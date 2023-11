KH Group Oyj

Pörssitiedote 1.11.2023 klo 8.00

KH Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2023

Kannattavaa liiketoimintaa haastavassa markkinassa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2023 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com.

Ensimmäinen vuosineljännes monialakonsernina

Perustuen 15.12.2022 tiedotettuun strategiauudistukseen, Sievi Capital Oyj muutti varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä toimintansa pääomasijoitusyhtiöstä monialakonserniksi 4. toukokuuta 2023. Samalla yhtiön nimeksi vaihdettiin KH Group Oyj. Osakkeen kaupankäyntitunnus SIEVI muuttui toiminimen muutoksen seurauksena KHG:ksi 10.5.2023.

KH Groupin strategiaan ei enää jatkossa kuulu pääomasijoitusten tekeminen uusille toimialoille. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. Muita liiketoiminta-alueita kehitetään entiseen tapaan, ja niistä on tarkoitus irtautua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti.

Aikaisemmin KH Group ei yhdistellyt tytäryhtiöitään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostettiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 1.5.2023 alkaen konserni on yhdistellyt tytäryhtiöt rivikohtaisesti tuloslaskelmaan ja taseeseen. Lisätietoja laadintaperiaatteen muutoksesta ja sen merkittävistä vaikutuksista raportoituihin lukuihin on kerrottu taulukko-osiossa.

Jäljempänä esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -tiedoilla pyritään havainnollistamaan, mikä segmenttien ja konsernin vertailukelpoinen tulos olisi ollut, jos sijoitusyhteisöstatuksen muutos olisi tapahtunut 1.1.2022 ja konsernirakenteessa 30.9.2023 olevat yhtiöt olisi yhdistelty rivikohtaisesti konsernin tuloslaskelmaan kausilla 1.1. – 31.12.2022 ja 1.1.2023 – 30.9.2023.

Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot perustuvat tytäryhtiöiden tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin tilikauden 2022 osalta sekä tilintarkastamattomiin kirjanpidon lukuihin 1.1. – 30.9.2022 ja 1.7. – 30.9.2023.

Segmenttien ja konsernin tuloslaskelmakommentit on laadittu pro forma -lukujen perusteella, jollei erikseen muuta ole mainittu. Osiossa ”Pro forma -taloudelliset tiedot” on esitetty tarkemmat laadintaperiaatteet. KH Group ei ole laatinut pro forma -lukuja tase- ja rahavirtaerille.

KH Group konserni heinä–syyskuu 2023 pro forma

Liikevaihto oli 100,4 (107,5) milj. euroa.

Liikevoitto oli 5,1 (6,0) milj. euroa.

KH-Koneiden liikevaihto jäi merkittävästi vertailukaudesta yleisen markkinatilanteen heikentymisen takia. Kannattavuutta tukivat liiketoimintojen tehostaminen ja vuokrausliiketoiminta.

Indoor Groupin liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla ja kannattavuus parani suhteessa alkuvuoteen.

HTJ ja NRG kasvoivat kannattavasti.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa pysyivät vahvana ollen 19,4 milj. euroa. Emoyhtiö maksoi Logistikaksen myynnistä saaduilla rahoilla koko 10,0 milj. euron pankkivelan takaisin.

KH Group konserni tammi–syyskuu 2023 pro forma

Liikevaihto oli 309,3 (323,2) milj. euroa.

Liikevoitto oli 7,3 (8,5) milj. euroa.

KH Group konserni tammi–syyskuu 2023 raportoitu IFRS

Liikevaihto oli 172,5 (-) milj. euroa. Luku sisältää touko-syyskuussa kertyneen liikevaihdon.

Liikevoitto oli -16,1 (-8,5) milj. euroa.

Tilikauden tulos oli -12,1 (-6,9) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,15 (-0,12) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 1,39 (1,49) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -21,7 (4,1) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 202,7 (13,8) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 80,2 (13,6) prosenttia.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:



”Aloitin KH Groupin ja Indoor Groupin toimitusjohtajana 1.8.2023.

Konsernin pro forma -liikevaihto laski hieman vertailukauden tasosta samoin kuin liikevoitto. Haastava yleinen markkinatilanne vaikutti sekä KH-Koneiden että Indoor Groupin liikevaihtoon. KH-Koneiden Suomen liikevaihto laski merkittävästi vähemmän kuin toisen päämarkkinan Ruotsin, mutta KH-Koneiden kannattavuus kuitenkin parani alkuvuoteen verrattuna. Indoor Groupin osalta positiivista oli katsauskaudella Sotka-ketjun markkinaa selvästi parempi liikevaihdon kehitys. Insofan tehtaan tilauskanta pysyi vahvana koko katsauskauden. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten kävijämäärien ja myynnin kasvattaminen, konversion parantaminen, kateprosentin vahvistaminen sekä tarkka kulujen seuraaminen jatkuivat aktiivisesti molemmissa Indoor Groupin ketjuissa.

