Pressmeddelande

4 oktober 2023

Göteborg, Sverige

Hexatronic Group förvärvar USNet och stärker sin position på den amerikanska marknaden inom datacenter



Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har förvärvat USNet, ett USA-baserat företag som erbjuder installation, projektledning, ombyggnationer, och flyttjänster över hela landet för storskaliga datacenterkunder. Förvärvet stärker Hexatronics position ytterligare i USA inom datacenter genom bredare tjänsteutbud och med möjlighet till korsförsäljning till både nationella och internationella kunder tillsammans med det befintliga bolaget inom Hexatronic-koncernen, Data Center Systems. USNet har idag 26 anställda och en årlig omsättning på cirka 10 MUSD.



Strategisk rational

USA är Hexatronics största marknad och ett utav de strategiskt viktiga länderna för bolaget. Förvärvet av USNet diversifierar Hexatronics verksamhet ytterligare samt ökar möjligheterna på den växande datacentermarknaden. Efter slutförandet av förvärvet kommer Hexatronics försäljning inom datacenter att öka till cirka 6-7 procent av koncernens totala försäljning på proformabasis.

Kommentarer från Hexatronics VD

"Vi är mycket glada över att få tillkännage förvärvet av USNet. Ett förvärv som visar på vårt åtagande och engagemang att etablera oss på den dynamiska amerikanska datacentermarknaden. Detta strategiska förvärv ligger helt i linje med vår vision att förbättra våra system- och tjänsteerbjudanden, vilket gör att vi kan leverera ännu större värde till våra kunder. Förvärvet leder även till tillväxt inom nya segment, ytterligare diversifiering samt att USNets täckning över hela USA skapar möjligheter till korsförsäljning. Framöver ser jag goda möjligheter till ytterligare tillväxt inom datacenters, både organiskt och genom framtida förvärv." säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Kommentarer från USNet:s VD

"Jag är oerhört entusiastisk över den potential som detta strategiska partnerskap ger mellan USNet och Hexatronics dotterbolag Data Center Systems. Det är kulmen på långsiktig planering och en vision om att skapa en verksamhet som inte bara förbättrar vårt nuvarande erbjudande utan också tillgodoser de specifika behoven på den dynamiska datacentermarknaden.

Detta är ett nytt kapitel på vår resa och jag är övertygad om att detta partnerskap inte bara kommer att uppfylla utan även överträffa våra kunders och partners förväntningar. Framtiden är ljus och jag ser fram emot de spännande möjligheter och utmaningar som ligger framför oss när vi tillsammans formar landskapet för datacentertjänster," säger Dustin McLeod, VD för USNet.

Förvärvet finansieras med tillgängliga likvida medel.

Förvärvet har ingen väsentlig påverkan på Hexatronics resultat.

Göteborg den 4 oktober 2023

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32





Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2023 kl. 18:00 CEST.

Om Hexatronic

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter - från telekomoperatörer till nätägare - och erbjuder ledande, högkvalitativ fiberteknologi för alla tänkbara applikationer. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken inkluderar Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®.

Om USNet

USNet grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Arlington, Texas, med 26 anställda. USNet fokuserade inledningsvis på kontorsprojekt inom kabeldragning och försäljning av telefonsystem. Under 2005 växlade företaget om och började leverera kabellösningar för många olika typer av projekt inom datacenter som omfattar både fiber och koppar. Denna övergång drev USNets utveckling och de har skapat sig ett pålitligt namn för datacenterkablar, infrastruktur och inkapslingskonstruktion, med extra expertis inom utrustningsintegration för storskaliga kunder. Under årens lopp har företaget expanderat till att erbjuda flyttjänster, tillverkning av kabelbuntar, rack- och stack-tjänster samt att ha tekniker på plats, vilket har lett till en betydande omsättningstillväxt och ett konsekvent ägande under de över 20 år som företaget varit verksamt.

Bilaga