UgoWork présente UgoPilot : Transformer la gestion de l'énergie et l'intelligence des batterie pour chariots élévateurs

QUÉBEC, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, un fabricant canadien de solutions et de services de batteries lithium-ion pour chariots de manutention , est fier de présenter UgoPilot™, une plateforme innovante de gestion de l'énergie et de l'intelligence des batteries conçue exclusivement pour les flottes de véhicules industriels. Axé sur les informations en temps réel et la prise de décisions basée sur les données, UgoPilot inaugure une nouvelle ère de gestion de l'énergie, permettant aux organisations de maximiser l'efficacité de leur flotte tout en privilégiant les performances, la sécurité et la durabilité.



« Depuis le premier jour, nous avons cultivé l’intelligence et exploité notre expertise en énergie grâce à une collecte méticuleuse de données provenant de nos batteries connectées au cloud », a déclaré Philippe Beauchamp, président-directeur général d’UgoWork. « L’industrie d’aujourd’hui évolue vers des produits haute performance pour répondre aux objectifs de sécurité, de productivité et de durabilité. Le logiciel UgoPilot vise avant tout à fournir de la clarté; il génère les recommandations basées sur les données dont les responsables des opérations ont besoin pour maximiser l’utilisation de leur flotte de chariots élévateurs. Ça leur permet d’entrer dans une nouvelle ère de gestion de l’énergie tout en réduisant véritablement leur empreinte carbone et leurs coûts. Grâce à UgoPilot, les batteries ne sont plus de simples boîtes noires. »

Pionnier de la transformation de la gestion des flottes de chariots élévateurs

Capitalisant sur des résultats éprouvés sur le terrain, UgoPilot ouvrira de multiples opportunités :

Fiabilité opérationnelle : Garantir un fonctionnement sûr et efficace des équipements grâce à des données sur la flotte en temps réel.

Garantir un fonctionnement sûr et efficace des équipements grâce à des données sur la flotte en temps réel. Efficacité de la flotte : Réduisez les temps d'arrêt, améliorez le retour sur investissement et augmentez le rendement grâce à un tableau de bord configuré selon vos besoins opérationnels.

Prise de décision basée sur des données probantes : Utilisez les données pour faire des choix éclairés et minimiser les temps d'arrêt grâce à des notifications.

Utilisez les données pour faire des choix éclairés et minimiser les temps d'arrêt grâce à des notifications. Gestion optimisée : Rationalisez les opérations grâce à des rapports détaillés et adaptés à vos objectifs, afin de gagner en efficacité.

Une meilleure batterie. La puissance pour aller de l’avant.

Les bêta testeurs saluent déjà UgoPilot comme un véritable point tournant pour l'industrie. Un client de longue date et testeur opérant une des plus importantes entreprises du secteur logistique a déclaré : « L'analyse fine des données par UgoPilot transforme les informations brutes en actions concrètes. Ses fonctionnalités telles que le statut de flotte en temps réel, les notifications et les rapports personnalisés ont révolutionné nos opérations. Les experts en énergie d'UgoWork fournissent un soutien inégalé, nous aidant à atteindre nos objectifs de réduction de flotte et de productivité. »

UgoPilot est prêt à remodeler la manière de mener les opérations de manutention des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, la logistique tierce partie (3PL), l'entreposage et la fabrication manufacturière. Conçu pour les entreprises qui exploitent des moyennes et grandes flottes de chariots élévateurs, où chaque véhicules enregistre plus de 2 000 heures de fonctionnement par an, UgoPilot se présente comme un incontournable pour les entreprises qui cherchent à améliorer la visibilité de leurs opérations, à optimiser leurs performances et à réaliser d'importantes économies d'énergie.

Améliorer la gestion des batteries industrielles

UgoPilot redéfinit la gestion de l'énergie et l'intelligence des batteries pour les véhicules industriels. Avec un déploiement progressif auprès de clients existants sélectionnés au cours de l’été, la plateforme est désormais disponible à tous, offrant aux organisations les outils nécessaires pour exploiter les informations de leur flotte afin d’atteindre une performance inégalée.

Les entreprises intéressées par la transition vers des batteries au lithium-ion, l'optimisation des performances de leur flotte ou à la recherche d’une solutions complètes de gestion de l'énergie peuvent contacter les experts en énergie d'UgoWork pour explorer la liste détaillée des fonctionnalités et les tarifs d'UgoPilot.

À propos d'UgoWork

UgoWork développe, fabrique et distribue des solutions lithium-ion innovantes et une expertise en énergie qui ouvrent les possibilités de « Energy as a Service » au marché de la manutention. L'entreprise s'appuie sur la télémétrie pour aider de manière proactive ses clients à résoudre leurs problèmes opérationnels grâce à des plans de paiement à l'utilisation accessibles. Les produits et solutions UgoWork s'adressent aux véhicules industriels opérant dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la fabrication manufacturière, du transport et de la distribution.

Basée au Québec, l'entreprise offre ses solutions à travers l'Amérique du Nord à de nombreuses entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Visitez ugowork.com .

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/505a12a8-aa6d-4ecd-8fee-76a04d186c3c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f36ce3d0-0674-4368-9952-94010a7a5291/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3349be4-a53c-4046-8311-822f345b1d70/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20754cd8-aeb1-4031-b1ad-834c36c92429/fr