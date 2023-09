Résultats du 1er semestre 2023

Croissance dynamique et amélioration de la marge d’EBITDA par rapport au 2ème semestre 2022

Chiffre d’affaires en hausse de +16,8% au 1 er semestre 2023, à 519,1 M€

semestre 2023, à 519,1 M€ Marge d’EBITDA en hausse de 1,6 point par rapport au 2 ème semestre 2022

semestre 2022 Maintien d’une structure financière solide, faiblement endettée

De solides perspectives confirmées pour le long terme

Des leviers de croissance structurellement porteurs : la transformation numérique et la transition énergétique

Redressement progressif des marges en France, adaptation du modèle et transition enclenchée vers de nouvelles activités

Poursuite d’une croissance très soutenue au Benelux et dans les autres pays où de nouveaux marchés sont en train de s’ouvrir

Confirmation des objectifs 2023 : chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et poursuite de l’amélioration des marges

Solutions30 SE publie ce jour ses résultats consolidés pour le premier semestre de l’exercice 2023 clos le 30 juin 2023, préparés conformément aux normes IFRS.

Les états financiers consolidés du Groupe Solutions30, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 21 septembre 2023. L’examen limité de l’information financière semestrielle par le Réviseur d’Entreprises Agréé est terminé et le rapport de ce dernier a été publié sur le site Internet. Le rapport financier semestriel, incluant les états financiers consolidés (états financiers intermédiaires résumés et annexes) revus par l’auditeur, est disponible sur le site Internet de Solutions30, www.solutions30.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Chiffres clés

En millions d’euros 1er semestre 2023 2ème semestre 2022 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires 519,1 460,3 444,3 EBITDA ajusté 27,5 17,1 29,6 En % de chiffre d'affaires (marge d’EBITDA) 5,3 % 3,7 % 6,7 % EBIT ajusté 5,0 (7,0) 6,7 En % de chiffre d'affaires 1,0 % (1,5 %) 1,5 % EBIT (6,4) (17,6) (8,9) En % de chiffre d'affaires (1,2 %) (3,8 %) (2,0 %) Résultat net part du Groupe (14,4) (37,8) (12,3) En % de chiffre d'affaires (2,8 %) (8,2 %) (2,8 %) Free cash flow (32,4) 54,1 (16,9) Données de structure financière

En millions d’euros 30.06.2023 31.12.2022 Capitaux propres 131,8 145,3 Dette nette 95,3 38,9 Dette bancaire nette 10,3 (54,0)

Chiffre d’affaires consolidé

Pour l’ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’élève à 519,1 millions d’euros, en progression de 16,8 % (en publié et en organique).

Après un solide 1er trimestre en croissance organique de 14,5%, la bonne dynamique d’activité s’est intensifiée au 2ème trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires consolidé de 263,9 millions d’euros, en croissance organique de 18,9% par rapport à la même période de 2022.

Cette excellente performance, s’appuie sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en Pologne et au Royaume-Uni. Elle est en ligne avec l’objectif du Groupe de passer le cap du milliard de chiffre d’affaires en 2023.

Rentabilité

Les données chiffrées par zone géographique sont détaillées ci-dessous :

1er semestre 2023 2ème semestre 2022 1er semestre 2022 France Chiffre d'affaires 199,4 204,0 221,9 EBITDA ajusté 15,8 2,0 18,8 Marge EBITDA % 7,9 % 1,0 % 8,5 % Benelux Chiffre d'affaires 180,0 123,5 98,4 EBITDA ajusté 17,5 14,7 13,7 Marge EBITDA % 9,7 % 11,8 % 13,9 % Autres pays Chiffre d'affaires 139,7 132,8 124,0 EBITDA ajusté (0,8) 4,7 2,4 Marge EBITDA % (0,5 %) 3,5 % 2,0 %

