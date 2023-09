Pipefy recebe prêmio de Produto do Ano para o Futuro Trabalho 2023

SÃO FRANCISCO, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy , líder global em automação de processos no-code, anuncia que a Pipefy AI recebeu o Prêmio Produto do Ano para o Futuro do Trabalho de 2023 pela TMC , empresa de mídia global e integrada.



A Pipefy AI é uma tecnologia inédita que combina inteligência artificial à plataforma de automação e gerenciamento de processos no-code do Pipefy. A Pipefy AI aproveita o poder da OpenAI e do GPT-4 para aprimorar a análise de dados e ajudar as equipes a modelar e otimizar qualquer tipo de processo, fornecendo inteligência de dados e acelerando a velocidade com que os processos podem ser construídos.

“Estamos entusiasmados com o fato de a Pipefy AI ter sido selecionada como Produto do Ano para o Futuro do Trabalho pela TMC, validando ainda mais sua inovação e os benefícios que ela oferece aos profissionais”, disse Alessio Alionço, CEO do Pipefy. “Em questão de segundos, a Pipefy AI pode ajudar líderes de negócios e suas equipes a identificar tendências, descobrir a raiz de problemas e automatizar processos, de forma mais fácil e rápida do que nunca.”

“Estou honrado em reconhecer a Pipefy com o prêmio por seu compromisso com o valor do cliente e a inovação”, afirmou Rich Tehrani, CEO da TMC. “Na opinião dos nossos jurados e da equipe editorial, a Pipefy AI provou estar entre as melhores soluções dentro do ecossistema diverso de ofertas de FoW (Future of Work, ou Trabalho do Futuro).”

Os vencedores de 2023 serão apresentados na TMCnet. Para mais informações sobre a TMC, visite www.tmcnet.com .

Sobre o Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code que aumenta a produtividade e eficiência das equipes, centraliza dados e padroniza processos para times de TI, Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, Vendas e muito mais.Por meio de sua automação de fluxos de trabalho sem código, a ferramenta ajuda as empresas a conquistar eficiência operacional e excelência para processos de todos os departamentos. Com sede em Curitiba (Brasil) e São Francisco (Estados Unidos), o Pipefy é usado mundialmente por empresas líderes como Visa, IBM, Volvo, Santander e Kraft Heinz.

Para mais informações , entre em contato:

Contato Pipefy

Lisa Hendrickson

LCH Comunicações para Pipefy

516-643-1642

lisa@lchcommunications.com

(em inglês)

communication@pipefy.com

(em português)