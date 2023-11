Vantiva : Mise à disposition du rapport d’équité

Communiqué de Presse

Mise à disposition du rapport d’équité

Paris – Le 24 novembre 2023 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI),

Vantiva annonce avoir, en date du 24 novembre 2023, mis à disposition du public l’attestation d’équité sur les conditions financières de l’acquisition des activités Home Networks de la société CommScope, réalisé par l’expert indépendant RSM désigné par le Conseil d’administration.

Ce rapport est disponible sur le site internet de l’entreprise dans les rubriques « Informations Réglementées » et « Assemblée Générale ».

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

Contacts

Relations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva

investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