En France, le chiffre d’affaires atteint 199,4 millions d’euros au 1er semestre 2023. L’activité est restée pénalisée par la transformation du secteur des télécoms et la transition vers de nouvelles activités dans le domaine de l’énergie. Le marché des télécoms montre toutefois des signes de stabilisation au 2ème trimestre et le Groupe remporte de beaux succès commerciaux dans le domaine de l’énergie comme l’illustre le récent contrat conclu avec Q Energy dans le secteur photovoltaïque. Les relais de croissance se mettent en place progressivement, tandis que l’organisation se transforme sous l’impulsion d’Amaury Boilot, récemment nommé Directeur Général des activités en France. L’adaptation du modèle économique et le réajustement de l’organigramme aux nouvelles conditions de marché permettent à la marge d’EBITDA de se redresser très significativement par rapport au 2ème semestre 2022. Elle atteint 7,9 %, soit un niveau proche de celui du 1er semestre 2022 et un très net redressement par rapport au 1,0 % du 2ème semestre 2022.

Au Benelux, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 croît de +82,9 % par rapport au 1er semestre 2022 pour atteindre 180,0 millions d’euros, porté par le déploiement de la fibre optique sur le territoire et la capacité du Groupe à tenir des cadences d’installation plus soutenues qu’attendu pour consolider son positionnement de premier plan sur le marché. Cette phase d’hyper-croissance et la rapidité des importantes montées en charge nécessaires pour accompagner la croissance impactent temporairement la marge d’EBITDA qui s’établit à 9,7 % contre 13,9 % au 1er semestre 2022 et 11,8 % au 2ème semestre 2022.

Dans les autres pays, le chiffre d’affaires est en hausse de +12,7 % par rapport au 1er semestre 2022 et atteint 139,7 millions d’euros contre 124,0 millions d’euros un an plus tôt. En Italie, les conditions d’exécution du contrat de déploiement des infrastructures très haut débit se sont dégradées ces derniers mois du fait des difficultés récurrentes de l’opérateur national. L’ensemble de la filière est concerné et Solutions30 a souhaité temporiser le rythme de ses interventions, le temps que le contexte se normalise et qu’une façon plus efficiente d’opérer soit trouvée, en accord avec les différents partenaires. Cette situation pèse sur la marge d’EBITDA du segment. Ailleurs, les marges sont relativement stables mais toujours en dessous des niveaux normatifs du Groupe. Au Royaume-Uni et en Allemagne, Solutions30 se prépare à absorber la croissance attendue dans le secteur de la fibre, tandis qu’il se concentre sur les activités les plus rentables sur le marché espagnol mature et que l’activité en Pologne reste dynamique, portée par des gains de parts de marché. La marge d’EBITDA du segment « Autres pays » ressort ainsi à -0,5% contre 2,0 % au 1er semestre 2022 et 3,5 % au 2ème semestre 2022.

Ainsi, pour l’ensemble du Groupe, l’EBITDA ajusté s’établit à 27,5 millions d'euros à fin juin 2023 (5,3 % du chiffre d’affaires), contre 29,6 millions d’euros un an plus tôt (6,7 % du chiffre d’affaires) et 17,1 millions d’euros au 2ème semestre 2022 (3,7 % du chiffre d’affaires) .

Les coûts opérationnels augmentent de +18,9% par rapport au 1er semestre 2022 et de 10,9% par rapport au 2ème semestre 2022. Ils s’élèvent à 444,4 millions d’euros, représentant 85,6% du chiffre d’affaires. Les coûts de structure augmentent quant à eux de 15.6% par rapport au 1er semestre 2022 et de 10.5% par rapport au 2ème semestre 2022. Ils s’élèvent à 47,2 millions d’euros et représentent 9,1% du chiffre d’affaires.

Après comptabilisation des dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles pour un montant de 8,9 millions d'euros, et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS16) pour un montant de 13,6 millions d'euros, l’EBIT ajusté s’établit à 5,0 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 6,7 millions d’euros un an plus tôt. Il est en net redressement par rapport au 2ème semestre 2022

Le 1er semestre 2023 intègre 4,3 millions d'euros de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration, contre 10,3 millions d'euros un an plus tôt.

