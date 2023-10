Sidetrade : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Des prises de commandes toujours très solides



2,5 M€ de valeur annuelle de nouveaux contrats (ACV) : +10%

Forte croissance du chiffre d’affaires à +21% dont +23% pour les abonnements SaaS

Expansion réussie aux Etats-Unis : hausse de +30%

Attractivité grandissante auprès des entreprises multinationales : +59%

Perspective de croissance à deux chiffres pour l’année 2024

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui un troisième trimestre remarquable avec une croissance de +10% de ses prises de commandes et une hausse de +21% de son chiffre d’affaires tiré par l’international.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Dans la lignée du premier semestre 2023, la performance réalisée au cours du troisième trimestre, traditionnellement délicat en termes de prises de commandes, confirme la pertinence de nos choix stratégiques engagés depuis dix-huit mois désormais. Notre avance technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle, de plus en plus plébiscitée par les grands donneurs d’ordre, l’élargissement de notre gamme de produits, ainsi que notre percée aussi rapide que spectaculaire aux Etats-Unis, sont des atouts solides pour poursuivre notre montée en puissance dans les trimestres à venir. A l’issue de ces neufs premiers mois d’activité, nous ne sommes plus qu’à 20% de notre record absolu de prises de commandes réalisé en 2022, avec un ACV qui affichait 10,3 M€. Nous sommes donc confiants quant à la réalisation d’un très bon niveau de commandes sur l’ensemble de l’année 2023. Compte tenu de notre modèle économique, nous pouvons d’ores et déjà avancer que les prises de commandes en 2023 garantiront une nouvelle année de croissance à deux chiffres pour 2024 et ce, malgré toutes les incertitudes économiques liées au contexte actuel et à venir. Plus que jamais, nous restons déterminés à offrir à nos actionnaires, collaborateurs et clients un modèle de développement durable associant croissance et rentabilité. »

2,5 M€ de valeur annuelle de nouveaux contrats (ACV), une augmentation de 10%

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 Variation Prises de commande SaaS (New ARR) 1,33 1,38 -4% Prises de commande en prestations de services 1,17 0,89 +32% Valeur Annuelle des nouveaux Contrats (ACV) 2,49 2,27 +10%

Au cours du troisième trimestre 2023, malgré les incertitudes économiques ambiantes, Sidetrade maintient une croissance à deux chiffres en matière de prises de commandes. Le total s’élève à 2,49 M€ de valeur annuelle de nouveaux contrats signés (ACV), ce qui représente une augmentation de 10% par rapport au troisième trimestre de 2022. Il s’agit de la meilleure performance jamais enregistrée au cours d’un troisième trimestre, traditionnellement le plus faible de l’année. Cette croissance des commandes est remarquable car elle intervient malgré un effet de base exigeant puisque le troisième trimestre de 2022 avait déjà établi un record dans l’histoire de Sidetrade avec 2,27 M€ d’ACV.

Les prises de commandes pour les nouveaux abonnements SaaS s’élèvent à 1,33 M€ et restent quasi-stables par rapport au T3 2022 (-4%). Il convient de noter que cette performance est largement influencée par les Etats-Unis, qui représentent 53% du total, en partie grâce à la signature de contrats d’envergure tels que celui remporté auprès d’American Tires Distributors, un géant américain de la distribution de pneumatiques, ou encore celui avec OpenText, côté au Nasdaq et l’un des plus importants éditeurs mondiaux dans le domaine du cloud et de la cybersécurité.

Parallèlement, les prises de commandes pour les prestations de services, qui sont en grande partie facturées dans les douze mois suivant leur signature, s’élèvent à 1,17 M€, enregistrant une croissance de 32% par rapport au T3 2022 (0,89 M€). Cette performance est principalement attribuable à la multiplication des signatures de projets de déploiement à grande échelle.

Au cours du troisième trimestre de 2023, les commandes issues de nouveaux clients (« New Business ») représentent 59% du total, tandis que l’extension vers de nouvelles entités au sein d’un groupe (« Cross-Sell ») constitue 23% des prises de commandes. Enfin, les ventes de modules additionnels aux clients existants (« UpSell ») représentent 18% du total.

Comme au premier semestre 2023, la performance réalisée au troisième trimestre de 2023 s’explique par 1/ une stratégie commerciale initiée depuis dix-huit mois, axée sur les sociétés réalisant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires, 2/ une reconnaissance croissante de l’avance de Sidetrade en matière d’intelligence artificielle sur le marché des entreprises multinationales 3/ la disponibilité d’une suite technologique complète couvrant l’ensemble du cycle Order-to-Cash, résultant d’une politique d’innovation constamment soutenue.

Forte croissance du chiffre d’affaires à +21% dont +23% pour les abonnements SaaS

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 Variation Activités ‘Order-to-Cash’ 11,1 9,1 +22% dont Abonnements SaaS 9,5 7,7 +23% Activités ‘Sales & Marketing’ 0,1 0,2 -11% Chiffre d’affaires 11,2 9,2 +21%

Le revenu généré par les abonnements SaaS ‘Order to Cash’ a continué de croître de manière très significative au cours du troisième trimestre 2023, enregistrant une augmentation de 25% à taux de change constant et de 23% en données publiées.

Le chiffre d'affaires de Sidetrade pour le troisième trimestre 2023 a atteint 11,2 M€, en croissance de 23% à taux de change constant, et de 21% en données publiées.

Trois facteurs clés expliquent cette performance :

Expansion réussie aux Etats-Unis

Les États-Unis ont été un moteur de croissance pour Sidetrade au troisième trimestre 2023, avec une augmentation des revenus de 30%. Cette expansion réussie permet à l'international de représenter désormais 58% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, dont 28% proviennent de l'Amérique du Nord. Les États-Unis continueront à jouer un rôle essentiel dans la croissance future de Sidetrade.

Attractivité croissante auprès des entreprises multinationales

L'analyse de la clientèle de Sidetrade dans le segment 'Order to Cash' révèle une croissance spectaculaire de 59% des abonnements provenant d'entreprises multinationales disposant de contrats d’abonnement annuel (ARR) supérieurs à 250 000€. Ces abonnements représentent désormais 45% de l'ensemble des abonnements de Sidetrade et devrait continuer à être un moteur de croissance significatif dans les mois à venir.

Intégration des activités de CreditPoint Software

L'intégration des activités de CreditPoint Software, effective à partir du 1er juillet 2023, a contribué de manière positive à la performance de Sidetrade. En effet, les activités de CreditPoint Software ont généré un chiffre d'affaires de 0,4 M€ au cours du trimestre, représentant ainsi un impact de 4% sur la croissance du trimestre.





