Aarhus, den 16. november 2023.

Fondsbørsmeddelelse nr. 194/2023

Delårsrapport for 3. kvartal 2023

(Periode 1. januar – 30. september 2023)

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2023

Boligejendomme udgør ca. 77% af selskabets investeringsejendomme, hvor 98,5% er udlejede. For kontor er 99,2% udlejede og for erhverv er udlejningen 96,5%. Selskabets huslejeindtægter stiger med 5,1% i forhold til samme periode året før.

Omsætningen andrager 147,6 mio. DKK pr. 30.09.2023 mod 140,4 mio. DKK pr. 30.09.2022.

Resultat af primær drift udgør 86,5 mio. DKK pr. 30.09.2023 mod 85 mio. DKK pr. 30.09.2022.

Selskabets driftsomkostninger udgør 48 mio. DKK pr. 30.9.2023 mod 43,1 mio. DKK pr. 30.9.2022, der er påvirket af stigende vedligeholdelsesomkostninger, og stigende materialepriser og håndværkerudgifter.

Selskabets finansielle poster udgør 27,3 mio. pr. 30.9.2023 mod 20,1 mio. DKK pr. 30.9.2022. Selskabets rentesikringer har vist sig effektive og derfor har de stigende renter påvirket de finansielle omkostninger.

Resultat før skat og værdireguleringer udgør 59,1 mio. pr. 30.09.2023 mod 64,9 mio. DKK

pr. 30.09.2022.

Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med 66,0 mio. for de første ni måneder og med uændrede afkastprocenter. Heraf udgør aktiverede investeringer 26,3 mio. DKK og stigende EUR/DKK-kurs 9,3 mio. DKK.

Overskud efter værdiregulering og før skat andrager 125,2 mio. pr. 30.09.2023 mod 226,8 mio. DKK 30.09 2022.

Koncernens egenkapital udgør 2.047,4 mio. DKK pr. 30.09.2023 mod 1.778,2 mio. DKK pr. 30.09.2022.

Selskabets soliditet udgør 51,97% pr. 30.9.2023 mod 49,5% pr. 30.09.2022.

Selskabets LTV pr. 30.09.2023 er på 36,5% mod 37,5% pr. 30.09.2022.

Selskabets likvide midler udgør 267,6 mio. DKK.

Forventninger til 2023

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af krigen i Ukraine og påvirkningerne af råvare- og energimarkeder, hvilket kan påvirke årets resultat. Selskabets drift er påvirket af skærpede lovmæssige krav omkring energiforbrug i private boliger, og af den generelle prisudvikling i materialepriser og i håndværkerudgifter.

Selskabet forventer en omsætning på mellem 190-200 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 115-125 mio. DKK og et overskud før skat og værdireguleringer på 85-100 mio. DKK.

Selskabets byggeprojekt på Aarhus Ø

Lokalplan for byggeprojektet er godkendt af Aarhus Kommune på byrådsmødet i juni måned 2023. En beboer, i bygningen overfor byggefelt B, har klaget over Aarhus Kommunes godkendelse af lokalplanen, og har klaget til Planankenævnet, der behandler sagen. Klagen er altså ikke rettet mod Prime Office men mod Aarhus Kommune i forhold til byggereglement. Klagen forventes at blive behandlet i 1. kvartal 2024.

Bestyrelsen for Prime Office A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 3. kvartal 2023.

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

For yderlige oplysninger

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

