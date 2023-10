Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2023

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 26. oktober 2023 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2023.



Resultatet for perioden 1. januar - 30. september 2023 er i hovedtræk:

En nettoomsætning på 845,4 mio. kr. mod 773,3 mio. kr. sidste år (+9%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 126,0 mio. kr. mod 132,6 mio. kr. sidste år.

Et resultat før skat på 38,1 mio. kr. mod 41,1 mio. kr. sidste år.

Et besøgstal på 2.694.000 mod 2.502.000 sidste år (+8%).



De første måneder af 2023 bød på store vedligeholdelses- og forberedelsesarbejder forud for sæsonstart i slutningen af marts og blev efterfulgt af en velbesøgt sommersæson. Sommeren har givet Tivoli og oplevelsesindustrien generelt en række udfordringer; juli måned blev rekordvåd og de to store nærmarkeder, Sverige og Norge, gav, på grund af svækket økonomi og købekraft, markante fald i antallet af gæster. På trods af disse forhold endte gæstetallet for perioden 1. januar - 30. september 2023 på 2.694.000, hvilket, godt hjulpet af syv ekstra åbningsdage, er 8% højere end samme periode sidste år.

”Tivoli har oplevet solid fremgang i forretningen, og sommeren 2023 har givet de bedste resultater i Tivolis historie. Der er fortsat usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling og om, hvordan udviklingen i vores nabolande vil påvirke andelen af turister fra de store nærmarkeder resten af året. Tivolis forretning står dog på baggrund af vinterens investeringer, en succesfuld afviklet sommersæson samt en flot åbning af Halloween i Tivoli rustet til en stærk afslutning på 2023 med en velplanlagt julesæson, der bl.a. byder på en ny spektakulær skøjtebane.”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.



Forventninger til 2023

Tivolis gode start på 2023 er fortsat igennem sommersæsonen, hvor den forbrugsmæssige afmatning har været mindre end forventet. Tivolis senest udmeldte forventning var en omsætning i niveauet 1.150 mio. kr. samt et resultat før skat i niveauet 70-90 mio. kr. Grundet sommerens rekordhøje omsætning og resultater samt forventningerne til resten af året, opjusterer Tivoli nu forventningerne til en omsætning i niveauet 1.200 mio. kr. samt et resultat før skat i niveauet 100 mio. kr.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftede filer