Cologix et CIM Group complètent le centre de données Scalelogix(SM) à Toronto, élargissant ainsi la connectivité dans ce centre névralgique pour les entreprises mondiales

DENVER et LOS ANGELES, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix et CIM Group ont annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un centre de données Scalelogix SM TOR4 de 15 mégawatts (MW) à la fine pointe de la technologie, à Toronto, au Canada. Stratégiquement situé dans l'un des principaux centres de connectivité de Toronto, le centre de données de la coentreprise entre Cologix et CIM Group consolide la position de la ville en tant que plaque tournante numérique.

L'achèvement de cette installation marque une étape importante dans l'engagement de Cologix à renforcer l'infrastructure numérique de la région et à fournir des services de colocation et d'interconnexion uniques à ses clients. Pour CIM Group, propriétaire et investisseur actif de centres de données en Amérique du Nord, l'achèvement fait partie de son expansion continue dans l'infrastructure numérique. Bien qu'une grande partie du centre de données ait été pré-louée par un locataire principal, de l’espace supplémentaire est disponible.

« La forte demande de la part des principaux fournisseurs de services en nuage mondiaux et des entreprises numériques de premier plan continue de nous inciter à améliorer activement notre portefeuille Scalelogix dans toute l'Amérique du Nord », a déclaré Chris Heinrich, Chef des revenus de Cologix. « TOR4 incarne notre vision de fournir des solutions de centres de données hyperscale de pointe qui permettent aux entreprises de prospérer grâce à une connectivité rapide, une latence ultra-faible, une sécurité robuste et un accès réseau essentiel, qui sont vitaux pour aider nos clients à développer leurs activités à la pointe du numérique. »

D'une superficie de 50 000 pieds carrés sur un campus de 3,4 acres, l'installation est conçue pour répondre aux besoins changeants des entreprises à l'ère de la technologie. Avec l'achèvement de TOR4, Cologix offre plus de 200 réseaux basés au Canada et plus de 700 réseaux à travers l'empreinte nord-américaine de l'entreprise. Soutenue par une solide infrastructure d'alimentation et de refroidissement, TOR4 assure une performance et une sécurité optimales pour les opérations critiques.

En plus de l'infrastructure numérique, telle que les centres de données, le portefeuille croissant d'actifs d'infrastructure diversifiés de CIM Group comprend l'énergie renouvelable, le transport et la gestion de l'eau et des déchets qui soutiennent les communautés métropolitaines en Amérique du Nord. Depuis plus de 25 ans, CIM Group utilise sa vaste expertise pour posséder, développer, repositionner et exploiter des actifs immobiliers, transformant les communautés et créant des environnements dynamiques à travers les Amériques.

« CIM Group estime que les centres de données sont des actifs d'infrastructure essentiels. Nous nous concentrons sur la croissance de nos investissements dans des centres de données de pointe à travers l'Amérique du Nord qui s'adaptent aux technologies les plus récentes et futures. De plus, notre stratégie d'investissement privilégie les centres de données qui sont conçus et exploités d'une manière qui reflète les meilleures pratiques en matière de durabilité et de processus respectueux de l'environnement », a déclaré Avi Shemesh, cofondateur et directeur principal de CIM Group.

Grâce à sa conception innovante et à ses fonctionnalités avancées, TOR4 fournit des services fiables, évolutifs et performants aux entreprises qui naviguent dans les complexités du paysage numérique. Les principales caractéristiques de la nouvelle installation sont les suivantes:

Efficacité énergétique . Le système de refroidissement est conçu pour maximiser l'efficacité énergétique, avec une capacité de refroidissement naturel. Il comprend également une capacité pour offrir une toiture verte.

Le système de refroidissement est conçu pour maximiser l'efficacité énergétique, avec une capacité de refroidissement naturel. Il comprend également une capacité pour offrir une toiture verte. Une flexibilité conçue sur mesure . Conçue comme une installation de trois étages et de 50 000 pieds carrés sur un campus étendu de 3,4 acres, TOR4 dispose d'une infrastructure sur mesure qui offre une flexibilité permettant de s'adapter et de s'étendre en fonction des exigences de l'entreprise. Il y a deux salles de données prévues ainsi que des cages exclusives et une capacité approximative de 1 000 cabinets.

