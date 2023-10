SHARP Canada présente deux nouveaux électroménagers qui s’ajoutent à sa gamme d’appareils de cuisine novateurs

MISSISAUGA, Ontario, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SHARP Électronique du Canada Ltée (SECL), une filiale de SHARP Corporation, a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouveaux appareils de cuisine — le tiroir à micro-ondes SMD2443JSC Microwave Drawer™ avec cuisson par capteur et le réfrigérateur 24 po SHARP SJB1257HSC à profondeur de comptoir avec congélateur inférieur. SHARP n’a cessé d’élargir sa gamme d’appareils de cuisine novateurs au Canada, et ces nouveaux ajouts renforcent sa position dans le secteur des cuisines compactes haut de gamme.



« Le tiroir à micro-ondes SMD2443JSC Microwave Drawer™ avec cuisson par capteur constitue notre prochaine étape dans l’avancement de la cuisine moderne, et nous sommes impatients de voir les avantages que cet appareil apportera aux cuisiniers à domicile partout dans le monde. Il rend la cuisine encastrée haut de gamme de vos rêves plus accessible que jamais. Le design classique en acier inoxydable avec un panneau de commande tactile moderne et incliné s’adapte à votre style. Le contrôle intégré du flux d’air vous permet de choisir entre une installation en surface ou encastrée dans un îlot, une péninsule, une armoire standard ou sous d’autres appareils encastrés de 24 pouces », déclare Alex Litvinov, chef de produit, Solutions aux consommateurs, SHARP Électronique du Canada.

« Le tiroir à micro-ondes SHARP SMD2443JSC Microwave Drawer™ avec cuisson par capteur comprend notre système de tiroir automatique Easy Touch permettant d’ouvrir délicatement le tiroir en appuyant sur un bouton. Utilisez le même bouton ou donnez un petit coup de coude au tiroir pour qu’il se referme en douceur. L’action de glissement régulière et la construction solide permettent d’éviter que les liquides ne se répandent lors de l’ouverture et de la fermeture. Le SMD2443JSC peut être nettoyé avec un chiffon humide à l’intérieur et à l’extérieur pour un nettoyage rapide et facile. Les signaux sonores peuvent être activés ou désactivés, et le panneau de commande peut être verrouillé pour éviter toute utilisation accidentelle par de jeunes enfants et lors du nettoyage », ajoute Alex Litvinov. Le tiroir à micro-ondes SHARP SMD2443JSC Microwave Drawer™, fièrement conçu et assemblé dans notre usine de Memphis, au Tennessee, sera disponible au Canada d’ici la fin octobre 2023. »

En parlant du nouveau réfrigérateur SJB1257HSC 24 pouces à congélateur inférieur de 11,5 pi3, David Servos, directeur des ventes — Solutions aux consommateurs, SHARP Électronique du Canada, affirme : « La vision futuriste et l’innovation originale ont toujours été une priorité absolue pour SHARP, surtout lorsque nous cherchons à promouvoir notre promesse de marque Mieux vivre, tout simplement afin d’aider les consommateurs à avoir un mode de vie plus sain. L’ajout récent du réfrigérateur à profondeur de comptoir avec congélateur inférieur est notre prochaine étape dans la même direction ».

Que vous souhaitiez réduire la taille de votre réfrigérateur principal, ajouter un second réfrigérateur ou choisir une solution pratique et éconergétique pour une résidence secondaire, les modes « Éco » et « Vacances » vous offrent la flexibilité nécessaire pour s’adapter au mieux à votre mode de vie. Quelle que soit votre situation, le réfrigérateur SJB1257HSC 24 pouces à profondeur de comptoir avec congélateur inférieur est un complément parfait », ajoute David Servos.

Le modèle SJB1257HSC en acier inoxydable, haut et mince, élégant et contemporain, résiste aux traces de doigts et aux taches. L’option de porte réversible est une touche finale bien pensée pour les espaces compacts. Le SJB1257HSC est un réfrigérateur novateur à faible encombrement doté de solutions de rangement bien conçues. Il comprend deux étagères, un congélateur spacieux de 4,2 pi3 avec trois tiroirs et un support à vin amovible pour une organisation rapide et facile.

Les réglages du SHARP SJB1257HSC sont à portée de main grâce à l’affichage DEL lumineux et facile à lire et au contrôle électronique de la température pour chaque compartiment. Le système de distribution Multi Air Flow permet d’ajuster rapidement les températures internes dans tout le réfrigérateur, tandis que Freeze Boost apporte une fraîcheur supplémentaire au congélateur lorsque vous en avez besoin. Le tiroir Fresh Converter à double fonction peut être réglé à Chiller pour les aliments frais ou à Crisper pour que vos fruits et légumes restent croquants et délicieux. Le dégivrage automatique permet d’éliminer l’accumulation de givre dans le congélateur, afin que vous disposiez toujours de l’espace de stockage le plus grand possible.

Avec SHARP, vous pouvez Mieux vivre tout simplement.

Le réfrigérateur SJB1257HSC 24 pouces à profondeur de comptoir avec congélateur inférieur peut désormais être commandé.

À propos de SHARP Électronique du Canada Ltée

SHARP Électronique du Canada Ltée, (SECL) est une filiale canadienne en propriété exclusive de la société SHARP Corporation, fondée en 1912 et établie à Osaka. Depuis sa création, SHARP Corporation est devenue une marque reconnue pour la création de nouvelles possibilités grâce à ses technologies et produits originaux. Ici, au Canada, nous sommes fiers d’être l’une des cinq premières sociétés de vente implantées en dehors du Japon en 1974. SHARP Électronique du Canada, l’une des cinq premières filiales de SHARP Corporation en dehors du Japon, fêtera son 50e anniversaire en septembre 2024. Carmine Cinerari dirige l’entreprise depuis sa promotion en 2008 en tant que plus jeune et premier dirigeant non expatrié d’une des 10 plus importantes filiales de vente.

Chez SHARP Canada, nous sommes animés par la vision « Mieux vivre, tout simplement » et nous nous efforçons d’aider nos employés, nos clients et nos partenaires à travailler de façon productive et à profiter de la vie. Notre entreprise poursuit sa croissance au Canada en assurant la commercialisation et l’entretien d’une gamme variée de Solutions aux consommateurs et de Solutions commerciales. Avec sa gamme unique d’appareils de cuisson et de purification de l’air, son offre complète d’afficheurs commerciaux SHARP-NEC et son large éventail de solutions bureautiques comprenant des imprimantes multifonctions de haute qualité et des ordinateurs portatifs Dynabook, SHARP est bien placée pour saisir les occasions positives de changer notre façon de travailler, de collaborer, d’amplifier la communication et de profiter de la vie.

SHARP a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées au monde du magazine Fortune, qui classe les entreprises les plus respectées et les plus réputées au monde.

Pour plus d’information sur les produits Sharp, visitez notre site Web à l’adresse https://sharp.ca/ . Devenez un adepte des produits commerciaux SHARP sur Facebook , suivez-nous sur X , LinkedIn et Instagram et regardez-nous sur YouTube .

