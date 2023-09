HOPSCOTCH GROUPE : Précisions sur les résultats semestriels 2023

Communiqué de presse

Paris, le 29 septembre 2023

Rubrique Chiffre d’affaires semestriel

HOPSCOTCH GROUPE

Précisions sur l’évolution du Chiffre d’affaires et de la marge brute du premier semestre 2023

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur Digital, Relations Publics, Influence et Evénement, apporte des précisions sur l’évolution du chiffre d’affaires et de la marge brute du premier semestre 2023.

Les résultats financiers publiés le 28 septembre dernier et qui font apparaitre un chiffre d’affaires consolidé de 122 946 milliers d’euros et une marge brute de 41 965 milliers d’euros au premier semestre 2023 présentent un écart avec ceux préalablement publiés le 3 août dernier.

L’écart constaté sur le chiffre d’affaires résulte d’un paramétrage intermédiaire du nouveau logiciel EPM (gestion), déployé dans le groupe en juin 2023. Ce paramétrage concerne les écritures intercos avec l’une de ses filiales qui a conduit à une double comptabilisation de celles-ci. Les écritures intercos n’ont aucun impact sur les résultats ni sur la marge brute, qui reste le principal indicateur de l’activité économique du groupe.

Le chiffre d’affaires définitif publié le 28 septembre 2023 a été audité par les commissaires aux comptes du groupe qui ont édités leurs rapports sans réserve.

En ce qui concerne l’écart positif sur la marge brute de 0,6 M€, soit 1,5 %, il s’agit d’un affinage des calculs de cut off des activités Événementielles, validé par la revue des commissaires aux comptes, qui restera sans impact sur la totalité de l’exercice 2023.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023, le jeudi 2 novembre après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille, à Marseille et à l’international plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, Alizeum, heaven, Hopscotch Interface Tourism, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

Avec Interface Tourism, HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 40 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 246,9 millions € et 86,1 millions € de marge brute en 2022.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

Pièce jointe