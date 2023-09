La Légion royale canadienne annonce la Semaine nationale de la Légion

OTTAWA, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est heureuse de présenter sa première Semaine nationale de la Légion, qui se déroulera du 17 au 23 septembre. Cet événement d’une semaine a pour but de sensibiliser les visiteurs à l’excellent travail qu’accomplit leur filiale au service et à l’appui des vétérans des Forces armées et de la GRC, et à la façon dont leur filiale contribue au bien-être de la collectivité. C’est aussi une occasion d’inviter de nouveaux membres et de nouveaux bénévoles.



Depuis près de quatre décennies, de nombreuses régions ont organisé leur propre Semaine de la Légion à différents moments de l’année. Grâce à cette nouvelle Semaine cohérente dans tout le pays, il sera plus facile de planifier et d’inviter les Canadiens et les Canadiennes à prendre part aux activités organisées dans les filiales locales.

« Il s’agit d’une période excitante pour la Légion et nos plus de 1 300 filiales », déclare Bruce Julian, président national. « Nos membres ont organisé des activités, des journées portes ouvertes et des expositions. Ils accueilleront sans aucun doute de nouveaux visages, y compris des vétérans, et nous sommes tous enthousiastes à l’idée de bénéficier de leur soutien et de prendre connaissance de leurs idées. »

La Semaine nationale de la Légion aura lieu chaque année au mois de septembre. Elle commence officiellement le troisième dimanche du mois en l’honneur du Jour de la bataille d’Angleterre et se termine le samedi suivant.

Pour plus d’informations sur les événements, les gens sont invités à contacter leur filiale locale :

Localisez votre filiale (legion.ca)

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques/Requêtes médiatiques : PublicRelations@Legion.ca — Nujma Bond 343-540-7604



Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c429999c-843d-4fdb-9597-4d1ac8c3c30a/fr