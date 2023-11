AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2023

15:00 Lontoo, 17:00 Helsinki, 3 Marraskuuta 2023 - Afarak Group SE (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q3 2023

Afarak-konsernin tuotanto vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä oli korkeampi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä teimme mittavia huoltotöitä ja tänä vuonna ollaan melkein takaisin vuoden 2021 tuotannossa. Markkinat ovat heikentyneet pääosin Euroopassa (sekä kysynnän että marginaalin osalta) vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, odotusten ja aiemman ilmoituksen mukaisesti.

Q3/2023 Q3/2022 Muutos Q1-Q3/ 2023 Q1-Q3/ 2022 Muutos 2022 Erikoismetalliseostuotanto mt 22 305 17 790 25,4% 69 302 64 084 8,1% 87 734 Jalostustoiminta mt 4 998 4 417 13,2% 18 528 21 062 -12,0% 26 642 Kaivostoiminta mt 17 307 13 373 29,4% 50 775 43 022 18,0% 61 092 Etelä-Afrikan kaivokset mt 61 904 17 545 252,8% 191 407 27 005 608,8% 71 271 Kaivostoiminta mt 61 904 17 545 252,8% 191 407 27 005 608,8% 71 271

Jalostustoiminta

Tuotantomäärät kasvoivat 13,2 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Saksan jalostuslaitos tuotti koko kolmen kuukauden ajan. Afarak ei tuottanut lokakuun 2023 aikana mukauttaakseen tuotantoa toteutuneeseen myyntiin. Uunit käynnistettiin uudelleen 31.10.2023.

Kaivostoiminta

Kaivostoiminnan kokonaismäärän merkittävä kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Turkin kaivosten kaivostuotanto oli 29,4 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Kuten edellä, teimme huoltotöitä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ja olemme nyt palanneet vuoden 2021 tuotantotasolle.

Etelä-Afrikassa tuotanto kasvoi edelleen suotuisan markkinatilanteen ansiosta, vaikka toimintamme on edelleen verrattain pientä.





Helsinki, 3 Marraskuuta , 2023

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group SE

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

