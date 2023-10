Le premier coquelicot 2023 présenté à la gouverneure générale du Canada

OTTAWA, 20 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus tôt aujourd’hui, La Légion royale canadienne a remis à Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, le tout premier coquelicot de la Campagne nationale du coquelicot 2023. C’est le président national de la Légion, M. Bruce Julian, qui, lors d’une cérémonie tenue à Rideau Hall, à Ottawa, a eu l’honneur de lui épingler ce coquelicot symbolique.



« La Légion est honorée de l'appui de notre gouverneure générale qui, chaque année, accepte volontiers d'arborer le tout premier coquelicot », de souligner M. Julian. « Ce geste témoigne de l'importance de ce symbole au Canada, soit la promesse visuelle de reconnaissance et de gratitude envers nos anciens combattants tombés au champ d'honneur. »

À titre de Patronne vice-royale de La Légion royale canadienne, la gouverneure générale a partagé des remarques, a épinglé des coquelicots sur l’uniforme de plusieurs vétérans et invités, et a aussi partagé avec eux quelques mots.

Le Vice -amiral (ret) Larry Murray, Grand président honoraire de la Légion, était aussi présent pour accueillir les invités et leur rappeler l’importance de la présentation du premier coquelicot de la Légion.

« En réalité, le Souvenir, symbolisé par le coquelicot, témoigne de notre reconnaissance éternelle envers ces hommes et ces femmes qui ont servi et qui servent afin de protéger nos libertés », a-t-il fait valoir.

En marge de la présentation du premier coquelicot, Rideau Hall avait affiché une illustration de « Histoires de coquelicots », une initiative de la Légion qui, cette année, met en lumière de nouvelles histoires d'anciens combattants ayant participé à des missions de maintien de la paix. Cette initiative, qui en est à sa deuxième année, permet aux gens d'utiliser leur téléphone intelligent pour balayer leur coquelicot de boutonnière et y découvrir l'histoire personnelle d'un ancien combattant canadien.

Le coquelicot demeure le symbole canadien du Souvenir pour les militaires et les membres de la GRC tombés au champ d'honneur. Il témoigne de la gratitude du pays à l'égard de leurs sacrifices et, à cet égard, son image occupe une place centrale dans la Campagne nationale du coquelicot. Les fonds recueillis localement au cours de la campagne sont distribués localement pour aider à soutenir les vétérans, leurs familles et les communautés, et promouvoir le Souvenir.

La Campagne nationale du coquelicot de la Légion débute chaque année le dernier vendredi d'octobre, ce qui cette année s’avère être le 27 octobre.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi de filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques :

nbond@legion.ca – La Légion royale canadienne – 343-540-7604 – Nujma Bond

media@gg.ca – Rideau Hall – 343-573-7563

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

YouTube.com/user/RCLDominionCommand

LinkedIn.com/company/royalcanadianlegion

Des photos accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d51ac9d-322b-4b98-9029-758f85d16cb9/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a732b16f-cec9-4dae-8b0f-39be5a5c04fe/fr