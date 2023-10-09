CertiK移动安全战略初现成果，苹果公司再度公开致谢

New York, Oct. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，苹果公司发布了iOS 17操作系统的更新版说明，说明中对Web3安审公司CertiK表示了感谢。作为全球领先的区块链安全审计公司，CertiK发现了苹果iOS内核的三个安全漏洞，这些漏洞会对此前使用iOS17的若干款Apple设备造成影响。

据苹果公司官方 安全更新页面 信息显示，这些漏洞会影响内核、GPU驱动程序和ProRes驱动程序，并允许“一个应用程序......以内核权限执行任意代码”。在最新发布的版本中，苹果已通过改进内存处理来解决这些漏洞。

随着Web3应用程序成为主流，以iOS 17和iPadOS 17为代表的移动端操作系统的安全性显得尤为关键。作为一家专注于Web3安全的公司，CertiK蓄力Web3移动应用端已非一日，CertiK的SkyFall团队此前已对移动钱包等移动端应用进行了深入研究，并分析调查过移动设备的不同安全保护级别。早在今年5月，韩国三星集团就因其修复了重要漏洞而在官方报告中致谢CertiK。而今年8月和10月，苹果公司前后两次致谢CertiK，印证了CertiK聚力移动端的安全战略已经先人一步，赢得了主流市场认可，这或将为Web3领域安全审计公司揭开发展与竞争的序章。

Web3需要强大的多层安全解决方案，强调从应用层到内核层的全面、多层次安全的重要性。在一个超级互联数字时代，安全必须在每一个层面做到滴水不漏，才能真正保护系统和数据的安全。 此次CertiK对苹果漏洞最新发现也再次凸显了CertiK专注于深度安全研究、产品开发以及主动威胁识别工作的价值，证明了CertiK致力于守护Web3世界的安全承诺。



