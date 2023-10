Afarak Group SE Sisäpiiritieto 12. lokakuuta 2023 klo 14:00 EET

AFARAK GROUP JA LL-RESOURCES GMBH:N OSAKKEENOMISTAJAT OVAT TEHNEET SOPIMUKSEN YHDISTYMISSOPIMUKSEN IRTISANOMISESTA JA TRANSAKTION PURKAMISESTA

Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Afarak Group”) ja LL-Resources GmbH:n osakkeenomistajat (”Myyjät”) ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen Yhdistymissopimuksen irtisanomisesta (”Päättämissopimus”) ja transaktion purkamisesta (”Transaktio”). Päättämissopimus ja Transaktion purkaminen astuivat voimaan välittömästi.

Afarak ja Myyjät (yhdessä ”Osapuolet”) allekirjoittivat 11. toukokuuta 2023 Yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”) Transaktion toteuttamiseksi Yhdistymissopimuksen tiettyjen ennakkoehtojen täyttyessä, jolloin Afarak olisi hankkinut kaikki LL-Resources GmbH:n (”LLR”) osakkeet antamalla Myyjille vastikkeena 140,000,000 uutta Afarakin osaketta. Afarakin varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt Transaktion ehdollisesti 21. kesäkuuta 2023.

Transaktion loppuunsaattamisprosessin ja LLR:n Afarak Groupiin integroimisen alustavien toimien aikana Osapuolille kävi selväksi, että Transaktion tuomat oletetut synergiaedut eivät toteutuisi Osapuolten odottamalla tavalla. Näin ollen Osapuolet tulivat yhteisesti siihen lopputulokseen, että Yhdistymissopimuksen toteuttaminen ei toisi riittäviä synergiaetuja Afarakin osakkeenomistajille eikä Myyjille. Yhdistymissopimuksen ja Transaktion purkautumisesta huolimatta Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että ne haluavat jatkaa Afarakin ja LLR:n välisen liikesuhteen kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Helsingissä 12. lokakuuta 2023

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Hallituksen puheenjohtaja Thorstein Abrahamsen, +4790924602, Thorstein.Abrahamsen@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

