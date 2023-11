eXp Realty Perkenalkan Perkongsian Inovatif dengan HomeHunter untuk Selaraskan Pencarian Hartanah Antarabangsa

BELLINGHAM, Wash., Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” dan anak syarikat teras bagi eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan perkongsian baharu dengan HomeHunter , sebuah aplikasi web inovatif yang direka untuk memperbaik proses pencarian rumah untuk pengguna di seluruh Eropah, Timur Tengah, Afrika Selatan, India, Australia dan New Zealand.



HomeHunter dikuasakan oleh WikiRealty dan melangkaui alat carian tradisional, menyediakan platform yang diperibadikan, menyeluruh dan terpusat untuk pencarian rumah global yang mudah. Ia melangkaui had pengesanan individu untuk melancarkan proses pencarian rumah dengan mengumpulkan data daripada pelbagai platform antarabangsa. Ia juga menampilkan fungsi penanda halaman intuitif yang membolehkan pengguna menyimpan hartanah kegemaran mereka dari kawasan dan platform yang berbeza dengan hanya satu klik, dan menyediakan senarai cadangan hartanah yang dipilih susun berdasarkan sejarah carian pengguna.

“HomeHunter bersedia untuk menjadi sumber teras yang menyenaraikan data di seluruh dunia dengan peluang yang julung kali berlaku,” kata Glenn Sanford, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif eXp Realty. “Kami amat berbangga menjadi pembrokeran perintis yang menawarkan ejen kami akses kepada alat ini bagi meningkatkan pengalaman pencarian rumah untuk pelanggan mereka. Ia menunjukkan komitmen kami untuk meningkatkan cadangan nilai ejen kami pada skala antarabangsa. Dengan memperkemas proses pembelian rumah untuk pengguna, alat ini memperkasakan ejen eXp Realty untuk memperuntukkan lebih banyak masa mereka kepada peluang menjana pendapatan.”

