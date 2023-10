Quadient s’associe avec MFG au Royaume-Uni, pour étendre son réseau ouvert de consignes colis automatiques

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et un opérateur majeur de consignes colis automatiques dans le monde, annonce un nouveau partenariat avec Motor Fuel Group (MFG). MFG, l'un des principaux exploitants indépendants de stations-service au Royaume-Uni, accueillera plusieurs points Parcel Pending by Quadient dans les semaines à venir, pour proposer la livraison et le retrait 24h/24 et 7j/7 aux transporteurs et consommateurs à travers le Royaume-Uni.



Quadient met rapidement en place des partenariats stratégiques pour décrocher des emplacements clés et accélérer le développement de son réseau ouvert de consignes automatiques au Royaume-Uni. Ce réseau offre à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement du e-commerce des bénéfices inégalés en termes de coûts, commodité et flexibilité. Avec de grands transporteurs déjà engagés comme DPD UK, Evri et DHL, Quadient renforce rapidement sa présence dans des zones faciles d’accès et très fréquentées comme les points du réseau MFG, pour offrir aux consommateurs britanniques des services de livraison de colis fiables et durables.

« Chez MFG, nous sélectionnons soigneusement nos partenaires et nos marques afin d'offrir une expérience unique et pratique à nos clients », explique Anna Roddis, Directrice Commerciale chez MFG. « Ces consignes intelligentes améliorent notre offre de services, en attirant davantage de clients dans nos stations-service et en renforçant notre position en tant que destination privilégiée pour tous leurs besoins, du carburant et recharge de voitures électriques à l’alimentaire et autres services locaux dans notre domaine. En mettant en place un service sécurisé et pratique de livraison et retrait de colis, nous voulons offrir à nos clients une expérience simple et pratique, pour que venir chez nous ne soit pas seulement un arrêt nécessaire sur un trajet, mais une étape dont ils se réjouissent à l’avance ».

La solution Parcel Pending by Quadient s'appuie sur une technologie cloud avancée de suivi et de traçabilité. Lorsqu'un colis est livré dans l'un des casiers, un message est envoyé automatiquement à son destinataire avec son code de retrait à saisir à l'écran, ou un code à barres pour un retrait sans contact. Lorsqu'ils sont installés à l'extérieur, les casiers sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet aux transporteurs de livrer leurs colis en dehors des heures d'affluence. Les colis sont alors conservés en toute sécurité jusqu'à ce que leurs destinataires les récupèrent à leur convenance. Les livraisons sont assurées dès le premier passage, aidant les transporteurs à planifier leurs itinéraires plus efficacement, et réduire leur impact environnemental sur le dernier kilomètre de livraison. En proposant plus de services sur un même point de passage, les partenaires comme MFG facilitent la vie de leurs clients, augmentent la fréquentation et les revenus des sites, et contribuent à réduire les émissions carbones liées aux déplacements.

« La collaboration avec MFG est une nouvelle étape importante dans le développement de notre réseau ouvert de consignes au Royaume-Uni. Il offre un scénario triplement gagnant que ce soit pour MFG, les consommateurs et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des colis », explique Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « En installant nos points dans des lieux facilement accessibles et ouverts sur de grandes plages horaires comme les stations-service de MFG, nous simplifions et contribuons à la réduction de l’impact environnemental de la logistique e-commerce, et améliorons l'expérience globale du client, contribuant ainsi à un avenir durable de la vente en ligne ».

Pour plus d'informations sur le réseau ouvert de consignes colis Quadient, rendez-vous sur : https://www.parcelpending.com/fr/markets/open-locker-network/.