Les dotations aux amortissements des relations clientèle s’élèvent à 7,1 millions d'euros au 30 juin 2023, stables par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le résultat financier, représente une charge de 2,9 millions d'euros au 1er semestre 2023 contre une charge de 5,3 millions d'euros un an plus tôt. Cette évolution est liée à la hausse des produits financiers, provenant de gains de change et d’un réajustement de juste-valeur tandis que les charges restent stables.

Après comptabilisation d’une charge d’impôt de 1,3 millions d'euros contre un produit de 3,0 millions d'euros un an plus tôt et la prise en compte de 3,7 millions d'euros d’intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe atteint -14,4 millions d'euros, contre -12,3 millions d'euros pour la même période de 2022, et -37,8 millions d’euros au 2ème semestre 2022.

Structure financière

Au 30 juin 2023, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 131,8 millions d'euros contre 145,3 millions d'euros au 31 décembre 2022. La trésorerie brute du Groupe atteint 73,4 millions d'euros, contre 124,4 millions d'euros à fin décembre 2022 et 85,0 millions d’euros au 30 juin 2022, traduisant la saisonnalité habituelle du besoin en fonds de roulement. La dette bancaire brute est de 83,6 millions d'euros par rapport à 70,4 millions d'euros six mois plus tôt. Cette hausse s’explique par des tirages complémentaires réalisés sur l’enveloppe “croissance externe” du financement conclu le 29 novembre 2022. Ces tirages sont liés au règlement des compléments de prix (earn-out) aux minoritaires des filiales du Groupe effectué au cours du premier semestre. Le Groupe affiche ainsi une dette bancaire nette de 10,3 millions d'euros à fin juin 2023, contre une trésorerie nette de dette bancaire de 54,0 millions d'euros à fin décembre 2022. Après prise en compte de 72,8 millions d'euros de dette locative (IFRS16) et de 12,2 millions d'euros de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options d’achats futurs, la dette nette totale s’établit à 95,3 millions d'euros.

Le Groupe conserve une structure financière solide, avec un ratio avec un ratio dette nette/EBITDA de 1,7 et un ratio d’endettement net sur fonds propres de 72,3 %.

L’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe s’élève à 85,9 millions d'euros à fin juin 2023, contre 77,3 millions d'euros au 31 décembre 2022, reflétant la hausse du niveau d’activité. La hausse des créances mobilisées traduit les montées en charge des nouveaux contrats pour lesquels le programme d’affacturage se met en place. L’affacturage permet de financer le besoin en fonds de roulement provenant des activités récurrentes qui ont atteint leur rythme de croisière, pour un coût inférieur à 1% du montant des créances cédées. Ce programme, associé à une structure financière solide, permet à Solutions30 de disposer des moyens nécessaires au financement de sa stratégie de croissance.

La capacité d'autofinancement s’est établie à 22,9 millions d'euros sur le 1er semestre 2023, contre 19,6 millions d’euros au 1er semestre 2022. Le besoin en fonds de roulement (BFR) augmente de 39,1 millions d’euros, tout en demeurant négatif à hauteur de -25,6 millions d’euros. Cette augmentation reflète la forte croissance du semestre, en particulier au 2ème trimestre au Benelux, et la préparation d’une nouvelle phase de croissance dans les Autres Pays. Des mesures ont été mises en place pour optimiser le BFR d’ici la fin d’année. Le flux de trésorerie généré par l’activité au 1er semestre 2023 est négatif de 22,0 millions d’euros, contre un flux négatif de 6,5 millions d’euros un an plus tôt. Le montant des investissements nets atteint 10,5 millions d'euros, sur un niveau normatif de 2,0% du chiffre d’affaires contre 2,4% un an plus tôt. Cela conduit globalement à un free cash-flow de -32,4 millions d’euros, contre -16,9 millions d’euros à fin juin 2022.

