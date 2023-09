Sidetrade nomme un associé d'APAX Partners ainsi que l'ancien PDG de Kyriba à son conseil d'administration

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs non exécutifs, Gilles Rigal et Jean-Luc Robert, au conseil d'administration de la société.



Les parcours professionnels de Gilles Rigal et de Jean-Luc Robert sont marqués par des rôles de direction dans des entreprises internationales de logiciels de premier plan. Ces nominations, qui prennent effet immédiatement, apporteront une expertise collective de 85 ans tout en accélérant le développement international de Sidetrade.

Gilles Rigal a eu une carrière remarquable chez des éditeurs de logiciels à succès, en tant que vice-président EMEA chez BMC Software et directeur des opérations chez Systar. Il a également été associé de Seven2 (anciennement Apax Partners) pendant 22 ans, où il a dirigé les investissements technologiques des sociétés telles qu'Altran, Inetum (anciennement GFI), Graitec Infovista et Cartesis. Ses réalisations témoignent de sa solide expertise dans l'industrie des logiciels. Le leadership de Gilles Rigal sera essentiel pour la croissance soutenue de Sidetrade et pour assurer son succès à long terme, ce qui fait de lui un membre inestimable du conseil d'administration de la société.

Jean-Luc Robert, un PDG bien connu dans l'industrie SaaS qui a bâti au cours des 20 dernières années un leader mondial de solutions gestion de trésorerie dans le Cloud avec Kyriba. Il a récemment quitté ses fonctions de PDG ; ses succès, son expertise du cash management et du marché américain, ainsi que sa maîtrise de l'entrepreneuriat SaaS, font de Jean-Luc Robert un atout incroyable pour guider Sidetrade vers une croissance et une expansion réussie, en particulier sur le marché américain.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, PDG et Président du conseil d’administration de Sidetrade, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d'accueillir Gilles et Jean-Luc au sein de notre conseil d'administration. Avec leurs compétences et à leur expertise en stratégie d’entreprise et en développement commercial dans l'industrie du SaaS, ils sont des atouts précieux pour guider Sidetrade vers de nouveaux horizons et accélérer son succès futur. ».

En nommant deux nouveaux administrateurs non exécutifs, Sidetrade renforce l'indépendance de son conseil d'administration, soutenant ainsi sa stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et maintenant des normes élevées en matière de gouvernance d'entreprise. Sur ce sujet, les deux directeurs incarnent les valeurs fondamentales de Sidetrade en matière d'intégrité et d'engagement en faveur d'une gouvernance d'entreprise solide.

Ces nominations portent à cinq le nombre de membres du conseil d'administration de Sidetrade, parmi lesquels : Pierre-Yves Dargaud, Managing Partner et Directeur général Délégué de la banque d’affaires midcap Amala Partners ; Christelle Dhrif, Chief Communications Officer chez Sidetrade ; Olivier Novasque, PDG de Sidetrade.





Prochaine communication financière

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 : 17 octobre 2023 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son intelligence artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de la société afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance sur le cycle Order-to-Cash, automatise des actions, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, Criteo, Insight Enterprises, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

