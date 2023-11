Bigbank AS 2023. aasta oktoobri tulemused

2023. aasta oktoobri tulemused olid Bigbanki jaoks head. Kasvasid nii hoiuseportfell kui ka laenuportfell.

Hoiustes tuli kasv säästuhoiuse portfellist, mille maht ületas oktoobris 900 milljoni euro piiri. Arvestatava panuse on selleks andnud ka lisaks ajalooliselt tugevatele Hollandi, Saksa ja Austria turgudele Eesti ja Soome turud, kus Bigbank alustas säästuhoiuse pakkumisega 2023. aasta jooksul. Tähtajaliste hoiuste maht püsis oktoobris sisuliselt samal tasemel, samuti 900 miljoni euro juures.

Bigbank hoiab hoiuseintresse jätkuvalt turu tipus, mis võimaldab Bigbanki hoiuseklientidel järjest enam tõusnud intressikeskkonnast kasu lõigata.

Laenude osas püsis ärilaenude portfell septembri lõpuga võrreldes samal tasemel, kasvunumbreid näitasid kodulaenude ja tarbimislaenude portfellid; suurimat kasvu näitas sealjuures kodulaenude portfell.

Laenuportfelli kvaliteet on 2023. aasta 10 kuu lõikes endiselt rahuldav, kuid oktoobri 3,0 miljoni euro suurune laenuallahindluste maht viis 10 kuu laenuallahindluste mahu 17,0 miljoni euroni, mis näitab, et mõningane laenuportfelli kvaliteedi langus on aasta jooksul siiski toimunud.

2,8 miljoni euro suurune oktoobri puhaskasum on soliidne kuine näitaja, mis võimaldab 2023. aasta 10 kuu vaates kindlasti püüda tugevaimat aasta koondtulemust Bigbanki ajaloos.

Bigbanki 2023. aasta oktoobri majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 537 miljonit eurot 1,85 miljardi euroni (+41%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 349 miljonit eurot 1,63 miljardi euroni (+27%).

Neto intressitulud olid oktoobris 9,6 miljonit eurot, aasta kümne esimese kuuga kokku 82,4 miljonit eurot. Kümne esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 13,8 miljonit eurot (+20%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta kümne esimese kuuga 17,0 miljonit eurot; võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 4,6 miljonit eurot ehk 38%.

Oktoobri puhaskasum oli 2,8 miljonit eurot. Kümne esimese kuu kasum kokku moodustas 32,2 miljonit eurot; kasv võrreldes 2022. aastaga oli 8,5 miljonit eurot ehk 36%.

Omakapitali tootlus oli kümne esimese kuu koondvaates 17,0%.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Oktoober 2023 10 kuud 2023 10 kuud 2022 Muutus, % Neto tegevustulud kokku, sh 10 263 92 459 74 904 17 555 +23% Neto intressitulu 9 635 82 425 68 635 13 790 +20% Neto teenustasud 366 6 837 6 155 682 +11% Tegevuskulud kokku, sh -3 992 -38 080 -34 798 -3 282 +9% Palgakulud -2 038 -19 725 -17 866 -1 859 +10% Halduskulud -1 291 -12 448 -14 164 1 716 -12% Kasum enne allahindluste kulu 6 271 54 379 40 106 14 273 +36% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -2 998 -16 984 -12 337 -4 646 +38% Tulumaks -436 -4 606 -4 048 -558 +14% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 2 836 32 789 23 721 9 068 +38% Kahjum lõpetatud tegevustest 0 -557 0 -557 Aruandeperioodi kasum 2 836 32 232 23 721 8 511 +36%





Ärimahud, tuhandetes eurodes Oktoober 2023 10 kuud 2023 10 kuud 2022 Muutus, % Klientide hoiused ja saadud laenud 1 853 600 1 853 600 1 316 121 537 479 +41% Nõuded klientidele 1 630 400 1 630 400 1 281 396 349 004 +27% Võtmenäitajad Oktoober 2023 10 kuud 2023 10 kuud 2022 Muutus ROE 14,3% 17,0% 14,8% +2,1pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 38,9% 41,2% 42,5% -1,3pp Soovitusindeks (NPS) 57 58 51 +7





Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee