eXp Realty Tonjolkan Ejen-ejen Terkemuka di EXPCON 2023

eXp Realty ®, "the most agent-centric real estate brokerage on the planet™" dan anak syarikat teras bagi eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), mengiktiraf 39 ejen dan pasukan terkemuka di EXPCON 2023 tahunan syarikat.



EXPCON 2023, yang diadakan pada 2-5 Oktober di Las Vegas, merupakan perhimpunan eksklusif syarikat profesional hartanah terkemuka dunia. Acara tahun ini memberi tumpuan kepada inovasi dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memacu perniagaan.

Glenn Sanford, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif eXp Realty, bersama Michael Valdes, Ketua Pegawai Pertumbuhan dan Leo Pareja, Ketua Pegawai Strategi, dengan bangganya mengiktiraf pencapaian pengeluaran dan sumbangan cemerlang 39 ejen dan pasukan eXp Realty pada tahun 2022. Ejen-ejen luar biasa ini diiktiraf dalam pelbagai kategori, merangkumi individu dan pasukan teratas berdasarkan bahagian, GCI dan volum di A.S., Kanada dan antarabangsa.

“Kejayaan bukan sekadar tentang satu orang atau satu syarikat; ia mengenai mewujudkan komuniti yang saling memperkasakan untuk mencapai potensi penuh mereka,” kata Sanford. “Saya amat berbangga memberikan penghormatan kepada kumpulan ejen yang luar biasa ini atas kerja cemerlang mereka dari tahun lepas. Sebagai pembrokeran yang paling berfokus ejen di planet ini, kami memberi tumpuan laser untuk menyokong ejen kami. Saya mewakili seluruh komuniti eXp apabila saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada individu-individu ini atas pencapaian dan sumbangan mereka yang luar biasa.”

Pemenang-pemenangnya ialah:

Individu Teratas mengikut Bahagian, A.S. #1 – John Scalia, Florida #2 – Charles “Chuck” Williamson, Wilson, Carolina Utara #3 – Sheryl Houck, Florida

Individu Teratas mengikut Bahagian, Canada #1 – Mark Verzyl, Alberta #2 – Shannon Runcie, Saskatchewan #3 – Rachel Vanderveen, Alberta

Individu Teratas mengikut Bahagian, Antarabangsa #1 – Christopher Abraham - Great Britain, UK #2 – Claire Bilton - Great Britain, UK #3 – Mark Buchanan - Great Britain, UK

Individu Teratas mengikut GCI, A.S. #1 – John Scalia, Florida #2 – Soomin Kim, Austin, Texas #3 – Charles “Chuck” Williamson, Wilson, Carolina Utara

Individu Teratas mengikut GCI, Canada #1 –Rachel Vanderveen, Alberta #2 – Zhe Geng, British Columbia #3 – Mark Verzyl, Alberta

Individu Teratas mengikut GCI, Antarabangsa #1 – Leigh Martinuzzi, Australia #2 – Christopher Abraham, Great Britain, UK #3 – Bjorn Kunzel, Australia

Individu Teratas mengikut GCI, eXp Commercial Yoshimi Asano, Texas

Individu Teratas mengikut Volum, A.S. #1 – John Scalia, Florida #2 – Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Bothell, Washington #3 – Chad Hetherman, Huntersville, Carolina Utara

Individu Teratas mengikut Volum, Canada #1 –Rachel Vanderveen, Alberta #2 – Zhe Geng, British Columbia #3 – Mark Verzyl, Alberta

Individu Teratas mengikut Volum, Antarabangsa #1 – Christopher Abraham, Great Britain, UK #2 – Thomas Howe, Great Britain, UK #3 – Claire Bilton, Great Britain, UK

Pasukan Teratas mengikut Volum, A.S. #1 – The Short Term Shop, 15 pasaran #2 – #TEAMFAST, Bay Area, California #3 – Beer Home Team, Southern California

