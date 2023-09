Exterro révolutionne les enquêtes médico-légales avec le lancement de FTK 8.0

L'ajout de puissantes nouvelles fonctions à ce logiciel leader dans le secteur des logiciels d'enquêtes médico-légales numériques, comme la catégorisation automatisée des artefacts, une excellente vision des preuves dans le temps et un examen multimédia amélioré, aidera les enquêteurs à traduire les criminels en justice plus rapidement.

PORTLAND, Oregon, 25 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro a annoncé aujourd'hui le lancement d'Exterro FTK® 8.0, une solution d'investigation numérique primée, citée aux tribunaux et conçue pour offrir vitesse, stabilité et facilité d'utilisation, avec le moteur de traitement évolutif le plus rapide du marché. FTK 8.0 offre de puissantes automatisations permettant de gagner du temps, pour aider les agences à accélérer leurs workflows d'enquêtes médico-légales afin de clôturer les dossiers plus rapidement. En utilisant FTK Connect pour automatiser la création de dossiers et le traitement des preuves, les organismes chargés de l'application de la loi peuvent éliminer le temps passé à attendre que les tâches se terminent et divisent par deux le temps nécessaire pour transmettre les dossiers aux examinateurs.



« FTK a été créé en pensant aux enquêteurs médico-légaux, pour leur simplifier la vie et leur permettre de trouver et comprendre les preuves pertinentes plus rapidement que jamais auparavant », a déclaré Ajith Samuel, co-fondateur et directeur produits d'Exterro. « Cette nouvelle version de FTK aide les enquêteurs médico-légaux à surmonter leurs défis les plus difficiles, offrant un filtrage basé sur les artefacts pour identifier ces derniers automatiquement et réduire le champ d'investigation en fonction des besoins de l'examinateur. Par ailleurs, un calendrier interactif permet de comparer les ensembles de preuves entre plusieurs appareils. »

Parmi les nouvelles fonctions de cette toute dernière version de FTK, on note la catégorisation automatique des artefacts, les filtres visuels qui aident les enquêteurs à déterminer où commencer leur analyse et la possibilité d'appliquer plus facilement des catégories Project VIC et CAID pendant l'examen de contenus de type CSAM. Exterro FTK 8.0 inclut aussi un puissant outil interactif de visualisation de calendrier qui permet aux utilisateurs de comparer les données de différents appareils ou périodes de temps et de cliquer sur ces artefacts pour sonder les preuves plus en profondeur. Des calendriers sont créées instantanément et mettent en relief automatiquement tous les artefacts pertinents au cours d'une période spécifique, y compris les types de preuves obscurs ou inattendus ayant pu être manqués si un examinateur cherchait et compilait les données manuellement.

« Grâce à la vitesse du nouveau moteur de traitement de FTK 8.0, nous pouvons mettre les données entre les mains de [nos] enquêteurs spécialisés plus rapidement, souvent le jour même », a commenté Wayne Mitchell, ancien examinateur médico-légal principal du FBI occupant actuellement la fonction de vice-président des cyber-risques chez Kroll. « L'interface est facile à comprendre et les artefacts sont automatiquement catégorisés et organisés afin de pouvoir plonger directement dans l'enquête et ainsi dessiner l'histoire présentée par les preuves. FTK 8.0 élimine tout le temps nécessaire pour trouver manuellement les artefacts et reconstituer le puzzle. »

Exterro FTK 8.0 offre les nouvelles fonctions suivantes aux enquêteurs :

Une nouvelle interface utilisateur. La conception intuitive de la nouvelle interface de FTK permet aux enquêteurs expérimentés comme aux utilisateurs non techniciens de parcourir le logiciel plus facilement. Cela élimine les heures passées à sonder manuellement des types de données spécifiques, et permet de localiser les preuves clés plus rapidement. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre le « mode clair » et le « mode sombre » afin de réduire leur fatigue oculaire et d'améliorer leur concentration.



Un panneau de filtres basé sur les artefacts. FTK 8.0 offre des moyens plus simples de trier les ensembles de données massifs pour réduire le champ d'enquête, éliminant la nécessité de créer des filtres de données complexes. Le FTK Filter Panel catégorise automatiquement les artefacts que recherchent généralement les enquêteurs (données mobiles, applications de discussions, e-mails, photos et plus encore) lorsqu'ils débutent leur examen.



Mise en lumière des artefacts. Cette fonction présente directement les artefacts les plus importants, mettant en lumière les preuves les plus pertinentes d'un dossier, comme les fichiers récemment consultés, les appareils USB connectés, l'activité AirDrop et plus encore.



Excellente vision des preuves dans le temps. FTK 8.0 aide les enquêteurs à comprendre et comparer les ensembles de preuves en créant une représentation visuelle des preuves d'un dossier qui associe les horodatages, fichiers-journaux, actions et autres artefacts. Un mode de comparaison interactif permet aux examinateurs de comparer deux appareils différents pour identifier les anomalies, trouver des corrélations et découvrir des chevauchements de communications, des mouvements, ou des contacts partagés, et de cliquer sur des dates et des preuves pour les sonder plus en profondeur. Cela réduit considérablement le temps passé à essayer d'exécuter des recherches et à appliquer des filtres manuellement pour retrouver les mêmes informations.



« Après avoir ajouté la nouvelle interface FTK 8.0 à notre environnement de traitement distribué existant, notre workflow d'examen est encore plus simple et suffisamment facile à prendre en main pour permettre la productivité immédiate d'individus de tous niveaux », a déclaré John Price, inspecteur dans le service des enquêtes médico-légales numériques/cybernétiques de la police des Midlands de l'Ouest au Royaume-Uni. « FTK est désormais la meilleure solution sur le marché, combinant son puissant backend évolutif à une IU simple et intuitive qui permet à nos examinateurs de se montrer plus efficaces et, au final, de réaliser leurs examens de preuves plus rapidement que jamais. »

Exterro, Inc. est le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécifiquement conçus pour les organismes chargés de l'application de la loi ainsi que les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes d'organisations figurant aux palmarès Global 2000 et Am Law 200. Exterro FTK 8.0 est disponible dès maintenant. Pour en savoir davantage sur ce produit, veuillez consulter la page exterro.com/ftk-8-0.

À propos d'Exterro, Inc.

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et défendable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, fournisseurs de services gérés, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.exterro.com.

Contact auprès de la presse :

Hazel Ramirez

RP de Plat4orm

Hazel@plat4orm.com