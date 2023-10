Firma un accordo strategico per includere la piattaforma di nudging Yumi nella propria offerta globale

COMUNICATO STAMPA



Stoccolma, 12 ottobre 2023



STOCCOLMA, SVEZIA – BTS Group AB (publ), azienda leader nell'implementazione di strategie globali, stipula un accordo di partnership con Feedback Loop Srl e investe nella piattaforma di nudging Yumi (https://www.yumi.network/en/), lanciata in Italia nel 2018. Yumi è una piattaforma digitale a sostegno di iniziative di cambiamento, che supporta i dipendenti nel migliorare il proprio lavoro attraverso approfondimenti personalizzati e suggerimenti dei colleghi. Yumi fornisce inoltre alle aziende una network analisi dell’organizzazione e diagnostici sullo stato di avanzamento delle iniziative di cambiamento.

Con questo accordo BTS può integrare nella propria offerta una soluzione innovativa che promuove i temi di People Analytics e del Nudging e che è già utilizzata con successo da clienti corporate di diversi settori. L’integrazione di Yumi consentirà a BTS di supportare i propri clienti con un approccio ancora più basato sui dati per migliorare l’engagement del personale in azienda. L’accordo offrirà a Yumi l’accesso a un ampio mercato internazionale e l’integrazione con strumenti e servizi innovativi di coaching, formazione, sviluppo della leadership e trasformazione culturale offerti da BTS.

"Con Yumi abbiamo visto un team e una tecnologia molto in linea con il nostro approccio al cambiamento. C'è la chiara opportunità di utilizzare Yumi, una soluzione digitale e ingaggiante, all’interno del portafoglio BTS per estendere su ampia scala i nostri programmi di cambiamento, come richiesto sempre più dai nostri clienti. L'integrazione dei servizi BTS e la piattaforma Yumi è facilitata dalla capacità di quest'ultima di lavorare per campagne e di personalizzare e prioritizzare i contenuti in base alle priorità del cliente. I componenti di People Analytics e Network Analysis ci consentiranno di servire ancora meglio i nostri clienti con una capacità diagnostica non invasiva, coinvolgente per l’utente e veloce”, afferma Katy Young, partner, responsabile del portafoglio BTS Growth, Strategy and Culture in Europa.

“Lavorare con BTS sarà una grande opportunità per noi e vediamo un grande potenziale di espansione dell’uso della piattaforma Yumi insieme a BTS all’interno di progetti innovativi presso i clienti. Combinato con l’eccellenza di BTS, ci consentirà di aprire nuove prospettive e di fornire un punto di vista unico e di valore sui temi più impegnativi nel mondo People e HR di oggi, come il cambiamento e la trasformazione, lo sviluppo della leadership e l’apprendimento. In questo contesto continueremo a innovare e sviluppare la piattaforma valorizzando le numerose offerte di BTS e continueremo a sfidare le nuove frontiere digitali nel mondo HR, prima fra tutte l'Intelligenza Artificiale," afferma Emanuele Scotti, Amministratore Delegato di Feedback Loop Srl, ideatore dell'app Yumi.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Katy Young

katy.young@bts.com

+47 992 63 011

Emanuele Scotti

emanuele@yumi.network

+39 348 8061101





Informazioni su BTS Group

BTS è una società globale di servizi professionali con sede a Stoccolma, Svezia. BTS conta circa 1.200 professionisti in 37 sedi dislocate in sei continenti. BTS compete sia nel settore del Talent ed HR consulting, oltre che nei tradizionali mercati della consulenza. I servizi di BTS supportano un’ampia gamma di sfide dei clienti, tra cui lo sviluppo della leadership top-to bottom e su richiesta, l’identificazione dei talent e la loro readiness, la creazione e l’implementazione della strategia, nonché la cultura e il cambiamento su larga scala. Da oltre trent’anni, BTS si concentra sul people-side del cambiamento e utilizza metodologie proprietarie di simulazione, apprendimento, coaching e valutazione per sviluppare prestazioni migliori.

Collaboriamo con quasi 450 organizzazioni, tra cui oltre 30 delle 100 più grandi aziende globali del mondo. Alcuni dei nostri principali clienti includono ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce, SAP e Tencent.

BTS è una società pubblica quotata alla borsa Nasdaq di Stoccolma con il simbolo BTS B.

Informazioni su Feedback Loop e Yumi

Feedback Loop Srl è stata fondata nel 2018 a Milano (Italia) con l'obiettivo di sviluppare la piattaforma YUMI.

Yumi è una piattaforma di nudging che migliora continuamente la misurazione, l’ingaggio e lo sviluppo dei team al lavoro. Aiuta le persone a condividere suggerimenti sui propri comportamenti con un approccio spontaneo. Consente alle aziende di mettere in atto la propria strategia di cambiamento.

Yumi è stato lanciato inizialmente a maggio 2020. Con il suo user-centered design e con progetti su alcuni grandi gruppi italiani e all'estero, Feedback Loop ha continuato a far evolvere la piattaforma sulla base del feedback di migliaia di utenti, ampliando funzionalità e user experience .

Allegato