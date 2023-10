Bigbanki 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Bigbanki laenuportfell kasvas rekordilise 1,6 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 97 miljoni euro võrra (+6%) ja esimese üheksa kuuga 259 miljoni euro võrra (+19%). Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 38 miljoni euro võrra (+14%) 307 miljoni euroni, ärilaenude portfell 29 miljoni euro võrra (+5%) 579 miljoni euroni ning tarbimislaenude portfell 27 miljoni euro võrra (+4%) 720 miljoni euroni. 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuga võrreldes kasvas kogu laenuportfell 360 miljoni euro võrra (+29%).

Kolmandas kvartalis püsis laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt heal tasemel. Kvartali lõpus oli vaid 1,6% laenunõuetest üle 90 päeva viivituses.

Kontserni hoiuseportfell kasvas kvartaliga 184 miljoni euro võrra (+12%) ja esimese üheksa kuuga 415 miljoni euro võrra (+30%) 1,8 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell suurenes kvartaliga 42 miljonit eurot (+5%) 919 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 142 miljonit eurot (+20%) 863 miljoni euroni. 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuga võrreldes ehk 12 kuuga kasvas Kontserni hoiuseportfell kokku 538 miljoni euro võrra (+43%).

Bigbanki 2023. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 29,4 miljonit eurot, 2022. aasta samal perioodil oli see 21,3 miljonit eurot. Kasv ulatus 8,1 miljoni euroni (+38%). 2023. aasta kolmanda kvartali kasum 12,4 miljonit eurot ületas 73% eelmise aasta sama perioodi kasumit, mis oli 7,2 miljonit eurot.

2023. aasta üheksa kuu kasum enne allahindlusi ja tulumaksu ulatus 48,1 miljoni euroni, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,2 miljoni euro võrra. Laenude allahindluse kulu oli samal perioodil 14,0 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu kasvas oluliselt suurenenud portfelli juures võrreldes 2022. aasta esimese üheksa kuuga 3,3 miljoni euro võrra (+30%).

Kontserni 2023. aasta esimese üheksa kuu netointressitulud ulatusid 72,8 miljoni euroni, ületades 2022. aasta sama perioodi taset (61,1 miljonit eurot) 11,7 miljoni euro võrra (+19%). Kolmanda kvartali netointressitulud olid 26,1 miljonit eurot, mis on 4,8 miljonit eurot enam kui 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus kvartali lõpus 45,5 miljoni euroni. Kvartali jooksul kinnisvaraobjektidega tehinguid ei tehtud.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kvartal 2023 III kvartal 2022 9 kuud 2023 9 kuud 2022 Neto intressitulu 26 090 21 310 72 790 61 052 Neto teenustasud 2 097 1 891 6 116 5 511 Netokasum finantsvaradelt 3 965 135 4 976 -185 Neto tegevustulud -1 033 -344 -1 686 -523 Neto tegevustulud kokku 31 119 22 992 82 196 65 855 Palgakulud -6 072 -5 103 -17 687 -15 281 Halduskulud -3 845 -4 564 -11 158 -12 624 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 001 -944 -4 361 -2 740 Muu kasum (kahjum) 79 804 -882 673 Tegevuskulud kokku -11 839 -9 807 -34 088 -29 972 Kasum enne allahindluste kulu 19 280 13 185 48 108 35 883 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -5 023 -4 186 -13 985 -10 744 Kasum enne maksustamist 14 257 8 999 34 123 25 139 Tulumaks -1 887 -1 946 -4 169 -3 708 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 12 370 7 053 29 954 21 431 Kahjum lõppenud tegevustest 61 141 -557 -175 Aruandeperioodi kasum 12 431 7 194 29 397 21 256





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.09.2023 30.06.2023 31.12.2022 30.09.2022 Raha ja raha ekvivalendid 406 837 297 194 173 447 141 163 Võlaväärtpaberid 14 942 14 877 19 213 45 171 Nõuded klientidele 1 608 720 1 512 110 1 349 811 1 248 194 Muud varad 88 709 91 116 103 918 103 357 Varad kokku 2 119 208 1 915 297 1 646 389 1 537 885 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 791 581 1 607 328 1 376 934 1 281 161 Allutatud võlakirjad 71 490 66 014 40 113 40 049 Muud kohustised 18 909 17 066 15 912 17 521 Kohustised kokku 1 881 980 1 690 408 1 432 959 1 338 731 Omakapital 237 228 224 889 213 430 199 154 Kohustised ja omakapital kokku 2 119 208 1 915 297 1 646 389 1 537 885





Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused tähendavad Bigbanki jaoks kasvukursi kindlat jätkumist - kontserni varade maht ületas esmakordselt 2 miljardi euro piiri.

Majanduskeskkonna teguritest avaldas kolmandas kvartalis kontserni tulemustele suurimat mõju intresside suhteline stabiliseerumine kõrgel tasemel. See tähendab, et võrreldes aastataguse kolmanda kvartaliga on euriboriga seotud laenude intressitulud oluliselt kasvanud, kuid kvartaalses vaates on kasv pidurdunud.

Tugeva tulemuse tegi kolmandas kvartalis ettevõtete pangandus. Sellele aitasid kaasa laenuportfelli hea kvaliteet ja kasv ning eritingimustega investeerimislaenude alusvarade väärtuste ümberhindlusest tekkinud netokasum. Segmendi kolmanda kvartali maksustamiseelne kasum ulatus 9,0 miljoni euroni ja laenuportfell kasvas kvartalis 29 miljoni euro võrra 579 miljoni euroni (+5%). Antud kvartalikasum sisaldab 3,7 miljoni euro ulatuses eritingimustega investeerimislaenude alusvarade väärtuse ümberhindlusest tekkinud netokasumit. Ümberhindluse kasum arvutatakse investeerimisriskiga laenudelt kord aastas, lähtudes klientide kinnisvarainvesteeringute turuväärtuse kasvust ja kokkulepitud kasumi jagamise määrast. Sõltuvalt kinnisvarainvesteeringute turuväärtuse muutusest võib alusvara väärtus järgnevatel perioodidel ka langeda, kuid pank ei hüvita klientidele alusvara väärtuse vähenemist suuremal määral kui eelmistel perioodidel teenitud kasumi ulatuses.

Järjest tihenenud konkurents klientide hoiuste pärast ning hoiuste intressimäärade kasv jätkas kolmandas kvartalis kiiremat tõusu kui euribor. Bigbank on traditsiooniliselt olnud oma tegevusturgudel hoiustajaile parimate intresside pakkuja, mida kinnitab ka meie hoiuseportfelli 30% kasv käesoleva aasta jooksul. Eesti turul laiendasime sel sügisel tootevalikut lansseerides edukalt säästuhoiuse ning nüüd pakume nii säästuhoiust kui tähtajalisi hoiuseid nii era- kui äriklientidele.

Lisaks tavapärasele äritegevusele jätkasime 2023. aasta kolmandas kvartalis kapitali kaasamist. Augustis emiteeris Bigbank taas esimese taseme omavahendite hulka kuuluvaid AT1 võlakirju kogumahus 5,1 miljonit eurot. Kaasatud omavahendid aitavad ellu viia meie kasvuplaane kodu- ja ärilaenude valdkonnas ning ühtlasi katta makromajanduslikust olukorrast tulenevaid täiendavaid kapitalinõudeid. Olen tänulik kõikidele investoritele usalduse eest.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Member of the Management Board

Telephone: +372 5393 0833

Email: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee

Manus