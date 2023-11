Vertex conclut un partenariat avec Shopify pour simplifier la conformité aux règles fiscales à l'échelle mondiale

KING OF PRUSSIA, État de Pennsylvanie, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ :VERX), ci-après « Vertex » ou « la Société », fournisseur mondial de technologies dans le domaine fiscal, annonce aujourd'hui la conclusion d’un partenariat avec Shopify Inc. (NYSE, TSX : SHOP), spécialiste de l’infrastructure web essentielle au commerce.



Cet accord permettra aux entreprises commerciales qui développent des stratégies de vente aux entreprises (B2B) et aux particuliers (B2C) de s'appuyer sur la plateforme Shopify Tax pour automatiser à la fois le calcul des taxes et la conformité aux règles fiscales à l'échelle internationale. La plateforme en mode SaaS supprime les obstacles à l’essor du commerce et accélère les transactions. Elle permet en effet d'éliminer l’ajustement manuel des taux et la mise à jour de réglementations complexes en vigueur dans plus de 195 pays, notamment pour la taxe d'utilisation, la taxe sur les biens et services et la taxe sur la valeur ajoutée imposées aux vendeurs.

Vertex est le premier partenaire technologique fiscal à rejoindre le programme de partenaires Shopify. À ce titre, la Société propose aux entreprises en phase de croissance une solution globale unique pour simplifier le processus complexe associé aux régimes transfrontaliers de taxation indirecte.

« Notre vocation est d’accompagner les entreprises à faire évoluer leur modèle commercial pour créer une expérience commerciale unique, a déclaré Chris Jones, Directeur commercial de Vertex. Grâce à l'intégration des solutions Vertex, les détaillants qui font appel à Shopify peuvent s'assurer que l’application des taxes se fait avec précision et cohérence indépendamment des modalités, du moment ou du lieu où s'effectuent les transactions de leurs clients ».

Le partenariat entre Vertex et Shopify intervient alors que le leader du commerce continue d'accélérer l'introduction de produits innovants destinés aux entreprises. Aux États-Unis, Shopify alimente 10 % du commerce électronique, et a récemment rejoint les leaders au classement 2023 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner® consacré à l’e-commerce, l’analyse de référence pour les décideurs des entreprises commerciales, et y a obtenu les meilleurs résultats en matière de capacité d’exécution.

« L’accueil de Vertex au cœur de notre programme de partenaires se veut une réponse aux complexités propres à la vente dans de multiples juridictions fiscales dans le monde et dans des segments de niche, grâce à un service suffisamment flexible pour évoluer avec les entreprises commerciales, a observé Bobby Morrison, Directeur financier chez Shopify. Ensemble, Vertex et Shopify décuplent la valeur ajoutée pour les détaillants et permettent aux entreprises de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance ».

Pour en savoir plus sur l’intégration Vertex - Shopify, consultez le site : https://www.vertexinc.com/partners/shopify.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan qui développe des solutions dédiées à la gestion de la fiscalité indirecte. La Société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter à des secteurs d’activité spécifiques pour les principales catégories de taxes indirectes, notamment la taxe sur les ventes, la taxe d'utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires. Domiciliée en Amérique du Nord, avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et propose ses services aux entreprises dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Shopify

Shopify est l’entreprise leader du commerce dans le monde qui met à disposition une infrastructure technologique fondamentale, fournissant des outils fiables pour démarrer, développer et gérer une affaire de vente au détail de toute taille. Shopify améliore le commerce pour tous grâce à une plateforme et à des services conçus pour la rapidité, la personnalisation, la fiabilité et la sécurité tout en offrant une meilleure expérience d’achat aux consommateurs en ligne, en magasin, et partout ailleurs. Shopify héberge des millions d'entreprises dans plus de 175 pays et bénéficie de la confiance de Mattel, Gymshark, Heinz, FTD, Netflix, Kylie Cosmetics, SKIMS, Supreme et bien d’autres marques. Pour plus d’informations, consultez le site : www.shopify.com.

COPYRIGHT © 2023 VERTEX, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. TOUTES LES DÉCLARATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE RELEVANT PAS DE FAITS HISTORIQUES CONSTITUENT DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES AU SENS DE LA LOI AMÉRICAINE « PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT » DE 1995.

