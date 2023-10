McLaren Automotive choisit Monroe® comme fournisseur officiel de suspensions intelligentes

NORTHVILLE, Mich., 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- McLaren, le constructeur britannique de supercars et d’hypercars de luxe, et Tenneco ont annoncé aujourd’hui que Monroe® a été choisi comme fournisseur officiel de suspensions intelligentes pour la gamme de voitures routières McLaren.



Tenneco fournit ses systèmes de suspension électronique de pointe, vendus sous la marque Monroe® Intelligent Suspension, à McLaren Automotive. Une suspension de qualité est essentielle pour offrir aux clients de McLaren l’expérience de conduite précise et exaltante qu’ils recherchent.

Cette annonce s’inscrit dans une relation d’une décennie entre McLaren Automotive et Monroe®, qui a vu des ingénieurs des deux entreprises développer et déployer conjointement des technologies de suspension novatrices. Monroe et McLaren ont débuté leur collaboration en 2011 avec la mise en place de la suspension Kinetic® sur la première supercar de McLaren Automotive, la 12C.

En tant que fournisseur officiel de suspensions intelligentes de McLaren Automotive, les technologies de suspension Monroe équipent déjà les modèles McLaren actuels, après l'utilisation massive des systèmes Monroe Intelligent Suspension CVSA2 et CVSA2/Kinetic H2 sur les anciens modèles du constructeur.

La technologie Monroe Intelligent Suspension CVSA2 comprend quatre amortisseurs légers à double vanne électronique, qui ajustent en permanence les caractéristiques d'amortissement à l’angle du volant, à la vitesse du véhicule, à l’accélération, au déplacement du corps et à d'autres points de données. Les conducteurs choisissent leur mode de conduite favori et laissent le système s'ajuster en temps réel à son environnement pour optimiser la performance de conduite, le contrôle, le confort et la sécurité. Cette suspension équipe les modèles McLaren 540C, 570GT, 570S et 600LT, GT et la supercar hybride hautes performances Artura.

Le système Monroe Intelligent Suspension CVSA2/Kinetic combine un contrôle d'amortissement adaptatif CVSA2 à un système léger, hydraulique et exclusif d’antiroulis. Ensemble, ces technologies assurent une isolation de la route, avec un amortissement et un antiroulis intégrés, pour un confort et une maniabilité sur route dignes d’une qualité de conduite supérieure. Les systèmes CVSA2/Kinetic équipent les modèles MP4-12C, 650S, 675LT, 720S, 765LT et Elva, ainsi que le nouveau 750S. Cette technologie est également intégrée dans les systèmes de suspension des modèles McLaren P1™, McLaren P1™ GTR, McLaren Senna et Speedtail Ultimate.

« Le développement par McLaren de voitures haut de gamme à couper le souffle fait écho à notre volonté constante d’améliorer la technologie de suspension. Nous sommes très fiers et enchantés d’entamer ce nouvel épisode de collaboration réussie entre nos deux entreprises. »

Romain Nollet, vice-président et directeur général, Monroe Ride Solutions, Tenneco

« Les technologies Monroe Intelligent Suspension jouent un rôle important dans notre capacité à offrir une expérience de conduite véritablement supérieure. Notre longue collaboration avec Tenneco nous a permis de rester la référence mondiale pour la performance et la précision de conduite des supercars. »

Charles Sanderson, directeur technique, McLaren Automotive

Notes pour les éditeurs :

Des images haute résolution associées à ce communiqué de presse sont téléchargeables à partir du site médias de McLaren Automotive : cars.mclaren.press

À propos de McLaren Automotive :

McLaren Automotive est un constructeur de supercars ultra-performantes de luxe.

Chaque véhicule est assemblé à la main sur le McLaren Production Centre de Woking, dans le comté de Surrey en Angleterre.

Fondée 2010, l’entreprise est maintenant le fleuron du groupe McLaren.

Ses modèles GT, supercar, Motorsport et Ultimate sont disponibles auprès de plus de 100 revendeurs sur 40 marchés à travers le monde.

McLaren est un pionnier qui repousse en permanence les limites. En 1981, l’entreprise a installé un châssis en fibre de carbone, léger et résistant, sur McLaren MP4/1 engagée en Formule 1.

Puis en 1993 elle a conçu et construit la voiture routière McLaren F1 avec ce même châssis qui équipe aujourd’hui tous ses modèles. Dans le cadre des Ultimate Series, McLaren a été le premier à construire une hypercar hybride, la McLaren P1™. En 2016, elle a annoncé une nouvelle hyper-GT hybride et confirmé en 2018 que la nouvelle Ultimate serait la Speedtail.

L'année 2019 a vu McLaren lancer la 600LT Spider, la nouvelle GT et la voiture de course McLaren Senna GTR. Elle a également dévoilé la 620R et la McLaren Elva avant de lancer la 765LT l’année suivante.

En 2021, l’entreprise a présenté sa toute nouvelle supercar hautes performances, la McLaren Artura.

L’Artura est la première McLaren à bénéficier de l'architecture MCLA (McLaren Carbon Lightweight Architecture). Conçue, développée et fabriquée dans le CTC (Composites Technology Centre) McLaren de Sheffield en Angleterre, avec des processus entièrement nouveaux, la MCLA sera le fer de lance de l’avenir électrique de la marque.

2022 a vu McLaren annoncer la Solus GT, une voiture de course monoplace à cockpit fermé, issue d’un concept futuriste initialement créé pour un jeu vidéo virtuel.

Plus récemment, elle a présenté le modèle le plus léger et le plus puissant des séries, la McLaren 750S.

McLaren Automotive a également décidé de s'allier à des entreprises et des organisations leaders qui, comme elle, cherchent à repousser les limites dans leurs domaines de spécialité. C’est le cas d’Ashurst, Bowers & Wilkins, Gulf, Monroe, Pirelli, Plan International, Richard Mille et Tumi.

À propos de McLaren Group :

Le McLaren Group est un leader mondial de l'automobile de luxe et des sports mécaniques de pointe, qui se concentre sur les courses automobiles et les supercars.

Fondé en 1963 par Bruce McLaren, pilote, ingénieur et entrepreneur, le McLaren Group comprend McLaren Automotive, qui fabrique à la main des supercars légères, et est actionnaire majoritaire de McLaren Racing engagé dans le championnat du monde de Formule 1 et dans l’INDYCAR aux É.-U.

Son siège social se trouve dans l’emblématique McLaren Technology Centre de Woking, dans le Surrey en Angleterre.

Reconnue pour ses capacités d’innovation et son excellence technologique, McLaren est l’une des plus grandes entreprises indépendantes du R.-U.

