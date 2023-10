KH Group Oyj

Pörssitiedote 9.10.2023 klo 14.00

KH Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

KH Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on nimitetty 11.5.2022 pidetyn yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta suurimpien osakkeenomistajien edustajasta omistustilanteen 31.8.2023 perusteella määriteltynä sekä KH Groupin hallituksen puheenjohtajasta. Nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

• Simon Hallqvist, Preato Capital AB

• Mikko Laakkonen

• Johanna Takanen

• Juha Karttunen, KH Groupin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 9.10.2023 puheenjohtajakseen Simon Hallqvistin.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskien. Nimitystoimikunta toimittaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa KH Groupin hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

KH GROUP OYJ



Juha Karttunen

hallituksen puheenjohtaja

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.