Indoor Group Holding Oy sai sitoumukset lokakuussa suurimmilta omistajilta yhteensä 2,75 milj. euron lisäsijoitukseen taseaseman vahvistamiseksi. KH Groupin osuus lisäsijoituksesta on 2,1 milj. euroa ja lisäsijoitukset toteutetaan joulukuun 2023 loppuun mennessä.

HTJ:n ja Nordic Rescue Groupin pro forma -liikevaihdot ja liikevoitot paranivat vertailukaudesta. Nordic Rescue Groupin liikevoitto kääntyi katsauskaudella positiiviseksi. HTJ:n kehitystä tukivat kasvanut hankekanta sekä vuosina 2022–2023 toteutetut yritys- ja liiketoimintaostot. Nordic Rescue Groupin liiketoiminta on selvästi aiempaa paremmalla pohjalla tappiollisen pelastusnosturiliiketoiminnan poistuttua konsernista viime vuoden lopulla. Pelastusajoneuvojen kysyntätilanne Suomessa ja Ruotsissa on pysynyt vakaana.

Tilikauden viimeisellä kvartaalilla jatkamme kehitystyötä liiketoiminta-alueillamme, joista usealla on keskiössä toiminnan tehokkuus. Lisäksi edistämme KH Groupin strategiamuutosta suunnitellusti.”

Tuloskehitys

KH Group konserni, Pro forma -avainluvut

Pro forma -lukujen laadintaperiaatteet on esitetty myöhemmin osiossa ”Pro forma -taloudelliset tiedot”.

milj. euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Liikevaihto 100,4 107,5 309,3 323,2 441,3 Pro forma -käyttökate (EBITDA) (1) 13,8 14,0 32,6 31,5 43,1 Käyttökate (EBITDA) % 13,7 % 13,1 % 10,6 % 9,8 % 9,8 % Pro forma -liikevoitto (EBIT) 5,1 6,0 7,3 8,5 12,2 Liikevoitto (EBIT) % 5,1 % 5,6 % 2,4 % 2,6 % 2,8 % Pro forma -tulos ennen veroja 2,8 4,1 -1,0 3,0 4,5

(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

KH Group konserni heinä-syyskuu, pro forma

KH Groupin pro forma -liikevaihto oli 100,4 (107,5) milj. euroa, jossa on laskua 7 % vertailukauteen. Liikevaihto kasvoi HTJ:ssä sekä Nordic Rescue Groupissa ja laski KH-Koneissa sekä Indoor Groupissa. Katsauskauden liikevoitto oli 5,1 (6,0) milj. euroa. Liikevoittoprosentti laski 0,5 prosenttiyksiköllä 5,1:een. Segmenteistä kaikki tekivät positiivisen liikevoiton. Emoyhtiön osuus katsauskauden liikevoitosta oli -0,8 (-0,3) milj. euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kulujen nousuun ovat vaikuttaneet strategiamuutoksen projektikulut sekä organisaatiomuutoksen kertaluonteiset erät, joita oli katsauskaudella yhteensä 0,5 milj. euroa.

Haastavasta markkinasta ja siitä johtuvasta liikevaihdon laskusta huolimatta onnistuimme pitämään liikevoiton lähes edellisen vuoden tasolla. Konsernin katsauskauden Pro forma -tulos ennen veroja oli selvästi positiivinen.

KH Group konserni tammi-syyskuu, pro forma

KH Groupin liikevaihto laski 4 % ja oli 309,3 (323,2) milj. euroa. Liikevaihto nousi HTJ:ssä ja Nordic Rescue Groupissa ja laski KH-Koneissa sekä Indoor Groupissa. Liikevoitto oli positiivinen kaikissa segmenteissä. Segmenteistä Nordic Rescue Group ja HTJ onnistuivat parantamaan liikevoittoaan vertailukaudesta ja niiden kannattavuus on kääntynyt selvästi voitolliseksi. Emoyhtiön osuus katsauskauden liikevoitosta oli -2,2 (-1,4) milj. euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kulujen nousuun ovat vaikuttaneet strategiamuutokseen liittyvät projektikulut ja kertaluonteiset erät, joita oli katsauskaudella 0,8 milj. euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

KH Groupin konserniyhtiö Indoor Group Holding Oy sai lokakuussa sitoumukset suurimmilta omistajilta yhteensä 2,75 milj. euron lisäsijoituksista taseaseman vahvistamiseksi. KH Group Oyj:n osuus pääomalainasta on 2,1 milj. euroa. Lisäsijoitus toteutetaan joulukuun 2023 loppuun mennessä.

Tulevaisuuden näkymät

KH Groupin keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan samanaikaisesti aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan.

KH Groupin nykyisen ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä konsernin taloudellista ohjeistusta. KH Groupin strategiasta ja taloudellisista tavoitteista kerrotaan 29.11.2023 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

KH GROUP OYJ



Lauri Veijalainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.





