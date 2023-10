L’OQRE publie les résultats des écoles et des conseils scolaires aux tests administrés en 2022-2023

TORONTO, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de la publication des données provinciales de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) sur ses tests administrés durant l’année scolaire 2022-2023, l’OQRE rend aujourd’hui disponibles les résultats à l’échelle des écoles et des conseils scolaires. Ces données indiquent si les élèves atteignent la norme provinciale en lecture, en écriture et en mathématiques aux étapes clés de leur éducation. Ces résultats offrent également des indications supplémentaires sur les attitudes et les perceptions des élèves concernant leur apprentissage.



La publication des résultats aux tests de l’OQRE 2022-2023 marque la deuxième année consécutive de communication des résultats des élèves aux tests provinciaux numérisés et modernisés de l’Office.

Les données des tests de l’OQRE sont disponibles sur son site Web au moyen d’une fonction de recherche par école et par conseil scolaire, et de l’outil de communication des résultats de l’OQRE. Cet outil fait appel à des tableaux de bord interactifs et conviviaux auxquels le personnel enseignant, les parents et les tutrices et tuteurs, ainsi que le grand public peuvent accéder pour consulter les données des tests et des questionnaires à l’échelle provinciale et locale.

Les données de l’OQRE, fondées sur des preuves, peuvent être analysées par le personnel enseignant de la province lorsqu’il examine et élabore des stratégies pour soutenir le parcours d’apprentissage de chaque élève. En mettant à disposition de chaque école et conseil scolaire des données contextuelles, attitudinales et qui portent sur le rendement, l’Office remplit son mandat de contribuer à la responsabilité du système éducatif de l’Ontario et contribue au dialogue permanent sur l’apprentissage et le rendement des élèves.

Plus de 580 000 élèves à travers la province ont fait les tests de l’OQRE aux paliers élémentaire et secondaire des systèmes scolaires de langue anglaise et de langue française au cours de l’année scolaire 2022-2023.



« Les tests de l’OQRE administrés dans les écoles élémentaires et secondaires de l’Ontario, tant dans le système scolaire de langue française que dans le système scolaire de langue anglaise, contribuent à favoriser la responsabilité et à soutenir l’amélioration du système éducatif financé par les fonds publics de la province en fournissant des données fidèles et objectives sur l’apprentissage des élèves. Les données de l’Office, combinées à d’autres sources d’information, sont utiles aux membres du personnel enseignant et aux responsables des politiques qui recherchent et élaborent des solutions permettant d’aider les apprenantes et apprenants à réussir. »

– Cameron Montgomery, président du conseil d’administration de l’OQRE

« Les données de l’OQRE sur le rendement des élèves et sur les contextes d’apprentissage fournissent des informations précieuses qui peuvent aider à combler les lacunes en matière d’apprentissage dans l’ensemble de la province. Des renseignements ciblés sur le rendement et les attitudes des élèves à l’échelle de l’école et du conseil scolaire peuvent soutenir l’analyse collaborative professionnelle et le changement positif pour chaque élève à court et à long terme, améliorant ainsi les compétences de chaque apprenante et apprenant à mesure de la progression de son parcours scolaire. »

– Dan Koenig, directeur général de l’OQRE

