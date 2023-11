Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Chiffre d’affaires en hausse de +18,0% au 3 ème trimestre 2023, à 250,7 M€

trimestre 2023, à 250,7 M€ Chiffre d’affaires en hausse de +17,2% sur les 9 premiers mois 2023, à 769,7 M€

Une croissance portée par l’excellente dynamique au Benelux et qui confirme la dimension internationale du Groupe

Confirmation d’une croissance à deux chiffres sur l’exercice, permettant au Groupe de dépasser le cap symbolique du milliard d’euros en 2023

Confirmation de la poursuite de l’amélioration de la rentabilité dans toutes les zones géographiques au 2ème semestre 2023

En millions d’euros 9 mois 3ème trimestre 2023 2022 Var. % 2023 2022 Var. % Total 769,7 656,8 +17,2% 250,7 212,4 +18,0% Dont France 297,8 318,6 -6,5% 98,4 96,7 +1,7% Dont Benelux 269,6 152,1 +77,2% 89,6 53,6 +67,1% Dont Autres Pays 202,3 186,1 +8,7% 62,7 62,1 +1,0%

Les activités hors France représentent 61% du chiffre d’affaires du Groupe

Chiffre d’affaires consolidé

Au 3ème trimestre de l’exercice 2023, Solutions30 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 250,7 millions d’euros, en progression de +18,0% par rapport à la même période de l’exercice 2022 (17,3% en croissance organique).

Pour l’ensemble des neuf premiers mois de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’élève à 769,7 millions d’euros, par rapport à 656,8 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 17,2% (16,9% en organique).

Cette croissance s’appuie principalement sur l’excellente dynamique de Solutions30 au Benelux. L’expertise reconnue du Groupe dans le déploiement des réseaux Internet très haut débit (FTTH) lui a permis d’acquérir une position concurrentielle de référence sur ce marché, alors que de nouveaux territoires s’ouvrent avec de premiers contrats significatifs attendus en Allemagne dans les toutes prochaines semaines.

Chiffre d’affaires par zone géographique

En France, le chiffre d’affaires atteint 98,4 millions d’euros au 3ème trimestre 2023 contre 96,7 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance de 1,7% (0,2% en organique).

L’activité « Connectivity » réalise un chiffre d’affaires de 70,9 millions d’euros, en progression de 2,9% par rapport au 3ème trimestre 2022. Le traditionnel pic d’activité de la rentrée, qui s’étend habituellement de septembre à novembre, s’est concentré sur les mois de septembre et octobre, avec un effet favorable sur ce trimestre mais qui sera, du fait de cette anticipation, pénalisant au 4ème trimestre sans toutefois remettre en cause l’amélioration globalement constatée en France cette année.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires s’élève à 13,0 millions d’euros contre 11,5 millions d’euros un an plus tôt, en hausse de 12,9% (0,4% en organique). Cette performance s’explique par le développement des activités liées à la transition énergétique à laquelle vient s’ajouter la contribution d’Elec ENR, intégrée dans les comptes du Groupe depuis début juillet 2023. Cela gomme totalement la baisse de l'activité Linky et confirme la capacité du groupe à renouveler son offre dans de bonnes conditions sur ce segment maintenant que les supply chains sont complètement rétablies. Enfin, l’activité « Technology » enregistre un chiffre d’affaires de 14,5 millions d’euros, en retrait de 11,2 % sur le trimestre, dans un contexte économique dégradé qui amène les clients à réduire leurs investissements.

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires en France atteint 297,8 millions d’euros, en repli de 6,5% (-7% en organique).

En France, la priorité est donnée à la restauration de la rentabilité, grâce à la mise en œuvre d’un plan d’actions en 5 points :

Réorganisation de l’activité « Energy » avec une offre déclinée autour de 5 piliers : le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électrique en B-to-B-to-C, le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électrique en B-to-B, le photovoltaïque « industriel », le photovoltaïque « mass market » et les réseaux intelligents (« smart grid »). Développement de la polyvalence des techniciens sur les différentes activités du Groupe. Poursuite de l’intégration des activités de Scopelec dans le Sud-est et optimisation de l’appareil productif. Industrialisation et optimisation des process et des outils informatiques, dans une optique d’amélioration permanente de la qualité et de maximisation des synergies entre activités. Réduction des coûts centraux et des frais généraux.

Les premiers effets de ce plan se sont fait sentir dès le premier semestre et ils devraient perdurer au cours des prochains trimestres.

Au Benelux, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 s’établit à 89,6 millions d’euros contre 53,6 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 67,1%.

L’activité « Connectivity » réalise un chiffre d’affaires de 72,4 millions d’euros sur le trimestre, contre 40,3 millions d’euros au 3ème trimestre 2022. Cette hausse du chiffre d’affaires de 79,7% reflète la rapidité avec laquelle s’opère le déploiement du réseau très haut débit en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi que la capacité du Groupe à recruter, former et déployer rapidement des techniciens sur le terrain pour capter puis consolider des parts de marché significatives. Solutions30 profite désormais pleinement de sa très longue expérience acquise sur le marché français et démontre sa capacité à répliquer son modèle de création de valeur dans d’autres pays européens.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires est de 12,8 millions d’euros contre 9,5 millions d’euros un an plus tôt, en croissance de 35,4 %. Cette activité reste tirée par la poursuite des déploiements de compteurs intelligents en Flandre et par le démarrage de nouveaux contrats dans les activités liées aux énergies nouvelles, à la mobilité électrique et aux smart grids, démontrant les synergies du modèle créé par Solutions30.

