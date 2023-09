COMPAGNIE LEBON : Résultats semestriels 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 septembre 2023 à 19h00

Poursuite du rebond hôtelier et

réinvestissements dans les métiers financiers

P rogression du Résultat net part du groupe d es métiers d’ exploitation et revalorisation s du portefeuille financier

Chiffre d’affaires hôtelier en augmentatio n de 32% par rapport au 1 er semestre 2022

Cession du stock d’actifs immobiliers en portefeuille et nouve lles opérations en capital investissement

Actif net réévalué au 30 juin 2023 : 246,7 M€ (210,3 € / action) en hausse de 4,8% par rapport au 31/12/2022

« Le résultat du 1er semestre 2023 reflète la forte reprise de l’activité hôtelière dans un contexte de rebond du tourisme international et les performances du capital investissement issues des revalorisations de notre portefeuille. Dans un contexte de marché qui demande de l’agilité, nous poursuivons le développement de nos différentes activités d’investissement, que ce soit l’accompagnement de PME françaises, l’activité de co-investissement ou l’investissement immobilier » indique Philippe Aoun, directeur général.

Chiffre d'affaires (M€) 30.06.2023 30.06.2022 Variation 06.2023/2022 Immobilier 1,5 4,4 -66% Capital Investissement 1,1 1,0 +10% Total secteur financier 2,6 5,4 -52% Hôtellerie (Esprit de France) 29,3 22,2 +32% Thermalisme (Sources d'Equilibre) 7,2 6,4 +13% Activité patrimoniale 0,1 0,1 +7% Total secteur exploitation 36,6 28,7 +27% TOTAL COMPAGNIE LEBON 39,2 34,1 +15% chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)





RNPG (M€)

(Résultat Net en Part Groupe) 30.06.2023 30.06.2022 Variation 06.2023/2022 (en M€) Immobilier -0,2 0,5 -0,7 Capital Investissement 2,3 6,7 -4,4 Total secteur financier 2,1 7,2 -5,1 Hôtellerie (Esprit de France) 3,0 0,9 +2,1 Thermalisme (Sources d'Equilibre) -1,1 -1,4 +0,3 Activité patrimoniale -0,6 -1,1 +0,5 Total secteur exploitation 1,4 -1,5 +2,9 TOTAL COMPAGNIE LEBON 3,5 5,7 -2,2 chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)





ANR (M€)

(Actif Net Réévalué) 30.06.2023 31.12.2022 Variation 06.2023/12.2022 Immobilier 36,3 41,5 -13% Capital Investissement 88,9 95,1 -7% Total secteur financier 125,2 136,6 -8% Hôtellerie (Esprit de France) 154,0 138,0 +12% Thermalisme (Sources d'Equilibre) 18,0 17,8 +1% Activité patrimoniale -50,5 -57,0 n/a Total secteur exploitation 121,5 98,8 +23% TOTAL COMPAGNIE LEBON 246,7 235,4 +4,8%

La Compagnie Lebon présente ses comptes sous le format IFRS 8 permettant une lecture des résultats des différentes activités par une approche sectorielle.

En IFRS 8 la Compagnie Lebon réalise un résultat net part du groupe (RNPG) de 3,5 M€ au 1er semestre. Le RNPG par action est de 2,97 €.

En IFRS, le résultat net part du groupe est de 2,7 M€.

L’actif net réévalué (ANR) de la Compagnie Lebon ressort à 246,7 M€ au 30/06/2023, en augmentation de 4,8 % par rapport à 2022. L’ANR par action de la Compagnie Lebon s’élève à 210,3 € au 30/06/2023. Ces résultats reflètent les bons chiffres de l’activité hôtelière et la phase d’investissement et de déploiement des activités financières.

Nouveaux développements dans les métiers d’investissement

Immobilier

Paluel-Marmont Valorisation a cédé plusieurs actifs du portefeuille Straw et a réalisé des investissements (tertiaire et résidentiel). Un partenariat avec un promoteur francilien pour accompagner son développement a été initié au cours du 1er semestre.

La contribution de l’immobilier au RNPG ressort à -0,2 M€ pour le S1 2023 contre 0,5 M€ pour le S1 2022, traduisant l’absence d’honoraires et un nombre plus réduit de cessions générant des plus-values.

Revalorisation du portefeuille de Capital Investissement

Le RNPG de l’activité est de 2,3 M€ au 30/06/2023. Il provient de revalorisations du portefeuille (participations sous gestion et fonds de tiers). Parallèment, des investissements ont été réalisés au cours du semestre en fonds de tiers et dans l’activité de co-investissement.

Secteur Exploitation : poursuite de la bonne dynamique hôtelière

Rebond confirmé de l’hôtellerie

L’hôtellerie poursuit sa reprise constatée depuis avril 2022. Le taux d’occupation moyen de 77% sur la période est en hausse par rapport à celui de 2019 (74 %) et à celui du S1 2022 (65 %). Le prix moyen augmente de 15 % par rapport à celui du S1 2022.

Des travaux ont été réalisés dans plusieurs établissements et les études pour les projets futurs se sont poursuivies au cours du semestre.

Reprise progresssive du Thermalisme

L’activité thermale reprend au 1er semestre 2023 avec un rebond plus marqué à Allevard qu’à Brides.

L’augmentation du chiffre d’affaires de 13% sur la période s’explique en bonne partie par la hausse des tarifs conventionnés de 9,6%. Le résultat a été impacté par certaines charges (coût de l’énergie).

Activité patrimoniale

Le RNPG de l’activité patrimoniale reflète principalement la charge de l’emprunt corporate, dont la deuxième tranche a été remboursée au mois de mai.

Enjeux du second semestre 2023

Le groupe poursuit le déploiement de sa stratégie en matière d’investissement. Plusieurs opérations en Capital Investissement et en Immobilier sont actées ou à l’étude. Le troisième trimestre confirme les bons résultats de l’hôtellerie.

Plusieurs recrutements ont été réalisés. Jérémie de Fombelle, qui prendra les fonctions de directeur général du pôle hôtelier début octobre, pilotera la poursuite de la montée en gamme de la collection Esprit de France. En thermalisme, Laura Landry, à la direction générale du pôle thermal depuis juillet, a entamé un travail de fond sur l’accompagnement des curistes et les parcours de soins ou de bien-être Spa pour redynamiser l’activité. A la suite de l’arrivée de Louise Chanavas en qualité de directrice RSE de la Compagnie Lebon, le plan d’actions pour l’ensemble des activités du groupe sera finalisé d’ici la fin de l’année.

« Les résultats du 1er semestre soulignent l’importance de la complémentarité de nos métiers. Dans un contexte économique général de ralentissement, les équipes sont à l’œuvre pour déployer nos activités d’investissement. Elles le sont aussi dans les métiers d’exploitation pour proposer un service de qualité et initier les prochaines rénovations. Ce travail conjoint permettra de construire les résultats des prochaines années, que nous espérons les plus synchronisés possibles entre nos métiers » précise Pascal Paluel-Marmont, président.

