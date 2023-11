Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2023 for FirstFarms A/S

FirstFarms leverer tilfredstillende i udfordrende marked



FirstFarms skaber fornuftige resultater på trods af høj inflation på omkostninger og stort pres på salgspriser. Omsætningsfremgang på 19% og fastholdelse af udmeldte forventninger til året.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. september 2023.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

Omsætning: 345 mDKK (2022: 291 mDKK)

EBITDA: 79 mDKK (2022: 121 mDKK)

EBIT: 42 mDKK (2022: 89 mDKK)

Resultat før skat: 28 mDKK (2022: 77 mDKK)

Produktion og resultatskabelse er tilfredsstillende med baggrund i de udfordrende forudsætninger FirstFarms har opereret under i årets første tre kvartaler. Resultatet er skabt som følge af en stabil, effektiv, cirkulær drift samt den risikospredning, der er et positivt og væsentligt særkende for koncernen.

FirstFarms A/S fastholder derfor de udmeldte forventninger for 2023. Dog med et EBITDA i den nedre del af intervallet på 90-120 mDKK og et EBIT tilsvarende i den nedre del af intervallet på 45-75 mDKK.

Adm. direktør Anders H. Nørgaard siger:

”Vi er glade for at kunne fastholde forventningerne til årets resultat om end vi befinder os i nedre del af intervallet. Vores effektivitet og produktion er stabil og når en driftsgren svigter som en følge af lave salgspriser eller som en følge af regionale vejrforhold kompenserer vi dygtigt på andre driftsgrene.

2023 har som forudsagt været et vanskeligt år at operere i og sat op mod de seneste rekordår, kan 2023 også fremstå som et dårligt år - sådan oplever vi det ikke. Tværtimod er vi glade for og stolte over, at vi kan skabe de resultater vi gør under så vanskelige forhold.”

Priserne har stabiliseret sig

Det generelle omkostningsniveau har været højere i perioden sammenlignet med samme periode sidste år, og som forventet begyndte de ellers høje priser på grise og afgrøder at falde i første halvår. Prisfaldet har dog været større end forventet, men har nu stabiliseret sig. For grisene på et acceptabelt niveau. For afgrøderne på et for lavt niveau. Afgrøderne fra 2023 er dog solgt til højere priser end de nuværende markedspriser. Mælkepriserne ligger på et fornuftigt højt niveau.



Foruden den stabile drift giver værditilvækst på landbrugsjord og bygninger et værn mod inflationen. Der er netto over 200 mDKK ikke-bogførte reserver på jorden, som kan tillægges værdien af FirstFarms.

Vækst i griseproduktionen

Koncernens to nye griseproduktioner i Ungarn er i fuld produktion med kapacitet til 2.000 søer samt smågrise. De første smågrise bliver leveret i Q4, 2023. Indkøringsomkostningerne for 2023 beløber sig til 10 mDKK, hvilket påvirker årets resultat negativt.

Mælkepris holder niveau

I de tre første kvartaler har mælkeproduktionen været på niveau med samme periode 2022. Mælkeprisen har stabiliseret sig på et fornuftigt højt niveau (3,16 DKK/kg) og har år til dato været 3,56 DKK/kg i gennemsnit mod 3,23 DKK/kg i 2022. Samlet har dette resulteret i en omsætning på mælkeproduktionen på 91 mDKK i 2023 mod 83 mDKK 2022.

Prisfald på afgrøder slår ikke fuldt igennem

Input omkostningerne til afgrødeproduktionen er steget, og prisen på afgrøder faldet mere end forventet i forhold til 2022, der bød på historisk høje afgrødepriser. Det er dog lykkedes at sælge afgrøder til priser, der ligger over den nuværende markedspris, og de nuværende markedspriser slår derfor ikke fuldt igennem på resultatet.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

