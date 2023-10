McLaren Automotive annuncia che Monroe® sarà il proprio fornitore ufficiale di sospensioni intelligenti

NORTHVILLE, Mich., Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il costruttore britannico di supercar e hypercar di lusso McLaren Automotive e Tenneco annunciano oggi che Monroe® sarà il fornitore ufficiale di sospensioni intelligenti per la gamma di auto da strada McLaren.



Tenneco fornirà a McLaren Automotive i propri sistemi di sospensione elettronici all'avanguardia, venduti con il marchio Monroe® Intelligent Suspension. Le sospensioni avanzate sono un elemento fondamentale per fornire l'esperienza di guida precisa ed entusiasmante che i clienti McLaren si aspettano.

L'annuncio si basa su un rapporto decennale tra McLaren Automotive e Monroe®, che ha visto gli ingegneri di entrambe le organizzazioni collaborare per sviluppare e implementare tecnologie di sospensione innovative. Monroe e McLaren hanno collaborato per la prima volta nel 2011 con l'introduzione delle sospensioni Kinetic® sulla prima supercar di McLaren Automotive, la 12C.

In qualità di fornitore ufficiale di sospensioni intelligenti per McLaren Automotive, le tecnologie di sospensione Monroe sono già presenti sugli attuali modelli McLaren, ed è previsto un utilizzo ancora più estensivo dei sistemi Monroe Intelligent Suspension CVSA2 e CVSA2/Kinetic H2 da parte della casa automobilistica.

La tecnologia Monroe Intelligent Suspension CVSA2 prevede quattro ammortizzatori elettronici leggeri a due valvole che regolano costantemente le caratteristiche di smorzamento in base all'angolo di sterzata, alla velocità del veicolo, all'accelerazione, allo spostamento del corpo e ad altri dati. Il conducente può selezionare la modalità di guida che preferisce, il sistema si adatterà in tempo reale all'ambiente circostante per massimizzare le prestazioni di guida, il controllo, il comfort e la sicurezza. Questa sospensione è montata sui modelli McLaren 540C, 570GT, 570S e 600LT, GT e sulla supercar ibrida ad alte prestazioni Artura.

Il sistema Monroe Intelligent Suspension CVSA2/Kinetic combina il controllo adattivo degli ammortizzatori CVSA2 con un esclusivo sistema idraulico leggero per il controllo del rollio. Insieme, queste tecnologie garantiscono simultaneamente l'isolamento dalla strada, lo smorzamento integrato e il controllo del rollio, offrendo un maggiore comfort su strada e una migliore manovrabilità per prestazioni di guida superiori. I sistemi CVSA2/Kinetic sono presenti su MP4-12C, 650S, 675LT, 720S, 765LT ed Elva, oltre che sulla nuova 750S. La tecnologia è integrata anche nei sistemi di sospensione dei modelli McLaren P1™, McLaren P1™ GTR, McLaren Senna e Speedtail Ultimate.

"La storia di McLaren nella creazione di auto dalle prestazioni mozzafiato è in linea con il nostro impegno a innovare continuamente la tecnologia delle sospensioni. Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo della fruttuosa collaborazione tra le nostre aziende".

Romain Nollet, Vicepresidente e General Manager, Monroe Ride Solutions, Tenneco

"Le tecnologie Monroe Intelligent Suspension rappresentano per noi un importante supporto per offrire un'esperienza di guida realmente superiore. La nostra lunga collaborazione con Tenneco ha contribuito a garantire che rimanessimo un punto di riferimento a livello mondiale per chi ricerca precisione di guida e alte prestazioni nelle supercar".

Charles Sanderson, Chief Technical Officer, McLaren Automotive

Note per i redattori:

Sul sito media di McLaren Automotive è disponibile per il download una selezione di immagini ad alta risoluzione a corredo del presente comunicato

McLaren Automotive:

McLaren Automotive è un'azienda produttrice di supercar di lusso ad alte prestazioni.

Ogni veicolo viene assemblato a mano presso il McLaren Production Centre (MPC) di Woking, Surrey, in Inghilterra.

L’azienda, avviata nel 2010, rappresenta oggi la parte più grande del Gruppo McLaren.

La gamma di prodotti dell'azienda, composta da modelli GT, supercar, Motorsport e Ultimate, viene venduta tramite oltre 100 rivenditori in più di 40 mercati in tutto il mondo.

McLaren è un’azienda pioniera che si spinge continuamente oltre i limiti. Nel 1981, con la McLaren MP4/1, ha introdotto nella Formula 1 telai in fibra di carbonio leggeri e resistenti.

Successivamente, nel 1993, ha progettato e costruito la McLaren F1 da strada: da allora l'azienda non ha più costruito auto prive di telaio in fibra di carbonio. Nell'ambito della Ultimate Series, McLaren è stata la prima a realizzare una hypercar ibrida, la McLaren P1™. Nel 2016 ha annunciato una nuova hyper-GT ibrida e nel 2018 ha confermato che la successiva auto Ultimate sarebbe stata la Speedtail.

Nel 2019 McLaren ha lanciato la 600LT Spider, la nuova GT e la McLaren Senna GTR, solo per la pista. Ha inoltre presentato la 620R e la McLaren Elva, per poi lanciare la 765LT l'anno successivo.

Nel 2021, l'azienda ha presentato la sua nuovissima supercar ibrida ad alte prestazioni, la McLaren Artura.

La Artura è la prima McLaren a beneficiare della McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). L'MCLA è progettata, sviluppata e prodotta presso il McLaren Composites Technology Centre nella regione di Sheffield, in Inghilterra, utilizzando processi all'avanguardia a livello mondiale, e farà da apripista al futuro elettrico del marchio.

Nel 2022 McLaren ha annunciato la Solus GT, un'auto da pista monoposto con abitacolo chiuso che ha dato vita a un concept futuristico originariamente creato per il gaming virtuale.

Recentemente ha presentato la più leggera e potente McLaren di serie, la 750S.

McLaren Automotive sceglie di collaborare con aziende e organizzazioni leader a livello mondiale, che si spingono oltre i limiti nei rispettivi settori. Tra queste, Ashurst, Bowers & Wilkins, Gulf, Monroe, Pirelli, Plan International, Richard Mille e Tumi.

Il Gruppo McLaren:

Il Gruppo McLaren è leader mondiale nel settore delle automobili di lusso e degli sport motoristici d'élite, con un'attenzione particolare alle sue attività nel settore delle supercar e delle corse.

Fondato nel 1963 dal pilota, ingegnere e imprenditore Bruce McLaren, il Gruppo è composto da McLaren Automotive, che si occupa dell’assemblaggio manuale di supercar leggere, e da una quota di maggioranza di McLaren Racing, che partecipa al campionato mondiale di Formula 1 e alla INDYCAR negli Stati Uniti.

La sede principale a livello mondiale del Gruppo si trova presso l'iconico McLaren Technology Centre di Woking, Surrey, in Inghilterra.

McLaren è una delle più grandi aziende indipendenti del Regno Unito e vanta una reputazione di innovazione ed eccellenza tecnologica.

Tenneco:

Tenneco è uno dei principali progettisti, produttori e commercianti di prodotti per auto per i clienti di accessori originali e aftermarket. Con i quattro gruppi DRiV, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain in cui si articola l’attività, Tenneco porta avanti il progresso nella mobilità a livello mondiale, fornendo soluzioni tecnologiche per veicoli leggeri, veicoli commerciali, mezzi fuoristrada, veicoli industriali, sport motoristici e aftermarket.

