OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

21 November 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 November 2023 it had purchased a total of 71,494 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange, CBOE CXE and CBOE BXE through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE CXE CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 71,494 0 0 Highest price paid (per ordinary share) £3.9040 - - Lowest price paid (per ordinary share) £3.7120 - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) £3.7812 - -

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023. All shares have now been repurchased under the programme; in accordance with the terms of the programme, no further shares will be repurchased.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 392,599,807 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 392,599,807.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Jason Elphick

Group General Counsel and Company Secretary t: 01634 848 944

Investor relations

Email : osbrelations@osb.co.uk t : 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 16:07:35 GBp 199 373.40 XLON xea8KGgtesq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 16:07:35 GBp 69 373.40 XLON xea8KGgtess OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:59:30 GBp 305 375.20 XLON xea8KGgtKL$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:55:49 GBp 138 375.20 XLON xea8KGgtIEF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:55:49 GBp 300 375.20 XLON xea8KGgtIEH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:53:34 GBp 397 375.40 XLON xea8KGgtJOK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:51:58 GBp 336 374.80 XLON xea8KGgtHoi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:50:44 GBp 547 375.40 XLON xea8KGgtUcr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:49:53 GBp 703 375.60 XLON xea8KGgtUTL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:49:53 GBp 15 375.60 XLON xea8KGgtUTN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:49:51 GBp 646 374.80 XLON xea8KGgtUVD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:44:20 GBp 329 374.80 XLON xea8KGgtQtG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:44:20 GBp 85 374.80 XLON xea8KGgtQtI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:42:45 GBp 433 375.00 XLON xea8KGgtRly OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:42:45 GBp 622 375.20 XLON xea8KGgtRl@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:39:32 GBp 445 374.80 XLON xea8KGgtOPy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:39:32 GBp 531 374.80 XLON xea8KGgtOP2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:36:10 GBp 530 375.20 XLON xea8KGgt6T0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:36:10 GBp 877 375.20 XLON xea8KGgt6T7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:35:12 GBp 308 375.40 XLON xea8KGgt7x$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:35:12 GBp 900 375.40 XLON xea8KGgt7xz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:31:39 GBp 274 375.00 XLON xea8KGgt5@A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:31:31 GBp 553 375.00 XLON xea8KGgt54v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:31:01 GBp 445 375.20 XLON xea8KGgt5N2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:31:01 GBp 11 375.20 XLON xea8KGgt5N4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:31:01 GBp 552 375.40 XLON xea8KGgt5N6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:27:01 GBp 699 375.60 XLON xea8KGgt0W3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:23:46 GBp 193 375.00 XLON xea8KGgtEbI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:23:46 GBp 69 374.80 XLON xea8KGgtEbK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:23:46 GBp 85 374.60 XLON xea8KGgtEbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:23:46 GBp 300 374.60 XLON xea8KGgtEbT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:23:46 GBp 321 374.80 XLON xea8KGgtEbV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:23:46 GBp 237 374.80 XLON xea8KGgtEaX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:22:43 GBp 523 374.00 XLON xea8KGgtE2S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:12:55 GBp 612 373.20 XLON xea8KGgtBNi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:12:24 GBp 637 373.40 XLON xea8KGgt8aH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:08:27 GBp 437 374.80 XLON xea8KGgmss$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:08:27 GBp 623 375.00 XLON xea8KGgmss1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:06:11 GBp 529 375.00 XLON xea8KGgmtDY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:03:03 GBp 499 375.00 XLON xea8KGgmr12 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:02:56 GBp 199 375.20 XLON xea8KGgmrCi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:02:56 GBp 300 375.20 XLON xea8KGgmrCk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:02:56 GBp 286 375.20 XLON xea8KGgmrCm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:01:26 GBp 498 374.60 XLON xea8KGgmox5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 15:01:26 GBp 300 374.60 XLON xea8KGgmox7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:58:55 GBp 6 374.00 XLON