Perspectives

Au terme de cette première moitié d’exercice, le Groupe confirme ses objectifs de croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice. Comme l’illustrent les résultats de ce 1er semestre, cette croissance s’accompagne d’un redressement progressif des marges dans un contexte d’adaptation en France et d’hyper-croissance ailleurs en Europe.

En France, les efforts opérationnels et organisationnels pour restaurer les marges et opérer les contrats télécoms dans de meilleures conditions portent leurs fruits. Le remplacement des activités de déploiement de compteurs intelligents s’accélère ce qui, associé à la normalisation du marché télécoms, devrait permettre au chiffre d’affaires de commencer à se stabiliser. L’activité photovoltaïque, soutenue par la transition écologique et les enjeux d’indépendance énergétique en Europe, est particulièrement dynamique avec un carnet de commandes qui double par rapport à la même période de l’an dernier. Le Groupe, à travers ses filiales Solutions30 Sud-Ouest et Elec-EnR, conforte sa place parmi les 5 premiers acteurs sur le marché de l’installation de sites de production d’énergies renouvelables en France. Solutions30 se positionne ainsi sur des projets d’ampleur tel que la construction du plus grand parc solaire flottant d’Europe, avec une expertise élargie et un savoir-faire de pointe, en particulier sur la partie électrique où les équipes peuvent également s’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre des déploiements de la fibre et des compteurs intelligents.

Au Benelux, le Groupe devrait continuer de connaître une croissance soutenue et la rentabilité devrait repasser la barre des 10% au 2ème semestre, la majeure partie des montées en charge ayant déjà été réalisées au 1er semestre.

Dans les autres pays, la croissance devrait se poursuivre, portée par la bonne dynamique au Royaume-Uni, tandis que les efforts engagés en Italie pour restaurer la rentabilité devrait commencer à porter leurs fruits. Giovanni Ragusa, Directeur des Opérations (Chief Operations Officer) de Solutions30 Italie depuis 2008, a été nommé Directeur Général (Chief Executive Officer) sur ce territoire.

Le Groupe vise à consolider ses positions de premier plan sur ses marchés et atteindre la taille critique dans toutes les zones géographiques où il est présent, tout en travaillant à l’amélioration de sa profitabilité. Le Groupe devrait ainsi profiter pleinement des tendances structurelles qui portent ses marchés, pour renouer avec une croissance dynamique et rentable sur le long terme.



A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 15 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1000 MWc, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

Le groupe utilise des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS :

Les indicateurs de profitabilité et leurs composants sont des indicateurs clés de performance opérationnelle utilisés par le Groupe pour piloter et évaluer ses résultats opérationnels au global et par pays.

Les indicateurs de trésorerie sont utilisés par le Groupe pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissements et d’allocation des ressources.

Les indicateurs financiers non définis par les normes IFRS utilisés sont calculés de la façon suivante :

La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes. En 2023, la croissance organique du Groupe intègre uniquement la croissance interne des filiales historiques.

EBITDA ajusté correspond à la « marge opérationnelle » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Marge d’EBITDA correspond à l’« EBITDA ajusté » divisée par le chiffre d’affaires.

Free cash-flow correspond aux flux nets de trésorerie généré par l’activité desquels sont déduits les acquisitions d’immobilisations nettes des cessions.

Calcul du cash-flow disponible (free cash-flow)

En milliers d’euros 1er semestre 2023 2ème semestre

2022 1er semestre 2022 Flux nets de trésorerie générés par l’activité (21 959) 64 642 (6 459) Acquisition d’immobilisations (10 901) (10 643) (10 503) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 436 115 55 Free cash flow (32 425) 54 114 (16 907)

Trésorerie nette de dette bancaire correspond à la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe de laquelle est déduit les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du groupe.

EBIT correspond au résultat opérationnel tel qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe.

EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel tel qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe dont sont ajouté les « Amortissements des relations clientèles », les « Résultat sur cession de participations », les « Autres charges opérationnelles non courantes » et dont sont déduits les « Autres produits opérationnels non courants ».





