour 2023 résulte donc de facteurs défavorables temporaires et identifiés.

La croissance organique du revenu sera en nette amélioration au troisième trimestre et significativement supérieure à 5 % au deuxième semestre.

L’accélération du revenu au second semestre ainsi que le plein effet de la prudence dont nous avons fait preuve dès le début de l’année sur la maîtrise des coûts opérationnels conduiront, comme attendu, à une amélioration très significative de la marge opérationnelle au second semestre par rapport au premier semestre. Nous confirmons ainsi notre objectif de marge opérationnelle pour 2023 autour de 13 %.

Une analyse plus précise de l’activité du Groupe sera communiquée lors de la publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre le 26 octobre.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

Pièce jointe