Enfin, L’activité « Technology » enregistre un chiffre d’affaires de 4,3 millions d’euros, en hausse de 12,9%.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires est de 269,6 millions d’euros, en progression de 77,2%. Le Benelux représente désormais 35% du chiffre d’affaires du Groupe, soit presqu’autant que son marché historique, la France, confirmant la nouvelle dimension internationale acquise par Solutions30.

La marge d’EBITDA qui avait été temporairement impactée par la très forte croissance du 1er semestre se redresse comme prévu grâce à une meilleure optimisation des équipes sur le terrain, et au renforcement de l’efficacité de nos process opérationnels.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 62,7 millions d’euros sur le trimestre, contre 62,1 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 1,0 %.

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 16,4 millions d’euros contre 16,2 millions d’euros un an plus tôt. Le Groupe a renouvelé un contrat majeur avec son premier client sur ce territoire. Les termes de ce contrat prévoient une collaboration élargie entre les deux partenaires dans le domaine du coaxial. Dans le secteur de la fibre, et après l’aboutissement positif de projets pilotes, Solutions30 s’attend à la signature d’importants contrats de déploiement dans les toutes prochaines semaines. Ces contrats sont hautement stratégiques pour le Groupe car le marché allemand dispose du plus fort potentiel en Europe, avec seulement 4 millions de foyers abonnés à la fibre représentant moins de 10% du nombre total de foyers allemands. Ils devraient assurer les prochains relais de croissance du groupe, après le Benelux, garantir une forte croissance organique et donc une meilleure visibilité.

En Italie, le chiffre d’affaires s’établit à 12,7 millions d’euros au 3ème trimestre 2023 contre 14,8 millions d’euros un an plus tôt. Le Groupe a choisi de temporiser le rythme de ses interventions dans le déploiement de la fibre en raison de conditions d’exécution dégradées sur ses contrats et de revoir son organisation afin de limiter les pertes sur ce territoire et le temps qu’un accord soit trouvé avec les clients.

Sur la péninsule ibérique, le chiffre d’affaires s’élève à 13,0 millions d’euros contre 14,4 millions d’euros un an plus tôt. Comme déjà indiqué, le Groupe se recentre sur ses activités les plus rentables, en particulier dans le secteur de l’énergie tandis que le marché télécoms est globalement mature.

En Pologne, le chiffre d’affaires s’élève à 11,7 millions d’euros en croissance de 48,8%. Le pays bénéficie toujours d’une très bonne dynamique de conquête de parts de marché, tant dans les réseaux fixes que mobiles.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions30 réalise 9,0 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en hausse de 2,3%. Le Groupe a abandonné certaines activités historiques pour se recentrer sur le développement des activités de déploiements FTTH plus rentables et conformes aux critères de rentabilité du groupe.

Dans l’ensemble de ces pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 202,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2023, soit une croissance de 8,7% (8,6% en organique) par rapport à la même période de 2022.

Perspectives

Pour l’ensemble de l’exercice 2023, Solutions30 confirme son objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.

Le Groupe travaille à l’optimisation de son portefeuille de services et à la restauration de ses marges vers un niveau de marge d’EBITDA (norme IFRS) à deux chiffres Lorsque Solutions30 recrute, forme et déploie son organisation pour assurer des cadences de production qui s’accélèrent, le modèle économique ne peut être parfaitement optimisé et par conséquent, sa marge d’EBITDA peut être temporairement impactée. Au 2nd semestre 2023, la marge d’EBITDA continuera de progresser. Le groupe anticipe le retour à une marge d'EBITDA à deux chiffres dans le courant de l'exercice 2024, le calendrier précis dépendant de la rapidité des montées en charge des déploiements qui vont débuter en Allemagne.

Le Groupe ambitionne de renouer avec une stratégie de croissance rentable et pérenne, alors qu’une nouvelle période s’annonce, marquée par l’ouverture du marché allemand. La politique de financement de Solutions30, qui repose sur l’autofinancement et un endettement maîtrisé, continuera de s’appuyer sur trois piliers :

Le BFR « récurrent » sur les contrats historiques est financé par le recours au factoring. Le programme d’affacturage déconsolidant reste compétitif, même dans le contexte actuel de remontée des taux, compte tenu de la qualité des clients et des créances cédées.

Les montées en charge sont financées par la trésorerie du Groupe. Solutions30 a démontré sa capacité à autofinancer des niveaux de croissance extrêmement élevés par le passé, et le recentrage sur les activités rentables associés au redéploiement du modèle économique historique du Groupe permettront de poursuivre sur cette voie, y compris demain avec l’intégration du marché allemand.

Les acquisitions opportunistes sont financées par la dette long terme dans la mesure où le Groupe dispose d’une bonne capacité d’endettement avec un ratio Dette nette/EBITDA de 1,7 à fin juin 2023.

A travers cette politique de financement non dilutive à laquelle Solutions30 n’entend pas déroger, la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle optimisée et le déploiement de l’offre sur des marchés rentables à fort potentiel, le Groupe vise à relancer dans les plus brefs délais la création de valeur actionnariale.

Calendrier de communication 2024

Webinaire – Modèle de développement de Solutions 30 : 13 décembre 2023

Chiffre d’affaires 2023 : 24 janvier 2024

Résultats annuels 2023 : 3 avril 2024

Rapport annuel 2023 : 19 avril 2024

Capital Markets Day : Mai 2024

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : 13 mai 2024

Assemblée Générale annuelle des actionnaires : Juin 2024

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024 : 24 juillet 2024

Résultats du 1er semestre 2024 : 18 septembre 2024

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 : 6 novembre 2024

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Leslie Jung - Tél : +33 (0)6 78 70 05 55 - ljung@image7.fr

Pièce jointe