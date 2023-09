Nasdaq Copenhagen

Date 25.09.2023

Share buy-back programme - week 38

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 120,700 1,010.12 121,921,003 18 September 2023 5,000 989.80 4,949,000 19 September 2023 4,500 986.25 4,438,125 20 September 2023 2,600 1,004.72 2,612,272 21 September 2023 4,000 1,007.62 4,030,480 22 September 2023 4,200 993.34 4,172,028 Total under the share buy-back programme 141,000 1,007.96 142,122,908 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 533,010 989.32 527,121,430

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

533,010 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 1.9 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



