Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Periode van 21 september 2023 tot 27 september 2023

Op 28 juli 2023 kondigde Bekaert de start aan van de zevende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 30 miljoen (de Zevende Tranche). Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 21 september 2023 tot 27 september 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 60 193 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de zevende tranche van het Programma gedurende de periode van 21 september 2023 tot 27 september 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 21 september 2023 Euronext Brussels 7 790 41,85 42,14 41,62 326 012 MTF CBOE 1 441 41,88 42,16 41,70 60 349 MTF Turquoise 635 41,81 41,96 41,70 26 549 MTF Aquis 836 41,83 42,14 41,66 34 970 22 september 2023 Euronext Brussels 8 455 41,72 41,86 41,54 352 743 MTF CBOE 2 834 41,72 41,86 41,54 118 234 MTF Turquoise 686 41,72 41,82 41,56 28 620 MTF Aquis 772 41,72 41,82 41,54 32 208 25 september 2023 Euronext Brussels 11 005 41,33 41,58 41,14 454 837 MTF CBOE 3 711 41,33 41,62 41,14 153 376 MTF Turquoise 861 41,32 41,56 41,14 35 577 MTF Aquis 1 057 41,32 41,56 41,20 43 675 26 september 2023 Euronext Brussels 9 663 41,11 41,34 40,96 397 246 MTF CBOE 4 312 41,14 41,34 40,98 177 396 MTF Turquoise 1 025 41,13 41,24 41,02 42 158 MTF Aquis 1 262 41,14 41,28 40,92 51 919 27 september 2023 Euronext Brussels 2 527 41,28 41,42 41,04 104 315 MTF CBOE 895 41,29 41,42 41,04 36 955 MTF Turquoise 161 41,38 41,38 41,38 6 662 MTF Aquis 265 41,32 41,42 41,10 10 950 Totaal 60 193 41,45 42,16 40,92 2 494 751

Op 27 september 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 3 001 377 eigen aandelen aan, of 5,37% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

