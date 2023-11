Communiqué de presse

Paris, le 9 novembre 2023 – 17h30

Rubrique finance

HOPSCOTCH GROUPE

annonce l’initiation de couverture de son titre

par In Extenso Finance

HOPSCOTCH Groupe (Euronext Growth FR0000065278), groupe de conseil en communication, acteur majeur Digital, Relations Publics, Influence et Evénement, annonce l’initiation de la couverture de son titre par In Extenso Finance, société d’ingénierie financière de référence sur le marché français, dédiée aux entreprises en croissance.

Le lancement du suivi du titre HOPSCOTCH Groupe par In Extenso Finance est marqué par la publication, le 7 novembre 2023, d’une étude intitulée « Hopscotch – Prendre soin de votre réputation », assortie d’une recommandation à l’achat fort avec un objectif de cours de 29,10 € par action.

Cette collaboration nouvelle signe la volonté d’HOPSCOTCH de renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs et de toujours faire la démonstration de ses efforts de transparence pour l’ensemble de ses publics (investisseurs, partenaires, clients, collaborateurs).

L’initiation de couverture est à consulter sur le site Internet d’In Extenso Finance.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et

ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence,

digital, événementiel, relations publics et marketing services, au profit de problématiques aussi bien Art de Vivre que Corporate.

HOPSCOTCH réunit en France (Paris, Lyon, Lille, Marseille) et à l’international (4 hubs continentaux en Asie, Amérique, Europe & Moyen-Orient) plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital

relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event /

PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, Alizeum, heaven,

Hopscotch Interface Tourism, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR,

Sagarmatha, Hopscotch Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 40 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume

d’affaires de 246,9 millions € et 86,1 millions € de marge brute en 2022.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