xea8KGgmmyN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:55:54 GBp 494 374.80 XLON xea8KGgm@pQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:55:51 GBp 779 375.00 XLON xea8KGgm@oJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:54:48 GBp 12 375.20 XLON xea8KGgm$j4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:54:48 GBp 300 375.20 XLON xea8KGgm$j6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:54:48 GBp 332 375.20 XLON xea8KGgm$j8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:53:53 GBp 448 375.00 XLON xea8KGgm$8J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:50:00 GBp 1,063 375.00 XLON xea8KGgmuSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:50:00 GBp 336 374.60 XLON xea8KGgmuVW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:46:35 GBp 336 373.40 XLON xea8KGgmaMw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:41:05 GBp 327 371.20 XLON xea8KGgmWtE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:41:05 GBp 510 371.40 XLON xea8KGgmWtG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:39:58 GBp 619 371.60 XLON xea8KGgmXjl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:36:28 GBp 116 371.20 XLON xea8KGgmlSK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:36:28 GBp 300 371.20 XLON xea8KGgmlSM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:35:53 GBp 71 371.40 XLON xea8KGgmizP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:35:53 GBp 321 371.40 XLON xea8KGgmizR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:34:04 GBp 448 371.80 XLON xea8KGgmjVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:34:04 GBp 640 372.00 XLON xea8KGgmjVc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:30:53 GBp 326 372.00 XLON xea8KGgmeDb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:30:53 GBp 469 372.20 XLON xea8KGgmeDd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:28:53 GBp 148 372.80 XLON xea8KGgmMqL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:28:53 GBp 367 372.80 XLON xea8KGgmMqN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:28:37 GBp 119 373.00 XLON xea8KGgmM$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:28:37 GBp 388 373.00 XLON xea8KGgmM$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:24:28 GBp 22 373.80 XLON xea8KGgmK@E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:24:28 GBp 300 373.80 XLON xea8KGgmK@G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:24:28 GBp 94 373.80 XLON xea8KGgmK@I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:24:28 GBp 130 374.00 XLON xea8KGgmK@K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:24:28 GBp 464 374.00 XLON xea8KGgmK@M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:19:03 GBp 432 375.20 XLON xea8KGgmJid OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:19:03 GBp 523 375.40 XLON xea8KGgmJl$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:15:43 GBp 75 376.00 XLON xea8KGgmGSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:15:43 GBp 300 376.00 XLON xea8KGgmGSw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:14:31 GBp 709 376.20 XLON xea8KGgmHxK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:14:08 GBp 381 376.80 XLON xea8KGgmHD@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:14:07 GBp 209 377.00 XLON xea8KGgmHDI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:14:07 GBp 453 377.00 XLON xea8KGgmHDK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:14:07 GBp 69 377.00 XLON xea8KGgmHDM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:14:07 GBp 69 376.80 XLON xea8KGgmHDO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:11:38 GBp 80 376.00 XLON xea8KGgmUUS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:11:38 GBp 296 376.00 XLON xea8KGgmUUU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:04:05 GBp 252 376.00 XLON xea8KGgmQYY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 14:04:05 GBp 379 375.80 XLON xea8KGgmQYf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:53:39 GBp 52 375.40 XLON xea8KGgm7nS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:53:39 GBp 300 375.40 XLON xea8KGgm7nU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:53:39 GBp 505 375.60 XLON xea8KGgm7mW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:47:32 GBp 75 375.80 XLON xea8KGgm2h@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:41:07 GBp 151 375.80 XLON xea8KGgm0Jn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:41:07 GBp 185 375.80 XLON xea8KGgm0Jp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:39:14 GBp 389 375.40 XLON xea8KGgm10M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:36:07 GBp 425 375.60 XLON xea8KGgmEPr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:36:06 GBp 36 375.80 XLON xea8KGgmEPL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:36:06 GBp 300 375.80 XLON xea8KGgmEOg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:36:06 GBp 121 376.00 XLON xea8KGgmEOn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:36:06 GBp 451 376.00 XLON xea8KGgmEOp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:28:05 GBp 150 376.40 XLON xea8KGgmDIb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:28:05 GBp 300 376.40 XLON xea8KGgmDId OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:28:05 GBp 35 376.40 