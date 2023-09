Q ENERGY annonce la construction du plus grand parc solaire flottant d’Europe

Q ENERGY, acteur majeur du secteur des énergies renouvelables, annonce le démarrage des travaux du plus grand parc solaire flottant d’Europe sur le site d’une ancienne carrière à Perthes en Haute-Marne.

Un projet d’envergure

Initié en 2019 par les équipes de Q ENERGY, le projet a été désigné lauréat de l’Appel d’Offres PPE2-2 en août 2022. La construction de la centrale démarre en septembre 2023 et les travaux s’étaleront sur 18 mois pour une mise en service prévisionnelle début 2025.

D’une capacité installée de 74.3 MWc, la future centrale flottante est la plus grande d’Europe à ce jour et sera composée de plusieurs îlots répartis sur un site de 127 hectares d’anciennes gravières, appartenant aux Etablissements Blandin et dont l’exploitation a pris fin en 2020. Elle alimentera en électricité l’équivalent de 37 000 habitants et permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’environ 18 000 tonnes de CO2 chaque année. 134 649 panneaux solaires seront installés sur les 6 îlots que comporte le site.

Pour ce chantier d’envergure, Q ENERGY a conclu un partenariat avec un groupement d’entreprises composé de Solutions 30 Sud-Ouest (ex-Sotranasa), Ciel et Terre International et Perpetum Energy. Ce groupement aura également en charge la maintenance de la centrale.

Des structures flottantes fabriquées en France

La conception des îlots solaires flottants prend en compte les besoins de l'écosystème aquatique environnant. Les matériaux utilisés sont durables et conçus pour minimiser les impacts environnementaux tout en maximisant l'efficacité énergétique. Les structures flottantes qui équiperont le site sont fabriquées par Ciel & Terre en France, permettant ainsi l’essor d’une filière nationale prometteuse.

« Ce démarrage de chantier marque l’aboutissement de 4 années de développement, preuve de notre détermination à soutenir la transition vers des sources d’énergie plus propres. Il illustre parfaitement notre raison d’être : construire un monde durable avec les énergies renouvelables. Cette centrale flottante est la première d’une longue série puisque nos équipes développent actuellement un large portefeuille de près de 300 MW de projets de ce type », se réjouit Arnaud GOUPIL, Directeur Régional Solaire chez Q ENERGY.

« La phase de conception et d’étude de ce projet a permis la création d’une équipe solide qui a collaboré de façon efficace et avec beaucoup d’agilité. Avec cet esprit de partenariat au cœur de l’ADN de Solutions 30 et une expertise photovoltaïque établie, nous sommes convaincus que le Groupe va jouer un rôle de premier plan pour résoudre les enjeux des années à venir en matière de transition énergétique. Au-delà de notre fierté de contribuer activement à la création d’une installation de référence à l’échelle européenne, nous tenons à remercier Q ENERGY, mais aussi nos partenaires, Ciel & Terre et Perpetum Energy, pour la confiance qu’ils nous accordent en tant que mandataire de ce projet coordonnant le déploiement du projet et réalisant l’installation électrique », déclare Amaury BOILOT, Directeur Général de Solutions 30 en France.

À propos de Q ENERGY France :

Q ENERGY France est un acteur majeur du marché des énergies renouvelables en France. L’entreprise œuvre depuis 24 ans dans le développement, la construction et l’exploitation de projets éoliens et photovoltaïques. Aujourd'hui également positionnée sur le marché du stockage d'énergie, Q ENERGY poursuit son expansion vers de nouveaux domaines tels que l'hydrogène vert, afin de proposer des solutions intelligentes et complètes pour la production et la fourniture d’énergie durable en France. L'entreprise compte 240 collaborateurs et 6 agences sur le territoire ainsi qu'un siège social basé à Avignon. Q ENERGY France est une entreprise de la holding européenne Q ENERGY Solutions, créée en 2021 par Hanwha Solutions dans l'objectif de conduire à la prochaine génération de production d'énergie verte et flexible en Europe. Basée à Berlin, Q ENERGY Solutions est une société sœur de Q CELLS, fabricant de modules photovoltaïques reconnu à travers le monde. Les deux sociétés constituent la division Energie du groupe Hanwha Solutions, basé à Séoul.

À propos de Solutions 30 :

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 15 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1000 MWc, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

À propos de Ciel & Terre :

Ciel & Terre, expert mondialement reconnu du solaire flottant, cumule aujourd’hui plus de 13 ans d’expérience dans le domaine, 300 projets installés avec succès dans le monde représentant plus de 1,5 GWc. Ciel & Terre a pour objectif de fournir des solutions fiables et des services adaptés pour déployer de grandes centrales solaires flottantes. Pour ce faire, l'entreprise optimise constamment ses solutions et le soutien technique qu’elle apporte à ses clients. Ses solutions solaires flottants reposent sur une technologie éprouvée depuis 13 ans et pouvant accueillir de grands panneaux photovoltaïques. Ciel & Terre fournit aussi une solution clé en main, de l'ingénierie à la maintenance de la plateforme flottante, y compris les travaux de construction et d'ancrage.



A propos de Perpetum Energy :

Depuis 16 ans, Perpetum Energy est une entreprise active dans le secteur des énergies renouvelable et plus particulièrement dans le photovoltaïque. Perpetum Energy est actif dans le Benelux et en France et a déjà mis en service plus de 500 MWc photovoltaïque. Perpetum Energy assure la conception, la construction et la maintenance des projets qui lui sont confiés. Quand les contreparties le souhaitent, Perpetum Energy intervient également dans le développement et le financement des projets (avec un portefeuille actuel de plus de 200 MWc). Habitué aux projets en autoconsommation, Perpetum Energy se concentre aujourd’hui sur la décarbonation des grands consommateurs, via des solutions clef en main combinant photovoltaïque, éolien, stockage … pour les industriels, les infrastructures et le secteur public.