Pasukan Teratas mengikut Volum, Canada #1 –Affinity Real Estate, Ontario #2 – The Jennifer Jones Team, Ontario #3 – Infill Hub Group, Alberta

Pasukan Teratas mengikut Volum, Antarabangsa #1 – Consultan, Portugal #2 – One Sixteen Group, Puerto Rico #3 – Nuno Venceslau - Luxury Real Estate, Portugal

Pasukan Teratas mengikut Bahagian, A.S. #1 – The Short Term Shop, 15 pasaran #2 – #TEAMFAST, Bay Area, California #3 – Mark Z Home Selling Team, Metro Detroit, Michigan

Pasukan Teratas mengikut Bahagian, Canada #1 – Atkinson Team, Alberta #2 – Infill Hub Group, Alberta #3 – Affinity Real Estate, Ontario

Pasukan Teratas mengikut Bahagian, Antarabangsa #1 – James Conyers Team, Afrika Selatan #2 – Consultan, Portugal #3 – One Sixteen Group, Puerto Rico

Pasukan Teratas mengikut GCI, A.S. #1 – The Short Term Shop, 15 pasaran #2 – #TEAMFAST, Bay Area, California #3 – Beer Home Team, Southern California

Pasukan Teratas mengikut GCI, Canada #1 – Affinity Real Estate, Ontario #2 – The Jennifer Jones Team, Ontario #3 – Atkinson Team, Alberta

Pasukan Teratas mengikut GCI, Antarabangsa #1 – One Sixteen Group, Puerto Rico #2 – Team Arnaud Motreff Immobilier, Perancis #3 – Consultan, Portugal

Pemula Tahun Ini eXp Realty: Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Washington Antarabangsa: Monica Rodriguez Garcia, Puerto Rico eXp Canada: Jake Nicolle, Ancaster, Ontario eXp Commercial: Sarah Cooley, Carolina Utara dan Selatan

Mentor Tahun Ini Brett Bonner, Washington

ICON Tahun Ini Michael Weisman, Pengasas dan Ketua Pasukan Real Property di eXp Realty di Portland, Maine

Anugerah Dermawan Jeffrey Buettner Luna Mariah Dietz, Oregon

Kemanusiaan Tahun Ini Jon Pugh, California

Wanita Berpengaruh Veronica Figueroa, Florida







Mengenai eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ialah syarikat induk untuk eXp Realty®, Virbela® dan SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ialah syarikat hartanah bebas terbesar di dunia dengan lebih daripada 89,000 ejen di Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Australia, Afrika Selatan, India, Mexico, Portugal, Perancis, Puerto Rico, Brazil, Itali, Hong Kong, Colombia, Sepanyol, Israel, Panama, Jerman, Republik Dominican, Greece, New Zealand, Chile, Poland dan Dubai dan terus berkembang di peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah syarikat dagangan awam, eXp World Holdings menyediakan peluang unik kepada profesional hartanah untuk memperoleh anugerah ekuiti untuk matlamat pengeluaran dan sumbangan kepada pertumbuhan syarikat secara keseluruhan. eXp World Holdings dan perniagaannya menawarkan rangkaian lengkap penyelesaian teknologi pembrokeran dan hartanah, termasuk model pembrokeran kediaman dan komersialnya yang inovatif, perkhidmatan profesional, alat kerjasama dan pembangunan peribadi. Pembrokeran berasaskan awan dikuasakan oleh Virbela, platform 3D imersif yang sangat sosial dan kolaboratif, membolehkan ejen lebih berhubung dan produktif. SUCCESS® Enterprises, yang dinaungi oleh majalah SUCCESS® dan ciri-ciri media berkaitannya, telah ditubuhkan pada tahun 1897 dan merupakan jenama dan penerbitan pembangunan peribadi dan profesional yang terkemuka.

Untuk maklumat lanjut, lawati https://expworldholdings.com .