. Conçue comme une installation de trois étages et de 50 000 pieds carrés sur un campus étendu de 3,4 acres, TOR4 dispose d'une infrastructure sur mesure qui offre une flexibilité permettant de s'adapter et de s'étendre en fonction des exigences de l'entreprise. Il y a deux salles de données prévues ainsi que des cages exclusives et une capacité approximative de 1 000 cabinets. Alimentation robuste . La distribution électrique est stratégiquement redondante, ce qui renforce la stabilité et minimise les temps d'arrêt. TOR4 fonctionne avec une puissance robuste de 15 MW, garantissant des performances et une fiabilité inébranlables, et dispose de multiples génératrices de secours et d'unités dédiées soutenant l'infrastructure de refroidissement.

. La distribution électrique est stratégiquement redondante, ce qui renforce la stabilité et minimise les temps d'arrêt. TOR4 fonctionne avec une puissance robuste de 15 MW, garantissant des performances et une fiabilité inébranlables, et dispose de multiples génératrices de secours et d'unités dédiées soutenant l'infrastructure de refroidissement. Réseau hautement connecté . TOR4 fait partie du robuste écosystème d'interconnexion de Cologix, composé de plus de 700 réseaux, de plus de 350 fournisseurs de services en nuage, de plus de 30 passerelles au nuage public et de six échanges Internet. L'installation comprend de multiples salles d’interconnexions physiquement séparées, diversifiées et sécurisées, tout en offrant plusieurs voûtes d'entrée de fibre au campus. La fibre noire de la région métropolitaine est également disponible.



. TOR4 fait partie du robuste écosystème d'interconnexion de Cologix, composé de plus de 700 réseaux, de plus de 350 fournisseurs de services en nuage, de plus de 30 passerelles au nuage public et de six échanges Internet. L'installation comprend de multiples salles d’interconnexions physiquement séparées, diversifiées et sécurisées, tout en offrant plusieurs voûtes d'entrée de fibre au campus. La fibre noire de la région métropolitaine est également disponible. Une sécurité de premier plan . L'établissement comprend un système anti-intrusion, un système de télévision en circuit fermé, des scanners biométriques et un accès par badge. Une sécurité personnalisée est disponible.

L'établissement comprend un système anti-intrusion, un système de télévision en circuit fermé, des scanners biométriques et un accès par badge. Une sécurité personnalisée est disponible. Protection incendie. TOR4 est fortifiée par des systèmes d'extinction d'incendie doubles, verrouillés et à préaction, assurant une réponse rapide et minimisant les dommages potentiels. La technologie VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) à zones croisées est employée pour une détection complète des incendies, ainsi que des systèmes de détection des fuites déployés autour des tuyauteries et des canalisations.



Pour plus d'informations sur le centre de données TOR4 et les possibilités de location, veuillez consulter la page web TOR4 de Cologix .

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter .

À propos de CIM Group

CIM est un propriétaire immobilier et d'infrastructure ainsi qu’un exploitant, prêteur et promoteur axé sur le soutien à la communauté. Depuis 1994, CIM a cherché à créer de la valeur dans les projets et à avoir un impact positif sur la vie des personnes dans les communautés à travers les Amériques en réalisant des projets immobiliers et d'infrastructure essentiels pour plus de 60 milliards de dollars. L'équipe diversifiée d'experts de CIM applique ses vastes connaissances et son approche disciplinée à la gestion pratique des actifs immobiliers, de l’enquête préachat requise, aux opérations, en passant par la disposition. CIM s'efforce de faire une différence significative dans le monde en exécutant des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) clés et en améliorant chaque communauté dans laquelle elle investit. Pour plus d'informations, visitez www.cimgroup.com .

