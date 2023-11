Vantiva : Point d’étape sur l’acquisition des actifs Home Networks de CommScope

Communiqué de Presse

Point d’étape sur l’acquisition des actifs Home Networks de CommScope

Paris – 10 novembre 2023 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI),

Le 3 octobre 2023, Vantiva a annoncé la conclusion d’un accord avec CommScope en vue d'acquérir son activité réseaux domestiques (Home Networks), contre une participation de 25 % dans Vantiva.

Dans ce cadre, l’intégralité du prix d’acquisition sera réinvestie par CommScope dans le cadre d'une augmentation de capital réservée lui conférant 25 % du capital de Vantiva (post-augmentation de capital)1. A cet effet, la société a publié ce jour les projets de résolutions au BALO.

Vantiva rappelle que, du point de vue des parties, la valeur de l’opération réside principalement dans la réalisation de synergies futures rendues possible par la combinaison des activités Home Networks avec Vantiva. L’intégration des activités acquises devrait conduire à un besoin de financement supplémentaire avant de constater le bénéfice des synergies. En conséquence la société prévoit de répondre à ces nouveaux besoins notamment par une extension de ses lignes de crédit existantes au périmètre combiné et par l’optimisation de la gestion du BFR acquis. Ainsi, la société est confiante dans sa capacité à faire face aux besoins de liquidité résultant de l’opération dans les douze prochains mois.

Pour les besoins de l'opération, Vantiva et CommScope ont retenu, sur la base essentiellement d’une actualisation des flux futurs, une valeur de 88 millions d’euros pour les actifs acquis. Cette valorisation ainsi que la parité d'échange feront l'objet d'une attestation d'équité par RSM, agissant en tant qu'expert indépendant. Cette dernière sera mise à disposition sur le site internet de Vantiva préalablement à l'Assemblée générale.

La valorisation des actifs acquis qui a été retenue pour les besoins de l'opération aboutit à un prix d’émission unitaire des actions Vantiva de soixante-cinq centimes d’euro (0,65€) (prime d’émission comprise). Cette valorisation ne préjuge pas de l'évolution du cours de bourse de Vantiva.

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complètes de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le document d'enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023, sous le numéro D-23-0337.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

1 La souscription par CommScope à l'augmentation de capital réservée interviendra par voie de compensation de créance.