Réconciliation entre le résultat Opérationnel et l’EBIT ajusté

En milliers d’euros 1er semestre 2023 2ème semestre

2022 1er semestre 2022 Résultat opérationnel (6 385) (17 590) (8 880) Amortissements des relations clientèles 7 076 7 291 7 134 Autres produits opérationnels non courants — — (1 850) Autres charges opérationnelles non courantes 4 259 3 347 10 266 EBIT ajusté 4 950 (6 953) 6 670 % du chiffre d’affaires 1,0 % (1,5 %) 1,5 %

Opérations non courantes sont les autres produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Dette nette correspond à « Endettement, part à long terme », « Endettement, part à court terme » et aux « Dettes liées aux contrats de location » long et court terme tels qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe desquels sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Ratio dette nette/EBITDA correspond à la « dette nette » divisée par l’« EBITDA » annualisé.

Ratio d’endettement net sur fonds propres correspond à la « dette nette » divisée par les « fonds propres ».

Dette nette

En milliers d’euros 30.06.2023 31.12.2022 Dettes bancaires 83 628 70 368 Dettes liées aux contrats de location 72 844 67 370 Dettes sur compléments de prix et options de vente 12 230 25 516 Trésorerie et équivalents de trésorerie (73 373) (124 387) Dette nette 95 330 38 868 Fonds Propres 131 807 145 345 % de dette nette 72,3 % 26,7 %

Dette bancaire nette correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du groupe dont sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.





Dette bancaire nette

En milliers d’euros 30.06.2023 31.12.2022 Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme 65 401 56 769 Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme et lignes de crédit 18 227 13 599 Trésorerie et équivalents de trésorerie (73 373) (124 387) Dette bancaire nette 10 256 (54 019)

Dette bancaire brute correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et

« Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels.

Marge opérationnelle correspond à la « marge opérationnelle » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Investissements nets correspondent à la somme des lignes « Acquisition d'immobilisations courantes »,

« Acquisition d'actifs financiers non courants » et « Cession d'immobilisations, nettes d'impôt » telles qu’elles apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

Investissements nets :

En milliers d’euros 30.06.2023 30.06.2022 Acquisition d’immobilisations (10 901) (10 503) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 436 55 Investissements nets (10 465) (10 448)

Les coûts opérationnels correspondent aux coûts engagés pour la conduite des activités opérationnelles du Groupe, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les coûts de structure).

Les coûts de structure correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe au sein des différents pays, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les Coûts opérationnels).

Besoin en fonds de roulement correspond aux « actifs courants » tels qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe (hors « Trésorerie et équivalents de trésorerie » et « Instruments dérivés actif courants ») moins les « passifs courants » (hors « Endettement, part à court terme », « Provisions courantes » et « Dettes liées aux contrats de location » ajusté des éléments non monétaires).

Besoin en fonds de roulement :



En milliers d’euros 30.06.2023 31.12.2022 Stocks et travaux en cours 26 908 25 427 Clients et comptes rattachés 196 265 192 966 Actifs sur contrats courants 980 970 Autres créances 68 815 58 465 Charges constatées d'avance 4 454 1 466 Fournisseurs (191 358) (210 846) Dettes fiscales et sociales (110 937) (112 287) Autres passifs courants (13 242) (13 384) Produits constatés d'avance (7 444) (7 480) BFR (25 559) (64 703) Variation du BFR 39 144 (39 707) Éléments non monétaires 5 669 12 581 Variation du BFR retraitée des éléments non monétaires. 44 813 (27 126)

Avertissement

Ce document peut contenir certaines prévisions, projections et déclarations prospectives c'est-à-dire des déclarations liées à des événements futurs et non passés en relation avec ou à l'égard de la situation financière, des opérations ou des activités de Solutions30 SE. De telles déclarations impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et des circonstances futurs. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris, sans toutefois s'y limiter, des questions de nature politique, économique, commerciale, concurrentielle ou de réputation. Rien dans ce document ne doit être interprété comme une estimation ou une prévision de bénéfice. Solutions30 SE ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective pour refléter tout changement de circonstances ou d'attentes.

