Exterro fait l’acquisition de Divebell, leader des solutions de Data Discovery

PORTLAND, Oregon, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité (« GRC ») dans le domaine juridique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Divebell, une solution SaaS de Data Discovery parmi les meilleures de sa catégorie. En combinant les capacités de Data Discovery avancées de Divebell avec la plateforme complète GRC Legal d’Exterro, notamment ses flux de travail de gouvernance riches en informations, Exterro assoit encore son statut de seule et unique entreprise capable d’aider à relever les défis liés aux données juridiques, réglementaires et de conformité auxquels sont confrontées les sociétés, les organisations gouvernementales et les multinationales.



Avec cette acquisition, Exterro s’apprête à révolutionner la façon dont les organisations localisent, comprennent et utilisent leurs données structurées et non structurées pour l’e-discovery, la criminalistique numérique d’entreprise, la conformité en matière de confidentialité des données, la sécurité des données et les plans d’intervention en cas de violations, sans oublier les défis émergents liés à l’intelligence artificielle (« IA »), à l’instar de la législation et de la gouvernance y relatives.

« À une époque où les réglementations centrées sur les données se renforcent et où les fonctions organisationnelles convergent sous contrôle juridique, il n’a jamais été aussi crucial de disposer d’une plateforme agile, précise et globale pour localiser et contextualiser automatiquement toutes les données d’entreprise disponibles », explique Bobby Balachandran, fondateur et PDG d’Exterro, avant de poursuivre : « Ceci est particulièrement important, car les entreprises s’acquittent de leurs obligations légales en matière de gouvernance, de risque et de conformité sur fond d’une adoption rapide des technologies de l’IA. Le contrôle efficace et effectif des ensembles de données d’apprentissage est impératif pour assurer une bonne gouvernance des données et éviter les problèmes de confidentialité et de propriété intellectuelle. Cette acquisition arme les organisations des outils dont elles ont besoin pour appréhender l’origine de leurs données et garantir des résultats fiables et impartiaux. »

L’acquisition s’appuie sur le partenariat historique entre Exterro et Divebell pour accélérer l’intégration de la technologie d’automatisation de la Data Discovery dans la plateforme plus globale d’Exterro, aplanissant ce faisant de nombreuses difficultés clés pour les professionnels de l’e-discovery, de la confidentialité et des plans d’intervention en cas de violation. Voici quelques exemples de cas d’utilisation dont les clients d’Exterro bénéficieront suite à cette acquisition :

E-Discovery Data Discovery transfrontalière : localiser facilement les données relevant de différentes juridictions et déterminer où les données sont transférées au-delà des frontières, Recherche de données structurées : effectuer des recherches rapides dans des bases de données structurées, afin de trouver des informations pertinentes dans le cadre d’affaires juridiques, Cartographie des données pour l’e-discovery : simplifier l’élaboration d’une carte des données qui représente les systèmes et les applications dans l’environnement de l’organisation et les données qu’ils contiennent, Indicateurs de mise en suspens juridique : permettre de détecter automatiquement les données faisant l’objet d’une mise en suspens juridique, en fournissant des informations critiques et opportunes aux équipes chargées de la sécurité de l’information et de la gouvernance des données ;

Confidentialité Conformité aux réglementations relatives à la confidentialité : permettre aux organisations d’automatiser la mise en conformité avec les lois mondiales complexes relatives à la confidentialité, Conformité en matière de conservation aux fins d’archivage/conservation des données : classer les documents et appliquer les politiques de conservation dans tous les systèmes,

Cybersécurité et plan d’intervention en cas de violation Gestion de la sécurité des données (DSPM) : conserver une image de référence, continue et précise de l’emplacement de stockage de vos données sensibles et des personnes qui y ont accès, et veiller à la résolution rapide des écarts par rapport à cette référence, Plan d’intervention en cas de violation : obtenir rapidement des informations sur les ensembles de données compromis, par exemple le niveau de sensibilité des données et les personnes concernées.





« Dans un monde où les violations de données et les problèmes de confidentialité sont de plus en plus fréquents, le partenariat avec Divebell s’est révélé l’une de nos décisions les plus stratégiques et les plus bénéfiques. Ils nous ont en effet aidés à rester à jour et à nous conformer à l’évolution des lois sur la confidentialité », indique Shekar Raman, PDG de Birdzi.

Dès sa conception, le moteur de Data Discovery de Divebell a été pensé pour appliquer des techniques statistiques et d’apprentissage automatique avancées qui analysent rapidement, efficacement et avec souplesse de grands volumes de données afin d’aider les entreprises à utiliser l’IA de manière responsable. Exterro commencera immédiatement à intégrer ses propres capacités d’IA responsable dans la solution de Data Discovery de Divebell, permettant ainsi à ses clients de satisfaire plus rapidement, à moindre coût et de manière justifiable à leurs obligations légales et de conformité. Les clients bénéficieront également d’une infrastructure d’assistance unifiée unique en son genre, au sein de laquelle toutes les questions relatives à la Data Discovery et les questions juridiques plus générales en matière de GRC seront acheminées via le processus de service à la clientèle bien établi d’Exterro.

« La combinaison de la technologie de Divebell avec l’équipe de développement de classe mondiale d’Exterro et ses capacités d’IA leaders sur le marché permettra d’aboutir à des solutions plus rapides, plus puissantes et moins onéreuses pour répondre aux obligations réglementaires et de conformité », déclare Vikram Shrowty, PDG et cofondateur de Divebell. « L’intégration de Divebell à la plateforme de données établie d’Exterro offrira aux clients une visibilité automatique continue de leurs données et leur permettra de détecter, mesurer et remédier automatiquement aux risques dans leur écosystème de données. Si l’on tient compte de la rapidité du retour sur investissement, cette opération aura un effet transformateur sur un marché où les solutions concurrentes sont soit difficiles à mettre en œuvre, soit insuffisamment automatisées, voire les deux à la fois. »

Les conditions financières de l’opération n’ont pas été communiquées. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Data Discovery d’Exterro, consultez le site https://www.exterro.com/privacy-software/data-discovery.



À propos d’Exterro, Inc.

Exterro permet aux équipes juridiques de gérer de manière proactive et justifiable leurs exigences en matière de gouvernance, de risque et de conformité juridiques (Legal GRC). Son logiciel Legal GRC est la seule plateforme complète qui tire parti de l’automatisation et de l’optimisation des flux de travail. Il s’agit en outre de l’une des premières à utiliser l’IA responsable, pour offrir aux professionnels des informations utiles et un contrôle sur les interconnexions complexes de la confidentialité, des opérations juridiques, des enquêtes numériques, des plans d’intervention en cas d’incident de cybersécurité, de la conformité et de la gouvernance de l’information. Aux quatre coins du monde, des milliers d’équipes d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, visitez www.exterro.com

À propos de Divebell

La puissante plateforme de Data Discovery de Divebell fournit une base solide pour la mise à l’échelle opérationnelle de vos programmes de gouvernance des données, de gestion de la confidentialité des données et de protection des données. L’architecture légère et moderne de Divebell permet aux clients d’analyser rapidement des pétaoctets de données, afin d’appréhender l’empreinte des données sensibles, d’identifier les risques et de faciliter les flux de travail collaboratifs dans l’optique de garantir un niveau de risque approprié. La plateforme de Divebell permet à ses clients de gérer en toute confiance leurs données essentielles. Pour plus d’informations, visitez www.divebell.com