XLON xea8KGgmDIZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:28:04 GBp 1,309 376.80 XLON xea8KGgmDI$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:28:04 GBp 69 376.60 XLON xea8KGgmDI1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:28:04 GBp 336 376.60 XLON xea8KGgmDI4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:15:47 GBp 203 375.80 XLON xea8KGgnsie OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:15:47 GBp 144 375.80 XLON xea8KGgnsig OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:04:03 GBp 402 374.40 XLON xea8KGgnrJe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:01:54 GBp 336 375.00 XLON xea8KGgno2O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:01:54 GBp 362 375.40 XLON xea8KGgno2V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:01:54 GBp 69 375.40 XLON xea8KGgnoDb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:01:54 GBp 323 375.40 XLON xea8KGgnoDX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:01:54 GBp 178 375.40 XLON xea8KGgnoDZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 13:01:54 GBp 440 375.40 XLON xea8KGgnoDe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:49:06 GBp 455 375.20 XLON xea8KGgn@Rb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:42:22 GBp 73 375.20 XLON xea8KGgnz@k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:42:22 GBp 300 375.20 XLON xea8KGgnz@m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:36:09 GBp 318 375.40 XLON xea8KGgnx09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:34:37 GBp 389 375.60 XLON xea8KGgnumF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:34:29 GBp 105 375.80 XLON xea8KGgnuom OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:34:29 GBp 231 375.80 XLON xea8KGgnuoo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:34:28 GBp 44 376.00 XLON xea8KGgnuoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:34:28 GBp 202 376.00 XLON xea8KGgnuoE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:34:28 GBp 32 376.00 XLON xea8KGgnuoG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:31:26 GBp 357 375.80 XLON xea8KGgnv0M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:31:26 GBp 5 375.80 XLON xea8KGgnv0O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:27:56 GBp 210 376.00 XLON xea8KGgndbg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:27:56 GBp 138 376.00 XLON xea8KGgndbi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:22:32 GBp 358 376.20 XLON xea8KGgnbZ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:22:32 GBp 287 376.40 XLON xea8KGgnbZB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:22:32 GBp 78 376.40 XLON xea8KGgnbZD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:07:59 GBp 61 375.80 XLON xea8KGgnk16 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:07:58 GBp 256 376.00 XLON xea8KGgnk0m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:07:58 GBp 275 376.00 XLON xea8KGgnk0o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:03:14 GBp 298 377.00 XLON xea8KGgniPe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 12:00:17 GBp 440 377.00 XLON xea8KGgngm9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:58:43 GBp 387 376.60 XLON xea8KGgnhgg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:58:43 GBp 10 376.60 XLON xea8KGgnhgi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:51:33 GBp 446 377.20 XLON xea8KGgnM@7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:50:43 GBp 9 377.20 XLON xea8KGgnMNv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:49:52 GBp 336 377.80 XLON xea8KGgnNtz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:49:51 GBp 312 378.20 XLON xea8KGgnNtM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:49:51 GBp 383 378.40 XLON xea8KGgnNtO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:38:37 GBp 336 378.80 XLON xea8KGgnJsv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:34:07 GBp 340 379.00 XLON xea8KGgnHZ3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:34:07 GBp 489 379.20 XLON xea8KGgnHZ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:25:05 GBp 582 379.60 XLON xea8KGgnS4b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:20:49 GBp 355 378.60 XLON xea8KGgnQu3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:20:49 GBp 456 378.80 XLON xea8KGgnQu5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:20:49 GBp 100 378.80 XLON xea8KGgnQu7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:12:00 GBp 29 378.80 XLON xea8KGgnPL4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:12:00 GBp 333 378.80 XLON xea8KGgnPL6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:12:00 GBp 516 379.00 XLON xea8KGgnPL8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:01:24 GBp 377 379.60 XLON xea8KGgn2Bn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:01:24 GBp 471 379.80 XLON xea8KGgn2Bo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:01:24 GBp 69 379.80 XLON xea8KGgn2Bq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 11:01:24 GBp 410 379.80 XLON xea8KGgn2By OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:48:33 GBp 500 379.20 XLON xea8KGgnCEG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:48:33 GBp 26 379.20 XLON xea8KGgnCEI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:44:08 