Getty Images 新研究表明亚太地区广告中对亚洲群体的视觉形象展现仍存在刻板印象

Getty Images 的研究显示，在澳大拉西亚、日本、东南亚、香港和台湾地区，最受欢迎的视觉作品仍然大量依赖刻板印象和不真实的形象来展现不同的群体。



尽管亚太地区拥有丰富的文化和不同的人口特征，但形象展示中的多样性却很有限。展现偏差从描绘文化特性的差异，到亚洲工作生活的有限描绘等方面均有所体现。



Getty Images 今天发布了“面向亚洲群体的包容性视觉叙事”报告，为亚太地区的品牌和企业在视觉选择上努力实现更大包容性提供支持。



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新加坡, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的视觉内容创作者和市场交易平台 Getty Images 今天发布了“面向亚洲群体的包容性视觉叙事”报告，帮助品牌拓展和深化亚洲叙事。本指南是 Getty Images 持续进行的全球研究项目的成果，研究发现亚太地区 (APAC) 广告中对亚洲群体的形象展现仍然带有刻板印象。

基于 Getty Images 的 VisualGPS 研究洞见，指南指出，对于澳大拉西亚、日本、东南亚、香港和台湾等地区，最受欢迎的视觉作品中不到 10% 的作品能够准确地展现亚洲人民和他们的生活经历。相反，大多数使用的图片形象严重倾向于延续普遍的刻板印象：描绘亚洲人为年轻、苗条、肤色较浅，且主要出现在与工作相关的场景中。此外，流行的视觉作品在其潜在信息、风格和情感上很相似：通常过于欢乐，且与各自文化几乎没有联系。

根据这些准则，APAC 地区的五分之四的消费者认为，仅仅在广告和媒体中增加来自不同种族、背景和外貌的个体的展现是不够的，他们表示，企业还需要更好地再现人们真实的生活方式和文化。令人震惊的是，五分之三的消费者表示，他们认为自己因为体型、生活方式选择、种族、民族、性别认同、残疾和性取向而受到歧视。这些发现强调了媒体和广告行业不仅要认识到亚洲文化中固有的错综复杂的多样性和多维性，还要与消费者期望保持一致，以真实、有意义的方式呈现亚洲人的身份特征和文化认同。

为提供关于亚洲群体视觉叙事的全面指南，Getty Images 的新指南涵盖了他们身份、情感和生活经历的各个方面，如年龄、身体、文化、残疾、性别、性别认同和性取向、职业、种族和族裔。通过呈现多元化的观点，这些指南为媒体和广告专业人士提供了实用且可行的见解，充当视觉检查点，并为他们在品牌传播中丰富亚洲视觉叙事提供了必要的工具和资源。

“尽管亚洲地区具有多样性，但那些为了再现亚洲体验的日常图像和视频往往未能做到这一点，延续了带有伤害性的刻板印象，或完全未抓到要点。这种在电视节目、社交媒体和广告中的误传和展现不足导致了消费者对该地区现实状况理解的重大偏差，”Getty Images 的创意洞察经理 Yuri Endo 说道。“通过分享这些指南，报告朝着帮助服务于 APAC 客户的品牌推广对亚洲群体准确且尊重的描绘迈出了重要的一步，最终有助于实现更具包容性和公平性的视觉景观。”

报告中发现的针对亚太地区的一些明显的展现偏差包括：在描绘文化特性方面的差异、老年人口的代表性不足、性别代表性的多样性不足、对亚洲工作生活的描绘有限、普遍偏好欧洲美学标准和体型、残疾人士未纳入等等。

深入研究多样性、平等和包容性（DE&I）的细微差别，“面向亚洲群体的包容性视觉叙事”报告不仅包含了适用于整个亚太地区的洞见，还结合了澳大利亚和新西兰、中国、香港、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、台湾、泰国、新加坡和韩国等地的详细洞见。每个国家的章节都提供了关于人口特征、图像趋势、多样性不足的领域以及应对刻板印象和促进包容性展现的实际策略的本地研究。

要下载这些指南并了解如何拓展和深化亚洲叙事，从而培养与受众更紧密的联系并重塑对亚洲群体的认知，请点击这里。

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Ilse Noguez

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