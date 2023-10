Pipefy agora está disponível no marketplace da AWS

CURITIBA, Brasil, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy anuncia a disponibilidade da sua plataforma de automação de processos no-code no marketplace da AWS, um catálogo digital com milhares de softwares de fornecedores independentes onde é possível encontrar, testar, comprar e implementar soluções executadas na Amazon Web Services (AWS). Isso significa que tornou-se mais simples e rápido comprar e implementar o Pipefy por meio do AWS Marketplace, o que inclui um faturamento integrado, com mais comodidade.



Pipefy é um software líder em automação de processos que aumenta a eficiência das equipes, centraliza dados e padroniza processos de diversos departamentos, trazendo resultados rápidos. Na Dasa, empresa de saúde da América Latina, o Pipefy aumentou em 295% a eficiência no gerenciamento de solicitações da cadeia de suprimentos.

“Essa novidade agiliza o processo de compra, tornando ainda mais fácil que empresas já clientes da AWS adotem o Pipefy para melhorar seus processos”, afirma Alessio Alionço, CEO e fundador do Pipefy.

No início de 2023, a Pipefy se juntou ao programa AWS ISV Accelerate, recebendo suporte da AWS focado em vendas conjuntas, o que permitiu acesso a mais recursos de capacitação e mais agilidade no ciclo de vendas. O programa também vem proporcionando acesso facilitado aos clientes AWS e reforça a parceria entre a empresa e a Pipefy.

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code que aumenta a produtividade e eficiência das equipes, centraliza dados e padroniza processos para times de TI, Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, Vendas e muito mais. Por meio de sua automação de fluxos de trabalho sem código, a ferramenta ajuda as empresas a conquistar eficiência operacional e excelência para processos de todos os departamentos. Com sede em Curitiba (Brasil) e São Francisco (Estados Unidos), o Pipefy é usado mundialmente por empresas líderes como Visa, IBM, Volvo, Santander e Kraft Heinz.

