Afarak Group SE Sisäpiiritieto 12. lokakuuta 2023 klo 14:00 EET

AFARAK GROUPIN TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU

Afarak Group SE:n (”Afarak Group” tai ”Yhtiö”) toimitusjohtaja Dr Roman Lurf on irtisanoutunut tehtävästään Yhtiön toimitusjohtajana 12. lokakuuta 2023. Ero astui voimaan välittömästi.

Yhtiön hallitus on nimittänyt Guy Konsbruckin Afarak Groupin toimitusjohtajaksi 12. lokakuuta 2023 alkaen.

Guy Konsbruck on toiminut Afarak Groupin toimitusjohtajana 15.1.2017-30.6.2023 välisen ajan. Guy Konsbruck on myös ollut Afarak Groupin hallituksen jäsen 5. helmikuuta 2018 alkaen.

