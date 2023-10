Quadient et GLS France scellent un partenariat majeur

Le partenariat donne à GLS un accès privilégié au réseau ouvert de consignes colis Quadient en France

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions de gestion des communications clients et opérateur majeur de consignes colis automatiques dans le monde, et GLS France, l'un des principaux prestataires de transport de colis express en Europe, sont fiers d’annoncer la signature d'un accord significatif. Le transporteur, qui traite plus de 860 millions de colis par an au niveau du groupe, peut désormais s’appuyer sur le réseau ouvert Parcel Pending by Quadient en cours de déploiement en France pour proposer plus de modes et lieux de livraison à ses 6 000 clients en France.

Dans le cadre du nouvel accord, GLS aura accès dès le mois de novembre à l’ensemble du réseau ouvert Quadient en France pour la livraison de ses colis, et bénéficiera en supplément d’espaces réservés en exclusivité sur un nombre spécifique de sites sélectionnés parmi les zones géographiques prioritaires pour le transporteur. GLS France compte proposer jusqu’à 1 500 points Quadient à ses clients d’ici 2025, dont ceux du réseau Auchan récemment annoncés.

« Ce partenariat stratégique avec Quadient incarne notre vision partagée de l'innovation et de l'excellence dans la livraison de colis En optant pour Quadient, nous avons choisi un partenaire dont le réseau de consignes indépendant et les services complémentaires viennent s’ajouter à nos activités, augmentant ainsi l'efficacité de nos livraisons. Cette collaboration permet de satisfaire à la fois la demande croissante de nos clients expéditeurs et des destinataires qui recherchent des solutions de livraison plus pratiques, avec un accès 24/24 et 7/7. GLS France propose dorénavant une offre complète couvrant l'ensemble du territoire, avec la livraison en relais commerçant, en voisin relais, et maintenant en consignes automatiques. Cette association ouvre des perspectives prometteuses pour GLS, non seulement en France mais aussi dans d'autres régions d’Europe » souligne Nicolas Robert, Directeur Général GLS France.

« Nous sommes ravis de collaborer avec GLS France et de nous inscrire dans leur projet de transformation entrepris ces deux dernières années », explique Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « Avec un troisième grand transporteur désormais intégré à notre réseau en France, nous accélérons notre mission de moderniser les services de livraison en offrant un vrai réseau multi-transporteurs pour le retrait et le dépôt de colis. Nous croyons profondément en notre vision et notre modèle économique avec une infrastructure partagée par l’ensemble de l’écosystème logistique du e-commerce, pour apporter plus de choix et de commodité aux consommateurs et créer des économies d’échelle en matière de coûts et d’utilisation de l’espace urbain. La confiance de GLS France nous honore, nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat accélèrera fortement l’adoption par les consommateurs et la démocratisation de la livraison en consignes automatiques en France ».

Quadient opère actuellement près de 19 000 consignes colis automatiques à travers le monde, et est engagée à déployer rapidement un réseau ouvert de consignes colis automatiques en France et en Angleterre, en partenariat avec des acteurs clés tels que l’enseigne Auchan, la foncière Galimmo, et de grands acteurs du transport de colis. Son offre unique d’un réseau agnostique et partagé contribue à améliorer l'efficacité, la fiabilité et l’empreinte environnementale du dernier kilomètre de livraison en France.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez http://www.quadient.com/fr-FR.

À propos de GLS

Le groupe GLS est l’un des plus grands prestataires européens d’envoi, de transport et de livraison de colis avec une forte expertise du marché local, dans presque tous les pays du continent. Il opère également par le biais de filiales en propriété exclusive au Canada et sur la côte ouest des États-Unis au sein d'un seul réseau GLS. Cela permet à GLS de connecter de manière transparente ses clients et ses communautés avec des millions de colis et d'histoires chaque jour. Grâce à son réseau international, GLS a la capacité de relier ses marchés de manière flexible et agile pour répondre à leur nature dynamique et en rapide évolution. L'entreprise est fière de fournir à ses clients, dans une quarantaine de pays, un service de haute qualité qui répond au mieux à leurs besoins. Le réseau GLS se compose de plus de 120 hubs, de plus de 1 600 agences, soutenus par environ 35 000 véhicules de livraison sur le dernier kilomètre, 4 700 camions longue distance et de plus de 42 000 Relais GLS. Cela offre une résilience du réseau, une flexibilité supérieure et une portée étendue. En 2022-2023, GLS a généré des revenus records de 5,4 milliards d'euros et a livré 862 millions de colis. Pour plus d'informations, visitez le site gls-group.com.