GBp 491 379.20 XLON xea8KGgnA9f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:39:54 GBp 354 380.40 XLON xea8KGgn8uu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:39:54 GBp 507 380.60 XLON xea8KGgn8uw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:31:24 GBp 388 382.20 XLON xea8KGgoqv1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:31:24 GBp 555 382.40 XLON xea8KGgoqv3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:22:11 GBp 300 383.40 XLON xea8KGgomOX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:22:11 GBp 273 383.40 XLON xea8KGgomPV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:16:36 GBp 320 383.40 XLON xea8KGgo$EC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:16:20 GBp 158 383.60 XLON xea8KGgo$MH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:16:20 GBp 300 383.60 XLON xea8KGgo$MJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:09:41 GBp 252 383.80 XLON xea8KGgowV@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:08:36 GBp 28 384.20 XLON xea8KGgox$M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:08:36 GBp 330 384.20 XLON xea8KGgox$O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:08:36 GBp 274 384.40 XLON xea8KGgox$Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:08:36 GBp 300 384.40 XLON xea8KGgox$S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 10:06:04 GBp 258 384.80 XLON xea8KGgouBE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:55:59 GBp 252 383.60 XLON xea8KGgoYS6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:55:58 GBp 364 383.80 XLON xea8KGgoYVd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:52:39 GBp 300 383.60 XLON xea8KGgoWKd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:47:56 GBp 419 383.80 XLON xea8KGgol8w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:44:31 GBp 290 384.60 XLON xea8KGgoju9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:41:02 GBp 406 385.40 XLON xea8KGgoesx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:34:34 GBp 459 385.40 XLON xea8KGgoNDp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:34:34 GBp 120 385.60 XLON xea8KGgoNDv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:34:34 GBp 254 385.60 XLON xea8KGgoNDx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:34:34 GBp 350 385.80 XLON xea8KGgoNDz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:34:34 GBp 205 385.80 XLON xea8KGgoND$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:24:24 GBp 602 385.80 XLON xea8KGgoHL5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:22:47 GBp 1,380 386.60 XLON xea8KGgoU@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:07:57 GBp 331 385.60 XLON xea8KGgoPla OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:07:57 GBp 37 385.60 XLON xea8KGgoPlc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:07:57 GBp 19 385.60 XLON xea8KGgoPle OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:07:56 GBp 487 385.80 XLON xea8KGgoPlk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 09:07:56 GBp 68 385.80 XLON xea8KGgoPlm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:58:08 GBp 523 384.60 XLON xea8KGgo3ja OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:58:08 GBp 149 384.40 XLON xea8KGgo3jW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:58:08 GBp 259 384.40 XLON xea8KGgo3jY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:54:23 GBp 300 384.60 XLON xea8KGgo0RA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:54:22 GBp 291 386.00 XLON xea8KGgo0Qs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:54:22 GBp 287 386.00 XLON xea8KGgo0Q$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:54:22 GBp 602 386.20 XLON xea8KGgo0QB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:54:22 GBp 336 385.60 XLON xea8KGgo0QE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:54:22 GBp 336 385.60 XLON xea8KGgo0QL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:42:50 GBp 182 386.60 XLON xea8KGgoBhS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:42:50 GBp 330 386.60 XLON xea8KGgoBhU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:42:36 GBp 336 386.60 XLON xea8KGgoBn5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:39:47 GBp 336 386.80 XLON xea8KGgo8UT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:19:52 GBp 469 386.40 XLON xea8KGgpzzc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:19:52 GBp 308 386.60 XLON xea8KGgpzze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:19:52 GBp 300 386.60 XLON xea8KGgpzzg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:11:33 GBp 348 388.60 XLON xea8KGgpcXX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:11:33 GBp 501 388.80 XLON xea8KGgpcXb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:11:16 GBp 96 389.80 XLON xea8KGgpcsK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:11:16 GBp 22 389.80 XLON xea8KGgpcsM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:11:16 GBp 300 389.80 XLON xea8KGgpcsO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:07:32 GBp 561 389.80 XLON xea8KGgpaCo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:05:19 GBp 400 390.00 XLON xea8KGgpYYQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 20-Nov-2023 08:05:00 GBp 252 390.40 XLON xea8KGgpYws

END